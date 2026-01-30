Lançamentos imobiliários: prédio boutique no Barro Vermelho e 2 e 3 quartos em Itaparica

Empreendimento Ilha de Kauai fica em Itaparica, Vila Velha. Crédito: Kemp/Divulgação

A busca pela qualidade de vida tem sido uma constante por quem procura um imóvel para morar. Com essa premissa, as construtoras têm buscado lançar empreendimentos em sintonia com essa tendência. Um exemplo é o próximo lançamento da Incorporadora MZI, no Barro Vermelho, em Vitória.



Segundo as diretoras da empresa, Rachel e Rubia Menezes, o novo empreendimento, que ainda não teve o nome divulgado, traz uma proposta diferenciada, sob o conceito de “prédio boutique”, que une design, exclusividade e localização privilegiada (os três pilares que definem esse tipo de produto).

O edifício ocupará um dos últimos terrenos disponíveis da rua Dr. Guilherme Serrano, no Barro Vermelho. “A proposta é oferecer uma experiência mais intimista e conectada à natureza, sem abrir mão da sofisticação e da modernidade, tanto no design como nas soluções de engenharia”, adiantam.

Em Itaparica

Ilha de Kauai





Ilha de Kauai, em Itaparica, Vila Velha . Kemp/Divulgação





Ilha de Kauai, em Itaparica, Vila Velha . Kemp/Divulgação





Ilha de Kauai, em Itaparica, Vila Velha . Kemp/Divulgação





Ilha de Kauai, em Itaparica, Vila Velha . Kemp/Divulgação





Ilha de Kauai, em Itaparica, Vila Velha . Kemp/Divulgação





Ilha de Kauai, em Itaparica, Vila Velha . Kemp/Divulgação

Já em Vila Velha, o Ilha de Kauai, da Kemp Empreendimentos, terá unidades de 2, 3 e 4 quartos com suíte com opção de garden e coberturas duplex a duas quadras do mar de Itaparica. O lazer será entregue montado, decorado e climatizado.

Entre as facilidades, está um complexo aquático, espaço gourmet, lavanderia, churrasqueira, salão de jogos, salão de festas, espaço fitness com pilates e spinning. Outros atrativos são pet point, play kids, play baby, brinquedoteca, piscina infantil e espaço gamer.

Nas áreas comuns o empreendimento vai contar também com coworking, sala de reunião, beach point e bike sharing. O empreendimento ainda terá um mercado funcionando 24 horas.

Javé conquista o primeiro lugar em premiação nacional

O prêmio integra um ranking nacional que reúne cerca de 700 empresas usuárias da plataforma da Prevision. Crédito: Divulgação

A Javé Construtora ficou em primeiro lugar no Prêmio Prevision 2025, uma das mais relevantes certificações brasileiras em excelência em Planejamento e Gestão de Obras.

O prêmio integra um ranking nacional que reúne cerca de 700 empresas usuárias da plataforma da Prevision e avalia o desempenho das construtoras a partir de critérios como cumprimento de prazos, assertividade do planejamento, engajamento nas rotinas de controle e uso estratégico das ferramentas de gestão.

“O prêmio representa a consolidação da construtora como referência em gestão de planejamento de obras, demonstrando capacidade técnica, organização de processos e foco em performance. A certificação reforça o compromisso da Javé a com a qualidade, previsibilidade e eficiência em todas as etapas dos projetos”, destaca o diretor geral da Javé, Diego Freire.

A Gazeta integra o Saiba mais