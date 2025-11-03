Loteadoras vão lançar 1.970 unidades em Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari

Loteamentos da CBL ficarão há 15 minutos da Praia do Morro, em Guarapari. Crédito: Shutterstock

O mercado de loteamentos segue em expansão na Grande Vitória, com novos empreendimentos previstos para os próximos anos. Prova disso é que, neste mês, duas das principais empresas do setor no Espírito Santo, CBL Lotes e Universal Urbanismo, anunciaram lançamentos que, juntos, somam 1.970 unidades distribuídas entre Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari.





Em Guarapari, a CBL Lotes apresentou o Atlantic Garden, empreendimento que traz ao balneário o primeiro parque linear da cidade, em um espaço que unirá áreas verdes, lazer e mobilidade. Assinado pelo arquiteto Humberto Franklin, em parceria com a Apex, o projeto contará com 621 lotes a partir de 300 metros quadrados, infraestrutura completa e localização próxima às principais praias da região, como a Praia dos Namorados, Praia das Castanheiras e Praia do Morro - esta última a 15 minutos de distância do local.

“Os parques lineares são produtos que viabilizam funções sociais, paisagísticas e de comunicação entre meios e vias. Estão sempre ligados a eixos dinâmicos, como avenidas principais, margens de rios ou antigas ferrovias, daí o nome ‘linear’”, explica o arquiteto.

Assim, o parque linear contará com pista de cooper, academia ao ar livre, áreas de convivência, pista de skate e espaços voltados para alimentação e lazer.

Já a Universal Urbanismo prepara quatro novos empreendimentos em Cariacica, Serra e Vila Velha, com lançamentos programados entre 2026 e 2027. Juntos, somam 1.349 lotes e um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em R$ 329 milhões.

Em Cariacica, dois projetos devem reunir cerca de 500 lotes, com VGV superior a R$ 70 milhões. Na Serra, está previsto o maior lançamento da empresa para o ano de 2026: um loteamento com aproximadamente 700 unidades e VGV superior a R$ 150 milhões. Ambos empreendimentos terão lotes a partir de 200 metros quadrados.

Para 2027, o destaque será o primeiro empreendimento da Universal em Vila Velha, com 200 lotes em uma área de 85 mil metros quadrados e potencial de expansão. com VGV estimado em mais de R$ 100 milhões. Os lotes terão metragens a partir de 360 metros quadrados.

Segundo o gestor de Desenvolvimento e Urbanismo da empresa, Estevão Matheus, os novos projetos reforçam o compromisso da loteadora em unir crescimento urbano e sustentabilidade.

“Estamos projetando um futuro em que o desenvolvimento urbano caminhe junto com qualidade de vida e sustentabilidade. Os novos empreendimentos são pensados para fortalecer os municípios capixabas, gerar oportunidades e transformar áreas em novos polos de crescimento e investimento”, conta.

Proeng entrega Alice Palombini Techno Home, 94º empreendimento da construtora

Alice Palombini Techno Home é o 17º edifício da empresa em Jardim Camburi. Crédito: Divulgação/Proeng

Na sexta-feira (31/10), a Proeng entregou aos futuros moradores o 94º empreendimento da construtora: o Alice Palombini Techno Home. Localizado na avenida Isaac Lopes Rubim, o edifício é o 17º da empresa em Jardim Camburi.

O empreendimento é assinado pela arquiteta Vanessa Siqueira Batista e conta com dez pavimentos, totalizando 29 unidades, com apartamentos de dois e três quartos. O lazer conta com lounge café, convenience service, estação para bike elétrica e patinete elétrico, além de itens na cobertura como salão de festas, espaço gourmet, piscina, deck molhado e sauna integrada à piscina.

“Entregar o Alice Palombini é um motivo de grande orgulho para a Proeng. Este empreendimento simboliza a evolução da nossa trajetória em Jardim Camburi, bairro que faz parte da nossa história desde o primeiro edifício entregue em 1991. Todas as unidades foram comercializadas ainda durante a fase de obras, o que reforça a credibilidade da marca e a confiança do mercado", afirma Andrea Lessa, gerente geral comercial da Proeng.

Ilha de Mykonos é entregue em Vila Velha

Ilha de Mykonos está localizado em Itaparica, Vila Velha. Crédito: Divulgação/Kemp

Em outubro, a Kemp Construtora realizou a entrega do Ilha de Mykonos com dois anos de antecedência. Localizado na Praia de Itaparica, o residencial foi lançado em abril de 2022, com previsão de entrega na época para o segundo semestre de 2027.

O empreendimento conta com apartamentos de dois quartos com uma suíte e três quartos com três suítes, sendo duas canadenses. Além disso, também foram feitos apartamentos garden com piscina privativa, terraço e churrasqueira, e coberturas duplex com três suítes, duplex, mezanino, terraço, churrasqueira, spa e vista eterna para o mar.

A área de lazer conta com espaço funcional, playkids, espaço fitness, salão de festas, mini quadra, piscina, churrasqueira e espaço gourmet. Os moradores também poderão aproveitar de pet point, beach point, self store, guarda entregas, espaço de home office, bike sharing e estação de recarga para veículos elétricos.

