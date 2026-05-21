De lançamento a entrega das chaves, mercado imobiliário de Vila Velha segue aquecido

O mercado imobiliário de Vila Velha segue demonstrando força em 2026. Depois do Barone Residence, da Argo, que ultrapassou 50 unidades comercializadas das 180 disponíveis em menos de um mês de lançamento, outro empreendimento da cidade canela-verde começou a chamar atenção antes mesmo da abertura oficial ao público. O Bella Fiore Itapuã, novo projeto da Città Engenharia, que já alcançou 40% das unidades vendidas ainda na fase de apresentação ao mercado, durante convenção realizada para corretores e imobiliárias.
O desempenho reforça o momento de alta do setor no município, especialmente em regiões próximas ao mar, como Itapuã e Jockey de Itaparica, que seguem atraindo investidores e compradores.
Sobre o Bella Fiore Itapuã, o empreendimento com apartamento decorado será lançado oficialmente neste sábado (23), aniversário de Vila Velha, em um brunch às 9h no estande de vendas, que está localizado na rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 361, em Itapuã. O projeto da Città conta com 96 apartamentos de três quartos cada, distríbuidos em quatro unidades por andar e com plantas que variam de 80m² a 84m². A estrutura do residencial, inclusive, já está pronta, com previsão de entrega para 2028.
Segundo Roberto Puppim, diretor da Città Engenharia, o projeto reúne fatores hoje valorizados por quem busca moradia ou investimento na região. “O Bella Fiore Itapuã foi concebido para atender diferentes perfis de moradores, unindo proximidade do mar, infraestrutura completa e uma obra já bastante avançada. É um empreendimento pensado para quem deseja morar em uma região consolidada, com acesso rápido à praia e ao comércio local”, afirma.
O empreendimento contará com área de lazer composta por piscinas, churrasqueira, playground, salão de festas, brinquedoteca, quadra esportiva e academia, além de portaria 24 horas. O apartamento decorado que está disponível para visitação é assinado pela designer Regina Celi Garcia, enquanto o projeto arquitetônico ficou por conta de Diocélio Grasseli e Bernardo Grasseli, da DG Projetos.
No Bella Fiore, as unidades saem a partir de R$ 838.900, entretanto, o preço médio dos apartamentos é de R$ 982.278,79.
Jockey de Itaparica
Já o Barone Residence, da Argo Construtora, localizado no Jockey de Itaparica, conta com apartamentos de dois quartos com suíte, área de lazer com mais de 1.080 m², 31 espaços de convivência e localização próxima ao Shopping Boulevard e a poucos minutos da praia. Os apartamentos saem a partir de R$ 809.640.
“O resultado do Barone mostra que o comprador está atento às boas oportunidades. Quando um empreendimento reúne localização, padrão construtivo, lazer completo, vista para o mar e flexibilidade de pagamento, a decisão ganha força. Mais do que comprar um imóvel, o cliente está escolhendo um ativo com potencial de valorização real”, destaca Emerson Lima, diretor de Vendas da Argo.
Entrega de chaves e novo empreendimento
Outro movimento que reforça o aquecimento do mercado aconteceu nesta semana com a entrega das chaves do Space 177, da Gold Construtora, também em Vila Velha. O empreendimento marca a primeira entrega da construtora na cidade, que já se prepara para ampliar sua presença no município com dois terrenos muito cobiçados: um na esquina da Jair de Andrade, em frente ao Carone de Itapuã, e outro localizado em uma das primeiras casas da Praia da Costa.
"Vila Velha é uma cidade que acredito muito no potencial, não só por conta dos investimentos no ramo imobiliário, mas também pelos investimentos em infraestrutura feitos pelo Governo e Prefeitura", pontua Lucas Oliari, CEO da Gold Construtora.
No Space 177, o foco são as unidades de três quartos, com metragens entre 89 m² e 105 m². O principal diferencial está na opção de coberturas lineares, duas unidades que possuem plantas de até 205 m² com piscina privativa. Para quem comprou na planta, os valores partiram da casa dos R$ 850 mil.
Evento discute uso da inteligência artificial no mercado imobiliário
A Morada.ai, empresa especializada em soluções de inteligência artificial para o mercado imobiliário, realiza no dia 10 de junho de 2026 a segunda edição do Morada Summit. O evento ocorre no Cubo Itaú, em São Paulo, com expectativa de reunir mais de 400 participantes, entre executivos e gestores do setor, para debater a aplicação prática da tecnologia em automação comercial, qualificação de leads e produtividade operacional.
O debate acontece em um cenário de expansão setorial, após o mercado registrar R$ 292,3 bilhões em Valor Geral de Lançamentos (VGL) em 2025, um crescimento de 10,6% na comparação anual, segundo dados da CBIC. A inteligência artificial da companhia já processou 3,1 milhões de atendimentos e 71 milhões de mensagens, operando no fluxo comercial desde a triagem inicial até simulações de financiamento.
Re/Max renova franquia em Vila Velha e foca em IA
Uma comitiva de mais de 50 profissionais da Re/Max Espirito Santo integrou o público de 3 mil especialistas na 15ª Convenção Nacional da marca, realizada no WTC Events Center, em São Paulo. O encontro debateu a integração da inteligência artificial nas operações de compra e venda de imóveis e apresentou o reposicionamento institucional da rede.
Durante o evento, corretores capixabas receberam premiações pelo volume de vendas, e a agência Re/Max Connect, sediada em Vila Velha, oficializou a renovação de seu contrato de franquia por mais cinco anos. O mercado do Espírito Santo conta atualmente com 21 imobiliárias da rede em operação.
“A participação de mais de 50 profissionais capixabas em São Paulo demonstra o amadurecimento e o apetite por inovação do nosso mercado. Estamos trazendo para o Espírito Santo metodologias globais de alta performance. O mercado imobiliário capixaba ganha corretores ainda mais preparados e conectados com o que há de mais moderno no mundo”, afirma Eduardo Ambrósio, sócio master franqueado da Re/Max Espirito Santo.