Javé lança condomínio de luxo em Iriri com unidades a partir de R$ 540 mil

Empreendimento com vista para o mar terá apartamentos de um e dois quartos e lotes de 450m² a 1.700m², na região perto da Praia dos Namorados, em Anchieta

Vitória
Publicado em 14/01/2026 às 16h20
Moa Praia de Iriri será lançado na região da Praia dos Namorados
Moa Praia de Iriri será lançado na região da Praia dos Namorados. Crédito: Divulgação/Javé

A Javé Construtora lançou, nesta quarta-feira (14), o Moa Praia de Iriri, novo empreendimento imobiliário em Anchieta, reforçando o movimento de valorização do litoral sul capixaba. Implantado em um terreno de 114,6 mil metros quadrados, o Moa será um condomínio fechado com apartamentos e lotes, desenvolvido em fases.

Nesta primeira etapa, apresentada em uma convenção de vendas simultânea em Vila Velha e Guarapari, estão sendo comercializados 110 apartamentos distribuídos em duas torres, ambos voltados para o mar. A segunda fase, que inclui os lotes localizados na parte mais alta do terreno, está prevista para 2027.

Segundo a gerente comercial da Javé, Natália Farias, o empreendimento é resultado de um estudo aprofundado do mercado local. “Há três anos estamos analisando esse terreno e entendemos que este é o melhor momento para investir em Iriri. É um destino que faz parte da história do capixaba e que tende a crescer muito nos próximos anos”, afirma a executiva.

Entre os principais diferenciais estão os 18 itens de lazer, que incluem piscinas adulto e infantil, churrasqueira com piscina exclusiva, quadra de areia, espaço gourmet, academia, brinquedoteca e áreas de convivência pensadas para uso tanto dos moradores quanto de visitantes. O condomínio também contará com carrinhos elétricos para transporte dos moradores até a praia.

Outro destaque são os apartamentos garden, disponíveis apenas na Torre 1, com opção de kit de piscina entregue já instalada. O serviço é pago à parte e varia conforme a tipologia, com preços que partem de R$ 30 mil.

Sobre as unidades, os valores partem de R$ 540 mil nos studios de um quarto, de 30,29m², enquanto um garden de dois quartos com 62,14m² tem valor inicial em torno de R$ 860 mil. Os preços variam de acordo com a metragem e posição, com os apartamentos mais caros disponíveis sendo os de dois quartos com 89,89 m², que custam a partir de R$ 1,2 milhão.

Para Natália, o Moa vai além da moradia. “Não é só casa, não é só apartamento. É pertencimento. Queremos criar motivos para estar em Iriri, para usar o condomínio, a piscina, os espaços de convivência. É um produto que atende tanto quem busca morar quanto quem pensa em investir ou ter uma segunda residência”, destaca.

Com localização estratégica, próxima de praias como Santa Helena, Areia Preta e Praia dos Namorados, a primeira fase do Moa será entregue em 2029.

Inscrições abertas para o Fórum para o Desenvolvimento do Mercado Imobiliário Capixaba

O mercado imobiliário do Espírito Santo abre o calendário de capacitação em 2026 com a realização do Fórum de Desenvolvimento do Mercado Imobiliário Capixaba, entre os dias 21 e 23 de janeiro. O evento, realizado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região/ES (Creci-ES), marca o início oficial do Programa de Capacitação do setor e tem como foco a atualização profissional, a troca de experiências e o debate de temas estratégicos para corretores e profissionais da área. 

A programação começa no dia 21, com a assinatura de convênios de cooperação com órgãos públicos capixabas e a palestra de abertura do advogado Hygoor Jorge, que irá abordar os impactos da reforma tributária no mercado imobiliário.  Nos dias 22 e 23, o fórum segue com palestras, painéis e debates conduzidos por especialistas indicados por entidades como Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES), ampliando o diálogo entre o setor produtivo, o jurídico e o mercado. 

A programação se estende além do conteúdo técnico com uma confraternização entre participantes e comunidade local em uma chácara, no dia 24. Já no domingo, dia 25, o encerramento fica por conta da Corrida do Corretor, às 6h30, na Praia de Camburi, em Vitória. Mais informações e inscrições clicando neste link.

Novo Minha Casa Minha Vida no ES terá diferenciais como suíte e varanda gourmet

Empreendimento da Recanto Construtora está sendo construído no bairro Interlagos, em Linhares
Empreendimento da Recanto Construtora está sendo construído no bairro Interlagos, em Linhares. Crédito: Divulgação/Recanto Construtora

Após anunciar nove empreendimentos residenciais para 2026 com valor geral de vendas (VGV) de R$ 743 milhões, a Recanto Construtora iniciou as obras do Interlagos Reserve, apresentado ao mercado no final do ano passado. O residencial, que está sendo construído no bairro Interlagos, em Linhares, tem entrega agendada para o segundo semestre de 2029

O novo empreendimento, com financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida, é voltado para o público da Faixa 3, ou seja, para famílias que possuem renda mensal de R$ 4.700,01 a R$ 8.600,00.

Com VGV estimado em R$ 40 milhões, o projeto será implantado em um terreno de 2.880m² e contará com 96 unidades residenciais. Os apartamentos terão dois quartos com suíte, além de opções de plantas garden, que oferecem dois quartos com suíte e quintal privativo.

As metragens variam entre 57,99m² e 60,27m² nas unidades tipo, enquanto os apartamentos garden possuem áreas de 65,11m² a 87,98m². Todas as unidades contam com varanda gourmet.

