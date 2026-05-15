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5 cuidados essenciais com o cabelo da noiva antes do casamento

Da rotina de tratamento aos ajustes finais, veja como garantir fios bonitos, fortes e prontos para o grande dia
Portal Edicase

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Publicado em 15 de Maio de 2026 às 17:54

Os cuidados com os cabelos antes do casamento são essenciais para os fios chegarem ao altar com movimento e acabamento impecáveis (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Os cuidados com os cabelos antes do casamento são essenciais para os fios chegarem ao altar com movimento e acabamento impecáveis Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock
O caminho até o altar é marcado por escolhas importantes. Entre provas de vestido, definição da maquiagem e preparativos finais, cuidar dos cabelos é essencial para garantir fios fortes, saudáveis e brilhantes no dia do casamento, independentemente do styling.
Para isso, o ideal é iniciar uma rotina de cuidados alguns meses antes, priorizando hidratação, nutrição e reconstrução, além da atenção à saúde do couro cabeludo. Assim, os fios chegam ao altar com movimento e acabamento impecáveis para o “sim”.
Segundo Maurício Pina, hairstylist e diretor artístico da rede Jacques Janine, pioneira no Brasil ao criar o serviço de Dia da Noiva, o planejamento antecipado faz toda a diferença para a saúde e o desempenho dos fios no grande dia. “Com um planejamento capilar personalizado, os cabelos chegam ao casamento mais fortes, alinhados e preparados para realçar o penteado escolhido, garantindo brilho, leveza e longa duração ao visual da noiva”.
Abaixo, confira 5 cuidados essenciais com o cabelo da noiva antes do casamento!

​1. Atenção redobrada ao couro cabeludo

Cuidar do couro cabeludo é o verdadeiro ponto de partida para garantir um cabelo impecável no altar. Muito além de tratar o comprimento, é a saúde dessa região que sustenta o penteado e dita a vitalidade dos fios. Durante os preparativos, o estresse natural do período pode desencadear queda ou excesso de oleosidade, fazendo com que a raiz perca o volume.
Uma rotina de cuidados focada no detox capilar mensal, massagens estimulantes e lavagens com água em temperatura amena, devolve o brilho natural que nasce no bulbo e fortalece a base, inclusive para quem deseja usar apliques.
“Incluir sessões de terapia capilar em salão na rotina pré-casamento é uma das principais recomendações para preparar o couro cabeludo e otimizar a saúde dos fios desde a raiz. Em casa, a manutenção pode incluir shampoos suaves ou detox, tônicos fortalecedores e o uso de massageadores capilares, que ajudam a ativar a circulação e potencializam a absorção dos ativos”, explica Maurício Pina.
Sugestões de produtos: Massageador de Couro Cabeludo ProArt.

2. Inicie um cronograma capilar personalizado

O cronograma capilar é um passo indispensável no “projeto noiva”, garantindo que os fios cheguem ao grande dia na sua melhor versão: saudáveis, brilhantes e altamente resistentes. Ideal para ser iniciado de 3 a 6 meses antes da cerimônia, o tratamento foca as necessidades exatas do cabelo, seja hidratação, nutrição ou reconstrução, recuperando danos profundos de químicas e alisamentos.
“Quando apostamos no cronograma capilar personalizado com antecedência, tratamos o fio de dentro para fora. O resultado é um cabelo com elasticidade, sem frizz e com um brilho incrível, pronto para aguentar toda a exigência do casamento e ainda chegar maravilhoso na lua de mel”, comenta o especialista.
Sugestões de produtos: Máscara de Tratamento Nutrição e Crescimento Salon Opus.
Produtos com proteção térmica ajudam o cabelo a enfrentar os testes de penteado (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
Produtos com proteção térmica ajudam o cabelo a enfrentar os testes de penteado Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

3. Proteção térmica é inegociável

O uso de proteção térmica deve fazer parte da rotina capilar sempre e se torna ainda mais indispensável durante a preparação para o casamento. O produto cria uma barreira contra o calor de secadores, modeladores e chapinhas, evitando a perda dos nutrientes repostos ao longo do cronograma e garantindo que os tratamentos entreguem resultados reais.
Essa proteção preserva a integridade da fibra, reduz microquebras, controla o frizz e ajuda o comprimento a chegar saudável aos testes de penteado e ao grande dia. “De nada adianta investir no cronograma capilar e expor os fios ao calor sem proteção. Quando o cabelo chega forte e blindado, o penteado ganha mais estrutura, movimento e brilho, que aparece tanto ao vivo quanto nas fotos”, afirma o hairstylist .
Sugestões de produtos: Charming Spray Finalizador Efeito Gloss.

4. Corte de manutenção

O corte de manutenção , em especial o “corte bordado”, é ideal para as noivas que desejam renovar o visual sem alterar o comprimento. Realizado preferencialmente entre 15 e 30 dias antes do casamento, o procedimento remove pontas duplas e danificadas que muitas vezes são confundidas com frizz, devolvendo alinhamento, leveza e toque de seda à fibra capilar.
O resultado é um acabamento polido, que valoriza tanto os penteados presos quanto os soltos e garante mais movimento e brilho nas fotos do grande dia. “O maior medo das noivas é perder o comprimento antes da festa. Com esse corte, mantemos o tamanho praticamente intacto e removemos apenas as pontas comprometidas, garantindo um penteado impecável e com a textura de seda que toda noiva sonha”, detalha Maurício Pina.

​5. Finalização com óleos nutritivos

A finalização com óleos nutritivos ao longo dos meses que antecedem o casamento é um dos segredos para conquistar o chamado “brilho de noiva”. Versátil na rotina pré-casamento, o produto pode ser usado como finalizador diário ou em umectações noturnas, ajudando a reduzir o atrito, proteger as pontas e alinhar os fios novos.
O resultado é um cabelo mais disciplinado, ideal tanto para penteados polidos quanto para propostas mais naturais, além de um efeito glow que valoriza a luminosidade dos fios sob a luz natural e os flashes das fotos. “Quando a noiva incorpora o uso do óleo na rotina capilar, conseguimos preservar a saúde das pontas e minimizar a quebra causada pelas agressões do dia a dia. No altar, o cabelo aparece com movimento, brilho e controle do frizz, entregando um visual leve e sofisticado”, esclarece.
Sugestões de produtos: Óleo Capilar Blend Supremo Eu Amo Charming.
Por Magda Pontes

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