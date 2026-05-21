De lançamento a entrega das chaves, mercado imobiliário de Vila Velha segue aquecido

Uma comitiva de mais de 50 profissionais da Re/Max Espirito Santo integrou o público de 3 mil especialistas na 15ª Convenção Nacional da marca, realizada no WTC Events Center, em São Paulo. O encontro debateu a integração da inteligência artificial nas operações de compra e venda de imóveis e apresentou o reposicionamento institucional da rede.





Durante o evento, corretores capixabas receberam premiações pelo volume de vendas, e a agência Re/Max Connect, sediada em Vila Velha, oficializou a renovação de seu contrato de franquia por mais cinco anos. O mercado do Espírito Santo conta atualmente com 21 imobiliárias da rede em operação.





“A participação de mais de 50 profissionais capixabas em São Paulo demonstra o amadurecimento e o apetite por inovação do nosso mercado. Estamos trazendo para o Espírito Santo metodologias globais de alta performance. O mercado imobiliário capixaba ganha corretores ainda mais preparados e conectados com o que há de mais moderno no mundo”, afirma Eduardo Ambrósio, sócio master franqueado da Re/Max Espirito Santo.