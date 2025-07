Vila Velha terá 1° residencial de alto padrão do ES focado no público 60+

Primeiro residencial sênior do ES vai ter 12 mil m² de infraestrutura de resort com vista para o mar e 96 unidades. Crédito: Divulgação/Grand

No Brasil, o número de pessoas que se enquadram em um público sênior, ou seja, com idade a partir de 60 anos, não para de crescer. Só no Espírito Santo, essa parte da população representa um percentual significativo e crescente, com aumento de 70% na população chamada "geração prateada" entre 2010 e 2022 o que, em números absolutos, totaliza atualmente em 631.398 de idosos no Estado.



Pensando neste público, a Grand Construtora projetou seu novo empreendimento: o primeiro residencial sênior de alto padrão do Espírito Santo. Com previsão de entrega para o final de 2026, o empreendimento, ainda sem nome divulgado, já está em construção na Ponta da Fruta, em Vila Velha, e será todo voltado para locação, oferecendo estadias de curta ou longa permanência.

No total, são 12 mil m² de infraestrutura de resort com vista para o mar e 96 unidades. Lá, cada morador também poderá participar de programações personalizadas, com atividades como leitura, cinema, arte, dança, culinária, jardinagem ou caminhadas, além de terem à disposição motorista e serviços de saúde com profissionais especializados.

Sobre os 96 apartamentos, todos serão no modelo suíte, com 40m², e também já serão entregues decorados. Enquanto isso, no lazer, a área comum oferece piscina climatizada, cinema, restaurante, espaço gourmet, horta suspensa, biblioteca, espaço de artes, salão de jogos, lounge coberto com telão, espaço de dança, praça com mirante para a praia e pista de caminhada. Um elevador exclusivo dará acesso à areia da praia da Ponta da Fruta.

“Estamos construindo uma solução para quem vive com profundidade, propósito e sabedoria. Uma comunidade viva que vai proporcionar vínculo, troca e pertencimento”, afirma Joana Barbosa, diretora de Relacionamento e Marketing Estratégico da Grand.

Para o presidente da Grand, Rodrigo Barbosa, o projeto representa uma virada de chave no conceito de moradia sênior: “Eu brinco que estou fazendo esse residencial sênior para eu mesmo desfrutar. Se eu não tivesse filhos pequenos certamente poderia me mudar pra lá com minha esposa, me atenderia em todos os sentidos. Um lugar lindo, com serviços e praticidade. Para uma pessoa madura viver com autonomia e sem preocupações. É para viver a vida ao máximo”.

CBL Lotes entrega de 19º loteamento, o Bella Viana Park II

O loteamento Bella Viana Park II, da CBL Lotes, já está pronto para morar. Localizado em Marcilio de Noronha, em Viana, o novo bairro planejado conta com lotes a partir de 300m² com área de lazer, campo de futebol e acesso a serviços variados.

No local, os futuros proprietários encontram terrenos com infraestrutura de 29.700m² de pavimentação, 3.155m de rede de drenagem, 3.701m de rede de esgoto, 3.386 m de rede de água, uma elevatória, 86 postes e 5.037m de Iluminação pública.

Segundo Renato Nolasco, gerente comercial da CBL, a escolha pelo lançamento em Viana aconteceu pelo fato da cidade ter atraído novos empreendimentos residenciais, comerciais e industriais, além de sua localização entre importantes vias, como a BR 101 e BR 262, que facilitam o acesso às demais cidades da Grande Vitória. “Essa localização favorece tanto quem busca mobilidade no dia a dia quanto quem pretende investir com foco logístico”, analisa Nolasco.

