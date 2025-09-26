Metro Quadrado
MRV adianta lançamentos em Cariacica e Serra depois de recorde de vendas

Dois empreendimentos lançados em setembro tiveram rápida comercialização; um deles teve todas as 96 unidades vendidas em apenas uma semana

Vitória
Publicado em 26/09/2025 às 01h58
Residencial Turmalina da MRV
O Residencial Turmalina fica localizado na região de Itacibá, em Cariacica. Crédito: MRV/Divulgação

Dois lançamentos recentes da MRV tiveram recorde de vendas: o Residencial Turmalina, em Itacibá, Cariacica, e o Vila dos Lagos, em Porto Canoa, na Serra. O primeiro teve 80% das unidades do primeiro módulo vendidas em 45 dias, com isso, todos os demais blocos foram liberados para comercialização.

Isso fez com que a empresa acelerasse o lançamento de outra área localizada na região de Rio Marinho, que deveria acontecer em julho de 2026, para o primeiro trimestre do ano que vem, conforme adiantou à coluna, a gestora comercial da MRV no Espírito Santo Wella Poleze.

Já o Vila dos Lagos, na Serra, teve todas as 96 unidades do primeiro módulo comercializadas na sua primeira semana de vendas, fazendo com que a empresa adiantasse o lançamento da segunda etapa para comercialização.

“É raro isso acontecer no mercado. Esse sucesso de vendas teve três fatores que influenciaram: a localização dos empreendimentos; as características do produto, com lazer completo, nada enxuto; e o preço competitivo. Vimos oportunidade, principalmente porque os dois empreendimentos têm um mix diversificado, com unidades voltadas para todas as faixas do programa Minha Casa, Minha Vida”, explica.

Vila dos Lagos da MRV
O Vila dos Lagos vai contar com 28 torres totalizando 448 unidades. Crédito: MRV/Divulgação

Outro detalhe é que os dois empreendimentos têm públicos distintos. Segundo Wella, no Residencial Turmalina, em Cariacica, a maior parte dos compradores está adquirindo o primeiro imóvel. Já no Vila dos Lagos, a maioria é formada por investidores, principalmente por conta da localização.

O Residencial Turmalina fica localizado na região de Itacibá, em Cariacica, e terá 200 unidades de 1 e 2 quartos com opções de quintais privativos, divididos em 10 blocos de apartamentos. No lazer, piscinas adulto e infantil, playground, pet place e churrasqueira.

O Vila dos Lagos está localizado em Porto Canoa, na Serra, e terá 28 torres totalizando 448 unidades de dois quartos com ou sem varanda. O projeto inclui área de lazer com piscinas adulto e infantil, dois playgrounds, pet place, gazebos, miniquadra de basquete, redário, bicicletário, salão de festas com copa e espaço gourmet.

Corretoras formam grupo após Talk Imóveis

Canal Empreendedoras de Sucesso
Profissionais decidiram se reunir após o Talk Imóveis para formar um grupo . Crédito: Divulgação

A edição deste ano do Talk Imóveis tem gerado frutos, mesmo depois do evento, que aconteceu no último dia 17 de setembro. Corretoras de imóveis que estiveram presentes no dia, decidiram formar um grupo para compartilhar eventos do mercado imobiliário e cursos para contribuir com a capacitação e fortalecimento profissional. Batizado de Canal Empreendedoras de Sucesso, o grupo conta com corretoras e outras profissionais de áreas ligadas ao mercado imobiliário, como advogadas e engenheiras.

“A ideia de criar o grupo nasceu logo após o Talk Imóveis. Organizamos um café para trocar experiências sobre nossas profissões. Foi um momento rico em aprendizado. Já somos mais de 50 mulheres reunidas nesse movimento, com um propósito em comum: fomentar o desenvolvimento, ampliar nossas oportunidades e conquistar cada vez mais espaço no mercado imobiliário”, conta a corretora Taís Roseno, uma das idealizadoras do grupo.

Cupom de 15% de desconto para a corrida de rua do Sinduscon-ES

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES) terá a edição de 2025 da ConstruRunner, corrida de rua que terá a largada na Praça do Ciclista, na Praia de Itaparica, em Vila Velha, no dia 5 de outubro. O evento terá corrida de 5km, 10km, caminhada e versão kids e a Vaz Desenvolvimento Imobiliário está apoiando o evento com um cupom de 15% de desconto na inscrição: SOMOSVAZ. As inscrições podem ser feitas no site oficial do evento. A empresa vai, ainda, oferecer cinco inscrições gratuitas para colaboradores. “Acreditamos que a prática esportiva inspira mudanças positivas, tanto individuais quanto coletivas. Estar na Construrunner 2025 é uma forma de reforçar nosso compromisso com as pessoas e com a comunidade”, afirma Douglas Vaz, diretor-presidente da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, que é entusiasta da prática de esportes ao ar livre.

Cooperação entre Creci-ES e Polícia Civil

Coordenador de Fiscalização do Creci, Fabio Passos, o delegado-geral da PC, Darci Arruda, e o presidente do Creci-ES, Manoel Dias
Coordenador de Fiscalização do Creci-ES, o delegado-geral da PC e o presidente do Creci-ES. Crédito: Divulgação

O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES), Manoel Dias, e o coordenador de Fiscalização da entidade, Fabio Passos, reuniram-se com o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, Darci Arruda, para formalizarem um convênio de cooperação entre as duas entidades.

Segundo o presidente do Creci, o objetivo da iniciativa é fortalecer a fiscalização e o combate a práticas como contravenção no mercado imobiliário, parcelamento irregular do solo, venda de imóveis em condomínios irregulares, golpes em aluguel por temporada e lavagem de dinheiro. “Trata-se de um passo fundamental para ampliar a integração institucional, reforçar a segurança jurídica e proteger a população capixaba”, afirma.

Workshop gratuito de IA para profissionais de engenharia

A Associação Capixaba de Engenheiros de Minas (Acemin) está realizando um workshop gratuito sobre inteligência artificial (IA) para profissionais de engenharia no próximo dia 30 de setembro. O foco é voltado para quem deseja compreender como a IA funciona e de que forma pode ser aplicada em suas áreas de atuação. Os instrutores serão o especialista em marketing digital com pós-graduação em IA, Gabriel Cavalheiro, e o presidente da Acemin e conselheiro do Crea-ES, Daniel Tavares. As inscrições podem ser feitas diretamente no link do evento. 

Inteligência artificial muda o mercado imobiliário

Inteligência artificial pode ser uma aliada nos investimentos
Inteligência artificial já faz parte do dia a dia do mercado imobiliário. Crédito: Tung Nguyen por Pixabay

E por falar nisso, a inteligência artificial (IA) tem transformado o setor imobiliário. Da análise de crédito à personalização do atendimento, da jornada do cliente à organização interna das empresas, passando até por novos modelos de letramento corporativo, a IA já deixou de ser uma tendência futura. Players do setor, de bancos a corretores autônomos, já estão incorporando a inteligência artificial em seu cotidiano.

O Grupo OLX, por exemplo, tem estimulado a mentalidade AI-first, voltada para a resolução de problemas e o aprendizado contínuo em ciclos curtos. Desde o início do programa, em 2022, o uso de IA entre colaboradores cresceu 75%, chegando a 95% na produção de textos e elevando em 78% a qualidade das apresentações. “O primeiro passo é perder o medo — consciente ou inconsciente — da IA”, afirma Fábio Marcolino, VP de Dados e IA do Grupo OLX, durante painel no Conecta Imobi 2025.

Outro exemplo mostrado durante o evento foi o case da Morada.AI e o impacto da IA preditiva na análise de crédito imobiliário. Segundo Luís Veloso, COO da empresa, o Brasil realiza quase 3 milhões de análises de crédito por ano, com boa parte desse processo ainda relativamente “analógico”. Com a ajuda da IA, isso pode ser automatizado — da coleta de informações à simulação de financiamento. “Assim como as fintechs simplificaram o crédito pessoal e as imobiliárias digitais tornaram o fiador obsoleto, a IA abre espaço para uma aprovação mais ágil, justa e eficiente”, diz.

Apesar disso, a adoção da IA no mercado imobiliário brasileiro ainda tem muito a avançar. Segundo pesquisa recente da ABRAINC, só 19% das empresas do ramo afirmam já adotar ferramentas desse tipo. A título de comparação, esse índice é de mais de 80% no mercado norte-americano.

Arti Design inaugura apartamento decorado por João Armentano

O Arti Design, empreendimento da Città Engenharia de alto padrão localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, terá dois apartamentos decorados. Um deles será uma unidade entregue no padrão construtivo, sem ambientação, para avaliar acabamentos e dimensões reais. Já o outro, decorado, tem a assinatura de João Armentano, um dos grandes nomes do design de interiores no país, e responsável pela decoração de interiores do empreendimento. Os dois apartamentos serão apresentados em um coquetel para convidados no dia 9 de outubro, às 18h30, tendo como anfitriões Roberto Puppim, da Città Engenharia, e Marcelo Murad, da Apex. Um pouco antes, às 17h, a imprensa terá acesso exclusivo aos espaços em primeira mão, em visita guiada pela equipe de Armentano.

Maquete e estande de vendas do Youniverse no shopping

Youniverse da Nazca, estande de vendas no Shopping Vitória
Estande do Youniverse localizado no primeiro piso do shopping. Crédito: Divulgação

A Nazca levou o estande de vendas com a maquete do Youniverse para o Shopping Vitória. O empreendimento conta com unidades studio, studios com pé-direito alto, 2 e 3 quartos e seu estande fica localizado no primeiro piso do mall, com atendimento personalizado para quem deseja saber mais sobre o projeto que terá o rooftop mais alto da Grande Vitória.

“No estande, visitantes têm a oportunidade de conhecer as opções de moradia e investimento do Youniverse — que vão desde studios, studios com pé-direito alto, 2 e 3 quartos — além de explorar a experiência de viver em um ambiente que valoriza sofisticação, conforto e modernidade na Enseada do Suá”, explica a gerente comercial da Nazca, Simone Mozine.

Comitiva da Vaz no Complan: o diretor executivo Werle Silva; a diretora de marketing, Luiza Stefanini; o coordenador de projetos da base de desenvolvimento da Eco Vaz, Tarcio Vaz; a gerente de incorporação, Brunella Scardua e a arquiteta Julia da Ros
No Complan: Werle Silva, Luiza Stefanini, Tarcio Vaz, Brunella Scardua e Julia da Ros. Crédito: Divulgação

Equipe da Vaz no Complan

Um dos principais seminários no país sobre comunidades planejadas, loteamentos e desenvolvimento urbano, o Complan, termina nesta sexta-feira, 26. O evento contou com apresentações de cases de sucesso, palestras, workshops e networking para debater temas de vanguarda entre desenvolvedores urbanos do Brasil, com o propósito de gerar negócios e reflexões sobre os diferentes aspectos das cidades. A equipe da Vaz esteve presente nos três dias do evento: o diretor executivo Werle Silva; a diretora de marketing, Luiza Stefanini; o coordenador de projetos da base de desenvolvimento da Eco Vaz, Tarcio Vaz; a gerente de incorporação, Brunella Scardua e a arquiteta Julia da Ros.

