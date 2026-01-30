Metro Quadrado
Lançamentos imobiliários: prédio boutique no Barro Vermelho e 2 e 3 quartos em Itaparica

Ambos empreendimentos focam em públicos específicos que têm buscado mais qualidade de vida na hora de escolher um imóvel

Vitória
Publicado em 30/01/2026 às 17h55
Ilha de Kauai, Kemp Empreendimentos
Empreendimento Ilha de Kauai fica em Itaparica, Vila Velha. Crédito: Kemp/Divulgação

A busca pela qualidade de vida tem sido uma constante por quem procura um imóvel para morar. Com essa premissa, as construtoras têm buscado lançar empreendimentos em sintonia com essa tendência. Um exemplo é o próximo lançamento da Incorporadora MZI, no Barro Vermelho, em Vitória.

Segundo as diretoras da empresa, Rachel e Rubia Menezes, o novo empreendimento, que ainda não teve o nome divulgado, traz uma proposta diferenciada, sob o conceito de “prédio boutique”, que une design, exclusividade e localização privilegiada (os três pilares que definem esse tipo de produto).

O edifício ocupará um dos últimos terrenos disponíveis da rua Dr. Guilherme Serrano, no Barro Vermelho. “A proposta é oferecer uma experiência mais intimista e conectada à natureza, sem abrir mão da sofisticação e da modernidade, tanto no design como nas soluções de engenharia”, adiantam.

Em Itaparica

Ilha de Kauai

Já em Vila Velha, o Ilha de Kauai, da Kemp Empreendimentos, terá unidades de 2, 3 e 4 quartos com suíte com opção de garden e coberturas duplex a duas quadras do mar de Itaparica. O lazer será entregue montado, decorado e climatizado.

Entre as facilidades, está um complexo aquático, espaço gourmet, lavanderia, churrasqueira, salão de jogos, salão de festas, espaço fitness com pilates e spinning. Outros atrativos são pet point, play kids, play baby, brinquedoteca, piscina infantil e espaço gamer.

Nas áreas comuns o empreendimento vai contar também com coworking, sala de reunião, beach point e bike sharing. O empreendimento ainda terá um mercado funcionando 24 horas.

Últimos dias para corretores e imobiliárias enviarem documentação

Corretores de imóveis e imobiliárias do Espírito Santo precisam ficar atentos: termina neste sábado (31) o prazo para envio da Comunicação de Não Ocorrência: exigência legal para profissionais que, no ano-base 2025, não registraram operações suspeitas de lavagem de dinheiro. O procedimento é feito on-line, exclusivamente no portal Cofeci, e evita dores de cabeça futuras. Segundo o Creci-ES, além de cumprir uma obrigação legal, a declaração contribui para fortalecer a transparência e a credibilidade do mercado imobiliário. Vale lembrar, inclusive, que profissionais que também atuam como responsáveis por imobiliárias precisam fazer duas comunicações: como pessoa física e jurídica.

Javé conquista o primeiro lugar em premiação nacional

Sky Garden, Javé
O prêmio integra um ranking nacional que reúne cerca de 700 empresas usuárias da plataforma da Prevision. Crédito: Divulgação

A Javé Construtora ficou em primeiro lugar no Prêmio Prevision 2025, uma das mais relevantes certificações brasileiras em excelência em Planejamento e Gestão de Obras.

O prêmio integra um ranking nacional que reúne cerca de 700 empresas usuárias da plataforma da Prevision e avalia o desempenho das construtoras a partir de critérios como cumprimento de prazos, assertividade do planejamento, engajamento nas rotinas de controle e uso estratégico das ferramentas de gestão.

“O prêmio representa a consolidação da construtora como referência em gestão de planejamento de obras, demonstrando capacidade técnica, organização de processos e foco em performance. A certificação reforça o compromisso da Javé a com a qualidade, previsibilidade e eficiência em todas as etapas dos projetos”, destaca o diretor geral da Javé, Diego Freire.

Banestes reduz taxa de juros e mantém financiamento de até 90% do valor do imóvel

O Banestes anunciou novas condições especiais para crédito imobiliário, reduzindo a taxa de juros, que agora parte de 11,69% ao ano + TR. O banco manteve o financiamento de até 90% do valor do imóvel, com prazo de pagamento de até 35 anos (420 meses). Além do valor da unidade, é possível financiar as despesas com o ITBI e o Registro do Imóvel, respeitando o limite de 5% do montante total. Para unidades de até R$ 2,25 milhões, a linha de crédito permite ainda a utilização do FGTS, mediante análises de crédito e cadastro.

Vila Velha Imóvel

