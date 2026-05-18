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Geovani na Seleção: campeão mundial sub-20, medalhista olímpico e campeão da América

Ídolo do Vasco, ex-meia brilhou com a camisa do Brasil entre 1983 e 1991, passando pelas categorias de base, Olimpíada e Seleção principal

Publicado em 18 de Maio de 2026 às 10:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2026 às 10:52
Geovani Silva, na Seleção
Arquivo Pessoal

O ex-meia Geovani Silva faleceu na madrugada desta segunda-feira, após sofrer uma parada cardiorespiratória. Antes de se tornar ídolo do Vasco e referência do futebol capixaba, Geovani Silva encantou o país vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Do brilho no Mundial Sub-20 de 1983 à medalha de prata em Seul-1988 e ao título da Copa América de 1989, o meia escreveu uma trajetória marcada por talento, protagonismo e reconhecimento internacional.


A trajetória de Geovani Silva com a camisa da Seleção Brasileira começou de forma brilhante em 1983, quando foi o grande destaque da equipe que conquistou o título do Mundial Sub-20. Na competição, realizada no México, o meia foi eleito o melhor jogador do torneio e terminou como artilheiro, papel decisivo na campanha do Brasil. O desempenho chamou a atenção do país e do mundo, consolidando Geovani como uma das grandes promessas do futebol nacional.


Pouco tempo depois, ele foi convocado para a Seleção principal, onde atuou entre 1985 e 1991, acumulando 23 partidas e marcando cinco gols. Durante esse período, participou de amistosos, Eliminatórias e competições oficiais, sempre demonstrando técnica refinada e visão de jogo.


Em 1988, representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Seul, na Coreia do Sul, integrando a seleção olímpica que conquistou a medalha de prata. Titular da equipe, Geovani teve participação importante na campanha, que terminou com a derrota na final para a União Soviética.


No ano seguinte, em 1989, fez parte do elenco campeão da Copa América, disputada no Brasil. Foi um dos nomes do meio-campo daquela seleção que quebrou um jejum de 40 anos sem títulos continentais, jogando ao lado de Dunga, Silas, Valdo e outros nomes históricos. No ano seguinte, o então técnico Sebastião Lazaroni optou não convocar Geovani, que encerrou a sua passagem pela Seleção sem disputar uma Copa do Mundo.

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