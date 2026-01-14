Javé lança condomínio de luxo em Iriri com unidades a partir de R$ 540 mil

Moa Praia de Iriri será lançado na região da Praia dos Namorados. Crédito: Divulgação/Javé

A Javé Construtora lançou, nesta quarta-feira (14), o Moa Praia de Iriri, novo empreendimento imobiliário em Anchieta, reforçando o movimento de valorização do litoral sul capixaba. Implantado em um terreno de 114,6 mil metros quadrados, o Moa será um condomínio fechado com apartamentos e lotes, desenvolvido em fases.



Nesta primeira etapa, apresentada em uma convenção de vendas simultânea em Vila Velha e Guarapari, estão sendo comercializados 110 apartamentos distribuídos em duas torres, ambos voltados para o mar. A segunda fase, que inclui os lotes localizados na parte mais alta do terreno, está prevista para 2027.

Segundo a gerente comercial da Javé, Natália Farias, o empreendimento é resultado de um estudo aprofundado do mercado local. “Há três anos estamos analisando esse terreno e entendemos que este é o melhor momento para investir em Iriri. É um destino que faz parte da história do capixaba e que tende a crescer muito nos próximos anos”, afirma a executiva.

Entre os principais diferenciais estão os 18 itens de lazer, que incluem piscinas adulto e infantil, churrasqueira com piscina exclusiva, quadra de areia, espaço gourmet, academia, brinquedoteca e áreas de convivência pensadas para uso tanto dos moradores quanto de visitantes. O condomínio também contará com carrinhos elétricos para transporte dos moradores até a praia.

Moa Praia de Iriri, da Javé Construtora





Moa Praia de Iriri, da Javé Construtora





Moa Praia de Iriri, da Javé Construtora





Moa Praia de Iriri, da Javé Construtora





Moa Praia de Iriri, da Javé Construtora





Moa Praia de Iriri, da Javé Construtora

Outro destaque são os apartamentos garden, disponíveis apenas na Torre 1, com opção de kit de piscina entregue já instalada. O serviço é pago à parte e varia conforme a tipologia, com preços que partem de R$ 30 mil.

Sobre as unidades, os valores partem de R$ 540 mil nos studios de um quarto, de 30,29m², enquanto um garden de dois quartos com 62,14m² tem valor inicial em torno de R$ 860 mil. Os preços variam de acordo com a metragem e posição, com os apartamentos mais caros disponíveis sendo os de dois quartos com 89,89 m², que custam a partir de R$ 1,2 milhão.

Para Natália, o Moa vai além da moradia. “Não é só casa, não é só apartamento. É pertencimento. Queremos criar motivos para estar em Iriri, para usar o condomínio, a piscina, os espaços de convivência. É um produto que atende tanto quem busca morar quanto quem pensa em investir ou ter uma segunda residência”, destaca.

Com localização estratégica, próxima de praias como Santa Helena, Areia Preta e Praia dos Namorados, a primeira fase do Moa será entregue em 2029.

Novo Minha Casa Minha Vida no ES terá diferenciais como suíte e varanda gourmet

Empreendimento da Recanto Construtora está sendo construído no bairro Interlagos, em Linhares. Crédito: Divulgação/Recanto Construtora

Após anunciar nove empreendimentos residenciais para 2026 com valor geral de vendas (VGV) de R$ 743 milhões, a Recanto Construtora iniciou as obras do Interlagos Reserve, apresentado ao mercado no final do ano passado. O residencial, que está sendo construído no bairro Interlagos, em Linhares, tem entrega agendada para o segundo semestre de 2029

O novo empreendimento, com financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida, é voltado para o público da Faixa 3, ou seja, para famílias que possuem renda mensal de R$ 4.700,01 a R$ 8.600,00.

Com VGV estimado em R$ 40 milhões, o projeto será implantado em um terreno de 2.880m² e contará com 96 unidades residenciais. Os apartamentos terão dois quartos com suíte, além de opções de plantas garden, que oferecem dois quartos com suíte e quintal privativo.

As metragens variam entre 57,99m² e 60,27m² nas unidades tipo, enquanto os apartamentos garden possuem áreas de 65,11m² a 87,98m². Todas as unidades contam com varanda gourmet.

