Promoções de carros elétricos com taxa zero e até R$ 40 mil no usado no ES

O final de semana está com oportunidades para quem quer comprar ou trocar de carro no Espírito Santo, especialmente interessados em adquirir um modelo eletrificado. As promoções válidas até o sábado (16) e oferecem condições especiais que vão desde bônus e descontos até taxa zero em modelos lançados recentemente.
O Grupo Prime, que representa uma série de marcas automotivas no Estado, vai realizar no sábado o Caoa Chery Day. As condições especiais disponíveis incluem primeiro pagamento em até 120 dias, carros a pronta-entrega e brindes exclusivos, além de outras que serão divulgadas no dia.
Além disso, a Orvel MG promove nesta sexta (15) e sábado, o MG4 Weekend, no Shopping Vitória, com condições especiais para toda a linha MG4. O evento vai exibir os modelos elétricos da marca, que estreou no Brasil em 2025, e tem condições que incluem taxa 0% em até 24 vezes, wallbox e carregador portátil grátis, supervalorização do usado e plano de revisão MG Care.
Outras ofertas
Além do evento focado na Caoa Chery, o Grupo Prime também está oferecendo condições especiais para outras marcas e concessionárias, válidas até o início de junho. Veja abaixo quais são:
Mitsubishi: programa Mit Fidelidade, voltado para clientes que já possuem carros da marca, oferece bônus que chegam a R$ 40 mil na troca de usados por modelos como a All New Triton Katana 2027.
Hyundai: destaque para o Creta Comfort 26/27 com tabela FIPE no usado, mediante avaliação. Além disso, há bônus de até R$ 12.500 no HB20 Limite MT 26/27 e taxas zero em diversos modelos, como o Novo Kona Ultimate e Palisade Signature.
Omoda & Jaecoo: a marca oferece condições especiais para o lançamento do Jaecoo 7 Elite, a partir de R$ 189.990. oferecendo taxa 0% com prazos estendidos em modelos como o Omoda 5 e 7.
Kia Plena: a linha eletrificada e premium da Kia conta com bônus de até R$ 40 mil (Nova Sorento) e emplacamento total grátis para modelos selecionados.
Peugeot e Citroën: ofertas válidas para o Peugeot 208 Style partindo de R$ 93.990 e o Citroën C3 Live a partir de R$ 76.990. Há também condições especiais para o público PCD, com descontos que superam os R$ 35 mil em modelos como o Peugeot 2008 Active.
Supernovos: para o setor de seminovos, são oferecidas unidades com valores de até R$ 15 mil abaixo da Tabela FIPE, com o diferencial do IPVA 2026 pago, transferência grátis e entrada parcelada no cartão.
Feirão gratuito no próximo fim de semana
No próximo final de semana, de 22 a 24 de maio, o Grupo Águia Branca vai realizar a primeira edição do AutoFest, que reunirá, pela primeira vez, todas as marcas da operação em um único espaço. Cada operação contará com espaço próprio de exposição, pensado para destacar identidade, portfólio e experiência com o público.
Ao todo, mais de 20 modelos estarão disponíveis para test drive ao longo dos três dias de programação, incluindo carros recém-lançados, como BYD Atto 8 e Dolphin SE, Toyota Yaris Cross e o Novo Jeep Renegade. Além da exposição de veículos, o AutoFest contará ainda com espaço cultural e área kids.
O evento acontecerá no estacionamento do Shopping Vitória e será aberto ao público, com entrada gratuita.