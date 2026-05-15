Promoções de carros elétricos com taxa zero e até R$ 40 mil no usado no ES

Além do evento focado na Caoa Chery, o Grupo Prime também está oferecendo condições especiais para outras marcas e concessionárias, válidas até o início de junho. Veja abaixo quais são:





Mitsubishi: programa Mit Fidelidade, voltado para clientes que já possuem carros da marca, oferece bônus que chegam a R$ 40 mil na troca de usados por modelos como a All New Triton Katana 2027.





Hyundai: destaque para o Creta Comfort 26/27 com tabela FIPE no usado, mediante avaliação. Além disso, há bônus de até R$ 12.500 no HB20 Limite MT 26/27 e taxas zero em diversos modelos, como o Novo Kona Ultimate e Palisade Signature.





Omoda & Jaecoo: a marca oferece condições especiais para o lançamento do Jaecoo 7 Elite, a partir de R$ 189.990. oferecendo taxa 0% com prazos estendidos em modelos como o Omoda 5 e 7.





Kia Plena: a linha eletrificada e premium da Kia conta com bônus de até R$ 40 mil (Nova Sorento) e emplacamento total grátis para modelos selecionados.





Peugeot e Citroën: ofertas válidas para o Peugeot 208 Style partindo de R$ 93.990 e o Citroën C3 Live a partir de R$ 76.990. Há também condições especiais para o público PCD, com descontos que superam os R$ 35 mil em modelos como o Peugeot 2008 Active.





Supernovos: para o setor de seminovos, são oferecidas unidades com valores de até R$ 15 mil abaixo da Tabela FIPE, com o diferencial do IPVA 2026 pago, transferência grátis e entrada parcelada no cartão.