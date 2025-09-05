Metro Quadrado
Lançamento em Jardim Camburi terá apartamentos e salas comerciais

Empreendimento terá mais de 74 mil metros quadrados de área total e vai reunir moradia, conveniência e negócios em um só lugar

Vitória
Publicado em 05/09/2025 às 01h58
Atualizado em 05/09/2025 às 04h58
Norte Sul
Nove empreendimento vai ficar localizado na Norte Sul. Crédito: Carlos Alberto Silva

A Impacto Engenharia anunciou seu mais novo empreendimento em Jardim Camburi. Com o nome de Cidade Camburi o lançamento vai ocupar uma área de 74.600 metros quadrados e terá 406 unidades residenciais, 47 lojas e 84 salas comerciais, impulsionando um volume geral de vendas (VGV) de R$ 675 milhões.

A proposta, segundo o diretor executivo da Impacto, Sandro Carlesso, é unir moradia, conveniência e negócios em um mesmo espaço, oferecendo mais dinamismo e qualidade de vida para o bairro e seu entorno.

“Queremos levar conforto, comodidade e oferecer um espaço rico de convivência entre a moradia privativa e os espaços comerciais. Assim, damos mais um passo na evolução da experiência de se relacionar com a cidade”, complementa.

O Cidade Camburi será lançado em três fases, em momentos estratégicos, de acordo com Carlesso. A primeira fase tem lançamento previsto para outubro, com a Torre Ilha Camburi, que reunirá dois edifícios residenciais, um mall batizado de Cidade Mall e um edifício corporativo, o Cidade Office.

O empreendimento vai ocupar um quarteirão inteiro na avenida Norte-Sul, com arquitetura e paisagismo assinados por Diocélio Grasselli e Roberto Riscala. O projeto disponibilizará 4 mil metros quadrados de área de lazer e contará com 3.150 metros quadrados de área bruta locável, oferecendo um mix diversificado de serviços.

Re/Max ES no Conecta Imobi 2025

Os sócios da master franquia regional Re/Max Espírito Santo, Aluísio Sarlo, André Rodrigues, Eduardo Ambrósio e Thiago Setúbal foram para a 12ª edição do Conecta Imobi. A Re/Max Brasil, inclusive, é a principal patrocinadora do evento, onde instalou um mega estande para receber corretores de todo o país. “O Conecta Imobi é disparado o maior e principal ponto de encontro do mercado imobiliário da América Latina. Serão dois dias de muito conteúdo de alto nível, com os principais players do setor, networking com corretores e empresários de todo o país, além de geração de negócios e parcerias”, afirma Aluisio Sarlo, diretor regional da Re/Max Espírito Santo.

Daslu Residences conquista público capixaba

Daslu Residences São Paulo
Daslu Residences São Paulo tem unidades de até R$ 16 milhões. Crédito: Divulgação

A apresentação do Daslu Residences São Paulo, empreendimento de luxo da construtora Mitre localizado nos Jardins, famoso bairro de alta classe paulistana, atraiu o interesse de compradores do Espírito Santo. O evento foi organizado pelo corretor Kleverson Passos e, segundo o diretor comercial da Mitre Realty, Henrique Moreno, foi muito bem recebido no mercado do ES.

“Antes da ação, já havia o interesse na aquisição de imóveis do Daslu Residences São Paulo. Após o evento, mais vendas foram impulsionadas. Este foi o primeiro evento da marca em Vitória, com o intuito de apresentar o Daslu Residences.Vitória é uma cidade em pleno crescimento econômico e demográfico, com um público que demonstra visão de investimento e interesse em diversificar seu patrimônio”, conta Moreno.

De acordo com ele, mais de 50% dos clientes da Mitre Realty são de outros Estados e que compram imóveis em São Paulo para usar não apenas como investimento, mas também para aproveitar a cidade, de olho no potencial de valorização. “Isso mostra o potencial do público de altíssima renda para um produto de boa qualidade e bem localizado, focado nesse cliente de luxo”, acrescenta.

Apresentação do Daslu Residences
Evento de apresentação do Daslu Residences aconteceu em Vitória e teve organização do corretor Kleverson Passos. Crédito: Divulgação

Sobre a possibilidade de a empresa lançar um empreendimento em Vitória, o diretor é cauteloso. "A Mitre é uma incorporadora focada em São Paulo, que ainda enxerga muito espaço de oportunidades para o lançamento de empreendimentos de luxo com a marca Daslu, além de público para os outros produtos do portfólio da Mitre, como o Haus Mitre, que tem tido muito sucesso nos lançamentos recentes e é voltado para o público de alta renda", complementa.

O Daslu Residences é o primeiro de alguns projetos residenciais de luxo que a Mitre tem lançado para incrementar o seu portfólio. Para os próximos anos, a empresa projeta novas unidades residenciais com a marca Daslu. O empreendimento possui plantas de até 545 m², custando até R$ 16 milhões.

Coworking em alta

Percebendo a demanda crescente no mercado por ambientes de trabalho mais flexíveis, o Grupo Proeng tem adaptado seu coworking de acordo com sugestões e demandas dos usuários. As atividades do espaço tiveram início em 2023, que conta com sete salas privativas, nove estações compartilhadas e quatro ambientes para estudos. “Identificamos que profissionais autônomos, empresas em trânsito e adeptos do home office buscavam espaços bem localizados, funcionais e privativos para trabalhar com conforto e eficiência”, conta Gabriel Miranda Bittencourt, gerente Geral Corporativo.

Crea-ES lança nova placa de fiscalização com QR Code

Nova placa do Crea-ES
Nova placa terá QR code para facilitar acesso às informações da obra. Crédito: Crea-ES/Divulgação

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) apresentou a nova placa de fiscalização com QR Code. Com layout atualizado e de fácil visualização, a nova placa incorpora um QR Code exclusivo, que fornece relatório oficial da fiscalização realizada naquela obra.

O documento apresenta informações detalhadas, como as atividades fiscalizadas, o endereço da obra e as coordenadas georreferenciadas do local, o que garante a autenticidade e a precisão dos dados apresentados. Outro diferencial é o código numérico único, que impede sua reutilização em diferentes obras.

Nova placa do Crea-ES
Nova placa tem código numérico único, o que impede sua reutilização em diferentes obras. . Crédito: Crea-ES/Divulgação

“Estamos oferecendo à sociedade uma ferramenta moderna, que amplia o acesso à informação e fortalece a confiança no trabalho técnico realizado. Essa iniciativa reafirma nosso compromisso com a ética, a legalidade e a valorização da engenharia capixaba”, afirma o presidente do Crea-ES, Jorge Silva.

Solução para construir escritórios de alto padrão com custo mensal fixo

A Studio Conceito criou um produto que transforma o processo de construção e reforma de escritórios em um serviço com custo mensal previsível e sem a necessidade de investimento inicial. Com o nome de Studio Open | Office by Opex, o produto segue o modelo de office as a service e os custos deixam de ser classificados como investimento para serem contabilizados como despesas recorrentes. "O Studio Open | Office by Opex nasce para democratizar o acesso a escritórios de alto padrão. Queremos remover barreiras financeiras e permitir que as companhias invistam no que realmente importa: seu próprio crescimento", afirma Cristina Castilho, CEO e fundadora da Studio Conceito.

Ampliação do Minha Casa, Minha Vida aumenta busca por interessados

mercado imobiliário, comprar imóvel, minha casa minha vida, financiamento
73% dos entrevistados pretendem utilizar o programa habitacional como forma de pagamento. Crédito: Shutterstock

Uma pesquisa realizada pelo DataZap mostra que 45% dos entrevistados relataram que a busca por um novo imóvel foi diretamente influenciada pelas alterações do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), especialmente a que inclui a faixa 4 para financiamento de imóveis de até R$ 500 mil. Desses, 92% avaliam as mudanças no programa de forma positiva.

Entre os principais fatores que explicam essa percepção está o fato de que 73% dos impactados pretendem utilizar o programa habitacional como forma de pagamento, o que reforça o papel do MCMV na ampliação do acesso à moradia formal. Dentro desse grupo, 61% estão em busca do primeiro imóvel, 56% têm renda enquadrada nas faixas 2 e 3 do programa e 44% pertencem às gerações Z e Y.

Por outro lado, 8% dos que se disseram impactados negativamente expressaram preocupação com o aumento no valor dos imóveis e a intensificação da concorrência no mercado popular, condições que podem dificultar o financiamento para famílias com menor poder aquisitivo. Já os 55% que não percebem influência das mudanças demonstram, em sua maioria, menor intenção de utilizar o programa.

