Soma Urbanismo projeta VGV de R$ 600 milhões em lançamentos em 2026

O Vista Verde Espaços Rurais da Soma Urbanismo foi um dos lançamentos com foco nesse segmento cada vez mais crescente de loteamentos . Crédito: Soma Urbanismo/Divulgação

O ano de 2026 segue com a expectativa de ver uma grande onda de lançamentos imobiliários no Espírito Santo. Agora, é a Soma Urbanismo que anuncia oito novos lançamentos, sendo quatro urbanos e outros quatro de perfil rural.



Segundo dados divulgados pela empresa, o valor geral de vendas (VGV) projetado para os novos lançamentos deste ano é de R$ 600 milhões. Sendo que R$ 500 milhões em VGV correspondem a produtos urbanos, enquanto R$ 100 milhões serão destinados a empreendimentos rurais. A empresa deve chegar a R$ 1,2 bilhão de VGV, somados esses novos lançamentos ao estoque atual.

“Ter um VGV total de R$ 1,2 bilhão, com R$ 650 milhões em estoque, nos dá segurança operacional e força comercial para sustentar um crescimento saudável, sem abrir mão da qualidade dos projetos e do planejamento urbano que são marcas da Soma”, destaca Danielli Simões, diretora comercial da Soma Urbanismo.

Para 2026, a Soma Urbanismo deve manter foco em projetos de loteamento planejados, mas diversificando seu portfólio. Um exemplo é que metade dos lançamentos deste ano são de perfil rural, segmento que vem ganhando espaço no planejamento da companhia diante da crescente demanda por áreas voltadas ao lazer, investimento e qualidade de vida.

“Estamos estruturando 2026 como um ano estratégico para a companhia, com um portfólio equilibrado entre produtos urbanos e rurais, capazes de atender diferentes perfis de clientes e investidores. A diversificação é uma decisão consciente, baseada em demanda, potencial de valorização e visão de longo prazo”, avalia a executiva.

Cresce oferta de unidades compactas de 1 quarto em Vitória

Solara, da Empar, já teve 90% das unidades vendidas. Crédito: Divulgação

Os apartamentos de 1 quarto, studios e lofts têm se consolidado como uma das principais apostas de lançamentos em Vitória, acompanhando uma tendência de valorização no setor. Dados recentes do FipeZap indicam que imóveis de um dormitório acumulam alta de 9,44% nas vendas e 14,36% na locação. A demanda é impulsionada por perfis que priorizam mobilidade, como solteiros e profissionais, além de investidores focados em liquidez e modalidades de locação de curta temporada (short stay).

A valorização do segmento reflete a busca por ativos de alta rentabilidade e liquidez no mercado imobiliário capixaba. Incorporadoras têm adaptado seus portfólios para oferecer unidades menores em bairros consolidados, integrando infraestrutura completa para atender à demanda por praticidade e serviços de conveniência no próprio condomínio.

No bairro Mata da Praia, por exemplo, a Mivita planeja para abril o pré-lançamento de um empreendimento com estúdios e unidades de 1 e 2 quartos. “Há mais pessoas vivendo sozinhas, maior busca por mobilidade urbana e um investidor cada vez mais atento à liquidez. Projetos enxutos, bem localizados e com serviços agregados oferecem giro mais rápido e previsibilidade de renda”, afirma o CEO da empresa, André Pretti.

Outro indicador do segmento é o desempenho do edifício Solara, da Empar Incorporadora, que registrou a venda de 90% das unidades de um quarto logo após o lançamento. “Pensamos em um produto que conversa tanto com o investidor, pela localização estratégica e potencial de valorização, quanto com o morador que busca um novo modelo de vida urbana. Desenvolvemos um produto pensando nesse perfil, com áreas de lazer completas, coworking, lavanderias compartilhadas e soluções sustentáveis”, destaca Camila Menezes, diretora da Empar.

