Lançamentos imobiliários em Mata da Praia, Itapuã, Colatina e Guriri: de studios a loteamentos

Construtoras e loteadoras capixabas estão com uma agenda de lançamentos para o mês de maio: os novos projetos contemplam unidades studio, 1 e 2 quartos, com foco em aluguel de curta duração (short stay) na Mata da Praia, Vitória; apartamentos de 3 quartos com suíte em Itapuã, Vila Velha; e dois novos loteamentos em Colatina e Guriri, São Mateus.





Na Grande Vitória, a novidade fica por conta da Mivita, que anunciou o pré-lançamento do DOM, empreendimento residencial em frente à Ufes, na Mata da Praia. Ao todo, serão 228 unidades divididas em duas torres com opções de studio, 1 quarto e 2 quartos com suíte. O projeto arquitetônico do DOM terá inspiração na escola Bauhaus, estilo que privilegia assimetrias e formas geométricas simples e uso de materiais como concreto, aço e vidro.





O foco será para investidores e também para interessados em aquisição de moradia. De acordo com o CEO da Mivita, André Pretti, o movimento dos compactos é uma tendência nacional. “Há mais pessoas vivendo sozinhas, maior busca por mobilidade urbana e um investidor cada vez mais atento à liquidez. Projetos enxutos, bem localizados e com serviços agregados oferecem giro mais rápido e previsibilidade de renda”, afirma.





O empreendimento terá 850 m² de lazer e convivência, incluindo mercadinho, academia, espaço de entregas, guarda-compras, piscina adulto, churrasqueira, salão de festas, coworking e sala de reuniões, playground, pub com área de jogos, lavanderia e bicicletário para bicicletas convencionais e elétricas. Um diferencial será a possibilidade de reservar um quarto de hóspedes, gerenciado pelo condomínio.





“É um projeto que vai ao encontro dos interesses de públicos diversos. Jovens estudantes ou em início de carreira, casais em busca de uma vida mais prática e investidores de forma geral, profissionais de outros lugares com demanda de trabalho em Vitória, para citar alguns exemplos”, afirma a diretora Administrativa e de Marketing da Mivita, Lívia Giacomin.