Ademi-ES quer trabalhar em mais pesquisas para o setor imobiliário

Pesquisas vão contribuir para gestores do mercado tomarem decisões mais assertivas. Crédito: Shutterstock

A nova diretoria da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES) toma posse nesta quarta-feira, 6, com foco em continuar, junto ao setor público, as conversas sobre o Plano Diretor Municipal (PDM) e também em trabalhar mais em inteligência para o mercado imobiliário.



Segundo o presidente eleito, Alexandre Schubert, esse trabalho será importante para contribuir com os gestores do mercado a tomarem decisões sobre lançamentos de novos produtos. “Outro aspecto é entender as novas fontes de capital para o mercado, pois passamos muito tempo tendo o SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) como fonte de financiamento”, acrescenta.

Sobre a proximidade com o setor público, Schubert afirma que manterá o diálogo com foco na transformação das cidades, para que se tornem cada vez mais atrativas de novos empreendimentos não apenas imobiliários, gerando crescimento e desenvolvimento.

“Uma das proposta é unificar o PDM da Região Metropolitana, já que todas as cidades são próximas e isso pode contribuir para uniformizar o mercado e atender à sociedade de uma forma mais consistente. Atualmente, cada município tem um código, mas quando analisamos, estão todas dentro de uma mesma região”, analisa.

Alexandre Schubert é o presidente eleito da Ademi e Eduardo Fontes encerra seu segundo mandato à frente da entidade. Crédito: Divulgação

Outro desafio, este apontado por Eduardo Fontes, que se despede de seu segundo mandato à frente da entidade, é fazer, cada vez mais, que o mercado se envolva em novas iniciativas.

“Aumentamos o número de associados nessas duas últimas gestões, com mais empresas participando das decisões que envolvem o mercado imobiliário. Um exemplo foi a união da entidade para atenuar os impostos diante da nova reforma tributária”, complementa.

Venda de materiais de construção tem alta em maio

As lojas mais focadas em material para pintura são as mais otimistas, com 77% de expectativa de crescimento de vendas. Crédito: Shutterstock

O setor varejista de materiais de construção recuperou o fôlego no mês de maio, com o aumento da percepção de crescimento nas vendas em relação ao mês anterior. As informações constam da mais recente edição do Termômetro JS+ Anamaco (Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção).

De acordo com o Termômetro, o percentual de lojas com a percepção de avanço nas vendas aumentou 8% em maio na comparação com abril, indo de 27% para 35%. A pesquisa também mostrou que houve melhora nas vendas em maio de 2025 em relação ao mês anterior – o crescimento foi de 13%, após queda de 6,4% de março para abril. Ainda em maio, os preços do setor cresceram 0,5% em relação a abril de 2025.

No período analisado, voltou a crescer o sentimento de que os próximos três meses trarão melhores resultados. Na análise por segmento, as lojas mais focadas em material para pintura são as mais otimistas, com 77% dos lojistas apostando no incremento de suas vendas. Para as lojas em geral, 73% esperam crescimento, 24% esperam manutenção e apenas 3% esperam queda.

Administradora registra alta em consórcio imobiliário internacional

Movimento reflete o interesse do brasileiro por dolarizar parte do patrimônio e acessar o mercado imobiliário internacional de maneira planejada. Crédito: Shutterstock

O consórcio tem ganhado destaque para a compra de imóveis fora do país. Segundo a Mapfre, houve um crescimento de 35% na demanda por cartas de crédito destinadas à aquisição de imóveis fora do Brasil no acumulado dos últimos 12 meses.

O movimento reflete o interesse do brasileiro por dolarizar parte do patrimônio e acessar o mercado imobiliário internacional de maneira planejada, sem recorrer ao crédito externo ou a aportes à vista. A empresa ainda adianta que esse tipo de consórcio já existe desde 2019 em sua carteira e que o tíquete médio das cartas de crédito gira em torno de R$ 1 milhão, podendo chegar a R$ 3 milhões.

“Estamos adaptando um produto tipicamente brasileiro, que é o consórcio, para uma demanda que já é global na busca por imóveis fora do país. O cliente que procura um consórcio internacional hoje não está apenas olhando para o imóvel como um bem de uso, mas como uma estratégia de diversificação patrimonial e de exposição ao dólar ou ao euro”, explica a superintendente de seguros massificados e consórcios da Mapfre, Andrea Nogueira.

