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Agrediu mãe idosa

Vídeo mostra momento em que homem enfrenta PMs e acaba baleado em Vitória

O caso aconteceu na noite de terça-feira (20), após a Polícia Militar ser acionada devido a uma denúncia de que o suspeito agredia a própria mãe, de 84 anos, dentro do apartamento

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 14:35

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 mai 2026 às 14:35

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem de 48 anos enfrenta policiais militares, resiste a disparos de arma de choque e acaba baleado durante uma abordagem em um condomínio no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O caso aconteceu na noite de terça-feira (20), após a Polícia Militar ser acionada devido a uma denúncia de que o suspeito agredia a própria mãe, de 84 anos, dentro do apartamento.


No vídeo, é possível ver quando uma vizinha tenta conter o suspeito com spray de pimenta no corredor do prédio. Pouco depois, os policiais chegam e iniciam a abordagem.


Mesmo após receber ordem para colocar as mãos na cabeça, o homem desobedece e parte para cima dos militares. Um dos agentes então utiliza uma arma de choque (taser), e o suspeito chega a cair.


As imagens mostram, porém, que ele retira os dardos do próprio corpo, se levanta e continua resistindo. Um segundo disparo de taser também não consegue contê-lo. 


“Muitos gritos. Ela pedia para ele parar, mas ele não parava. Foi quando ela falou que ia chamar a polícia e, com isso, ele começou a enforcá-la”, contou uma vizinha, que preferiu não se identificar.


Na sequência, o homem avança novamente contra os policiais e tenta tomar a arma de um deles. Nesse momento, outro militar reage e efetua um disparo, atingindo o suspeito na mão direita e no abdômen.


Após o disparo, os militares prestaram socorro e encaminharam o homem ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, onde ele permanecia internado sob escolta policial até a publicação desta matéria.


Enquanto parte da equipe acompanhava o suspeito ao hospital, outro policial permaneceu no apartamento prestando atendimento à mãe dele. Segundo a PM, a vítima foi encontrada caída no chão e reclamava de dores no pescoço provocadas por esganadura.  “A cena foi que ele ia matá-la. Nem meu spray de pimenta parou ele”, relatou a vizinha.


A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia Regional de Vitória. O suspeito foi autuado por tentativa de homicídio e resistência à abordagem e será encaminhado ao sistema prisional após receber alta médica.

Situação recorrente

Imagens mostram homem reagindo à abordagem da PM em Vitória
Imagens mostram homem reagindo à abordagem da PM em Vitória Câmera de Segurança

A idosa contou aos militares que o filho é usuário de drogas e que, após consumir entorpecentes naquela noite, passou a agredi-la sem motivo aparente. Ela recusou atendimento médico e também não quis ir à delegacia.


Moradores do prédio relataram à polícia que já havia diversos registros de confusão envolvendo o vizinho. Segundo eles, o homem estaria impedido de entrar no condomínio, mas a mãe costumava autorizar sua entrada.


* Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. 

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