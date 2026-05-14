Lançamentos imobiliários em Mata da Praia, Itapuã, Colatina e Guriri: de studios a loteamentos

Construtoras e loteadoras capixabas estão com uma agenda de lançamentos para o mês de maio: os novos projetos contemplam unidades studio, 1 e 2 quartos, com foco em aluguel de curta duração (short stay) na Mata da Praia, Vitória; apartamentos de 3 quartos com suíte em Itapuã, Vila Velha; e dois novos loteamentos em Colatina e Guriri, São Mateus.
Na Grande Vitória, a novidade fica por conta da Mivita, que anunciou o pré-lançamento do DOM, empreendimento residencial em frente à Ufes, na Mata da Praia. Ao todo, serão 228 unidades divididas em duas torres com opções de studio, 1 quarto e 2 quartos com suíte. O projeto arquitetônico do DOM terá inspiração na escola Bauhaus, estilo que privilegia assimetrias e formas geométricas simples e uso de materiais como concreto, aço e vidro.
O foco será para investidores e também para interessados em aquisição de moradia. De acordo com o CEO da Mivita, André Pretti, o movimento dos compactos é uma tendência nacional. “Há mais pessoas vivendo sozinhas, maior busca por mobilidade urbana e um investidor cada vez mais atento à liquidez. Projetos enxutos, bem localizados e com serviços agregados oferecem giro mais rápido e previsibilidade de renda”, afirma.
O empreendimento terá 850 m² de lazer e convivência, incluindo mercadinho, academia, espaço de entregas, guarda-compras, piscina adulto, churrasqueira, salão de festas, coworking e sala de reuniões, playground, pub com área de jogos, lavanderia e bicicletário para bicicletas convencionais e elétricas. Um diferencial será a possibilidade de reservar um quarto de hóspedes, gerenciado pelo condomínio.
“É um projeto que vai ao encontro dos interesses de públicos diversos. Jovens estudantes ou em início de carreira, casais em busca de uma vida mais prática e investidores de forma geral, profissionais de outros lugares com demanda de trabalho em Vitória, para citar alguns exemplos”, afirma a diretora Administrativa e de Marketing da Mivita, Lívia Giacomin.
Em Itapuã
Em Itapuã, Vila Velha, a Cittá está com um novo projeto, o Bella Fiore Itapuã,que terá unidades de 3 quartos com suíte. O empreendimento será apresentado à imprensa no próximo dia 20 de maio, mas as obras já estão adiantadas e a estrutura concluída. Ao todo, serão 96 unidades e estrutura de lazer.
Loteamentos no Norte e Noroeste
Já a Soma Urbanismo deve anunciar em breve dois novos loteamentos: um em Colatina e outro em Guriri, em São Mateus. Os lançamentos estão dentro da nova investida da empresa que tem projetado para este ano um valor geral de vendas (VGV) de R$ 600 milhões, sendo que R$ 500 milhões para produtos urbanos e R$ 100 milhões para empreendimentos rurais.
O empreendimento de Colatina sinaliza o retorno da empresa após sete anos desde o último lançamento na cidade, o Vista do Sol, em 2018. Já em Guriri, o novo loteamento acompanha o cenário de valorização e aumento da demanda, especialmente em regiões litorâneas do Estado fora da Grande Vitória.
“São dois movimentos importantes, em regiões com características diferentes, mas que têm em comum o momento de crescimento e interesse do mercado. Estamos atentos a essas oportunidades e trabalhando em projetos que conversem com esse cenário atual”, afirma Danielli Simões, diretora comercial da Soma Urbanismo.
Convenção nacional
Conexão Capixaba no WTC
Uma delegação composta por mais de 50 profissionais da Re/Max Espírito Santo está na Convenção Nacional C7, realizada no WTC Events Center, em São Paulo, que termina nesta sexta-feira (15). O grupo é liderado pelos sócios Aluísio Sarlo, André Rodrigues, Eduardo Ambrósio e Thiago Setúbal. O evento foca na imersão em estratégias de mercado e tendências globais do setor, contando com apresentações da norte-americana Shawna Gilbert e do português Nuno Gomes. O objetivo da participação é o acesso a novos modelos de gestão e inovação para aplicação na prestação de serviços imobiliários no Estado.
Gold Construtora entrega primeiro empreendimento antes do prazo
A Gold Construtora realiza, no próximo dia 20 de maio, às 17h, a entrega oficial das chaves do residencial Space 177, em Itaparica, Vila Velha. O empreendimento, que marca a estreia da empresa no mercado capixaba, está sendo concluído com um mês de antecedência em relação ao prazo contratual previsto. O evento de entrega será direcionado a proprietários e convidados.
“A entrega do Space 177 antes do prazo é o reflexo da nossa cultura de eficiência e do respeito que temos por quem confiou no nosso primeiro projeto. Não estamos entregando apenas chaves, mas um padrão de qualidade de alto luxo que será o DNA da Gold em tudo o que fizermos no mercado capixaba”, destaca Lucas Oliari, CEO da Gold Construtora.
Localizado a 200 metros da orla, o edifício possui unidades de 3 quartos com áreas privativas de 89 m² e 105 m², além de coberturas lineares de até 205 m² com piscina privativa. O projeto arquitetônico é assinado por Augusto Alvarenga e a estrutura de lazer inclui piscina com deck, sauna, área fitness e salão de festas com cozinha técnica independente. As unidades remanescentes estão disponíveis para comercialização imediata após a entrega.
Short stay
Mocelin aposta em inteligência predial para elevar rentabilidade
A Mocelin Engenharia detalhou as soluções de automação do FIT@370, empreendimento da empresa em construção na Praia do Canto, em Vitória. O projeto foca na redução de custos operacionais e no aumento da atratividade para o mercado de locação através de tecnologias como armários inteligentes com módulos climatizados que mantêm a temperatura para entregas (smart delivery), reconhecimento facial e energia fotovoltaica para suprir parcialmente o consumo das áreas comuns.
Com entrega prevista para fevereiro de 2028, o edifício contará com 63 unidades residenciais do tipo studio e 1 quarto, além de uma loja. Todas as unidades serão entregues com fechaduras eletrônicas. A estrutura foi planejada para suportar portaria remota e monitoramento integral, recursos que visam diminuir a taxa condominial e elevar o rendimento líquido do investidor.
A infraestrutura de serviços inclui lavanderia compartilhada, conference room, pet care e bicicletário. De acordo com a construtora, a integração de sistemas como o Wi-Fi nas áreas comuns e a gestão automatizada de encomendas por aplicativo ou SMS são componentes centrais para garantir a liquidez do ativo em plataformas de locação de curto e longo prazo.
“Para o investidor, a inteligência predial se traduz em rentabilidade e liquidez. Empreendimentos com recursos como reconhecimento facial, fechaduras eletrônicas, lavanderias compartilhadas, conference room e smart delivery tendem a apresentar melhor desempenho em plataformas de locação e uma gestão condominial mais eficiente. A tecnologia deixa de ser um acessório para se tornar um componente central da valorização patrimonial”, destaca Cesar Mocelin, CEO da Mocelin Engenharia.