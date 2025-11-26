Último terreno com vista para o Canal de Camburi recebe novo empreendimento da Igom e Mazzini

Fachada do Casa Ilzze, lançamento da Igom e Mazzini. Crédito: Divulgação

Nos últimos anos, o debate sobre o futuro da cidade de Vitória tem sido constante no mercado imobiliário capixaba, visto que, com seus 93,3 km², terrenos bem localizados para novos empreendimentos se tornarão cada vez mais disputados. Inclusive, nesta terça-feira (24), a Igom Desenvolvedora e Mazzini Construtora lançaram um empreendimento em um desses lotes "valiosos": o último disponível com vista panorâmica para o Canal de Camburi.



Localizado na rua Desembargador João Manoel de Carvalho, no Barro Vermelho, o Casa Ilzze encontra-se na etapa de montagem do canteiro. Com previsão de entrega para o início de 2028, o residencial irá contar com 21 unidades de 4 suítes, com metragens que variam entre 166,73m² e 355,27m² e opções de modelos garden.

Com preços que variam conforme a tipologia, o valor médio é de aproximadamente R$ 29 mil por metro quadrado. As coberturas podem ultrapassar R$ 6 milhões, enquanto os apartamentos tipo, de 166 m² a 170 m², devem ficar na faixa dos R$ 4 milhões a R$ 5 milhões.

“Localização estratégica, proximidade com a Praia do Canto e a Avenida Reta da Penha, infraestrutura de serviços e presença de empreendimentos de alto padrão colocam o Barro Vermelho como uma excelente oportunidade de investimento ou de moradia em Vitória. Aliado a tudo isso, o novo desenho urbano do canal, já em execução, com entrega prevista para 2027, transformará a região, que deve valorizar exponencialmente nos próximos anos”, ressalta Luiz Cláudio Mazzini Gomes, diretor presidente da Mazzini Construtora.

Conheça mais espaços do Casa Illze





Detalhes do Casa Ilzze . Divulgação





Detalhes do Casa Ilzze . Divulgação





Detalhes do Casa Ilzze . Divulgação





Detalhes do Casa Ilzze . Divulgação

O projeto arquitetônico do Casa Ilzze é assinado pela DG Projetos e Diócelio Grasselli, arquiteto responsável, explica que o visual do empreendimento partiu de referências históricas do próprio bairro, marcado por antigas residências com grandes portões, vistas abertas e integração ao canal. Assim, a proposta foi organizar as unidades como “casas empilhadas”, com terraços e varandas profundas voltadas para o canal.



Mariah Cardoso, responsável pelo projeto de interiores, afirma que o desenho dos ambientes comuns também buscou transmitir sensação de permanência e acolhimento. “Cada ambiente foi pensado para despertar o desejo de permanecer. Trabalhamos com materiais, iluminação e escala que reforçam a sensação de casa”, explica.

Além disso, o Casa Ilzze conta com duas áreas de lazer e acesso pela rua da Grécia e a Desembargador João Manoel de Carvalho, além de conexão direta com a ciclovia que conecta a Praia do Canto à Avenida Reta da Penha. Nas áreas de lazer, duas piscinas, sendo uma delas com vista 180º do canal e, a segunda, coberta e aquecida; haverá ainda espaço confraria e academia.

Sobre o futuro, Luiz Cláudio Mazzini já adianta que a construtora está com quatro empreendimentos assinados para execução na Grande Vitória. "A Mazini está executando seis obras, com duas sendo estruturadas pela Igom: o Esquina, em Jardim da Penha, e agora o Casa Ilzze. Hoje, nós temos já em estruturação, ou seja, com estudo de viabilidade fechado, concreto e contrato assinado, quatro empreendimentos", conta.

Proeng prepara apartamentos de 3 quartos e unidades garden em Itaparica

Royal Lancaster Residence fica em Itaparica, a duas quadras do mar. Crédito: Proeng/Divulgação

A Proeng vai lançar mais um empreendimento na Praia de Itaparica, Vila Velha, com apartamentos de 3 quartos com suítes, unidades garden e duplex. A metragem ainda não foi divulgada, mas as unidades partem de R$ 1,04 milhão.

Com o nome de Royal Lancaster Residence, o lançamento tem como inspiração o hotel britânico de mesmo nome e está localizado na avenida Saturnino Rangel Mauro, segunda quadra do mar. O empreendimento encontra-se em fase de pré-vendas.

De acordo com a gerente Geral Comercial da construtora, Andrea Lessa, a Praia de Itaparica se consolidou como um dos bairros mais dinâmicos e valorizados de Vila Velha. “O crescimento ordenado, a excelente infraestrutura, a forte presença de novos empreendimentos e o apelo natural da região contribuíram para transformar o bairro em um polo urbano desejado por famílias, jovens profissionais e investidores”, analisa.

Projeto da Cobra Engenharia do Minha Casa, Minha Vida terá 160 unidades

Porto dos Colibris terá unidades com quintal privativo. Crédito: Cobra Engenharia/Divulgação

A Cobra Engenharia lançou, em Cariacica, o Porto dos Colibris, com foco no programa Minha Casa, Minha Vida. Localizado no bairro Nova Valverde, o condomínio terá 160 unidades de 2 quartos com e sem varandas. Há ainda opções de unidades com quintal privativo e com acesso por elevador.

O empreendimento oferece lazer com piscinas adulto e infantil, deck molhado, espaço gourmet com churrasqueira, entre outros. Crédito: Cobra Engenharia/Divulgação

O empreendimento oferece lazer com piscinas adulto e infantil, deck molhado, espaço gourmet com churrasqueira, playground, pet place, entre outros. Situado entre bairros consolidados e próximo a vias importantes como BR-262, BR-101 e a avenida Expedito Garcia, o empreendimento oferece acesso rápido a centros comerciais, ao Terminal de Itacibá e ao Estádio Kleber Andrade.

A Gazeta integra o Saiba mais