Épura lança segundo empreendimento em Jardim Camburi e foco será short stay

A gestão do condomínio será realizada pela startup Housi. Crédito: Épura/Divulgação

A Épura vai apresentar seu segundo empreendimento em Jardim Camburi, Vitória, nesta quarta-feira, 11, para corretores. O novo projeto se chama Nôma e terá como foco o modelo short stay (aluguel de curta temporada), com unidades mais compactas.



Ao todo, serão 98 apartamentos, dividido em 12 colunas, sendo 16 unidades de 1 quarto com home office, 20 unidades de 1 quarto, 50 studios e 9 garden. A gestão do condomínio será realizada pela startup Housi, uma vez que o empreendimento será voltado para investidores.

“O sucesso desse modelo se deve à possibilidade de atender diversos públicos, desde aquele que busca praticidade e uma nova experiência em moradia, até àquele que busca um ativo gerador de renda”, explica o gerente comercial da Épura, Fabiano Martins.

O Nôma está localizado na avenida Engenheiro Charles Bitran, esquina com a avenida Norte Sul, em Jardim Camburi. O empreendimento é vizinho de outro projeto da construtora, lançado no ano passado, o Lúmea.

O lançamento vai ocupar um terreno de 1.016,39 m² e terá, nas áreas comuns e lazer, bicicletário, coworking, espaço delivery, espaço criativo, espaço zen, fitness indoor, fitness outdoor, lavanderia, lounge, minimercado, pet place, piscina com deque, playground, salão gourmet e terraço.

MRV realiza feirão de imóveis

Feirão de imóveis da MRV tem entrada facilitada pela construtora. Crédito: MRV/Divulgação

A MRV está com uma ação comercial voltada para seus empreendimentos que se enquadram no programa Minha Casa, Minha Vida. Com o nome de “Feirão do Arrastapê”, os imóveis trazem condições especiais, como taxas de juros mais baixas, financiamento em até 420 meses e entrada facilitada diretamente pela MRV.

O feirão será realizado até 22 de junho, com destaque para os sábados 14 e 21, quando estão previstas ações presenciais nas lojas MRV. Os pontos de venda terão ambientação temática de festa junina e atividades voltadas à interação com o público.

"Estamos em um momento muito positivo para o mercado imobiliário, especialmente para o segmento que atendemos. As atualizações do Minha Casa, Minha Vida, com o reajuste nos limites de renda e a nova faixa 4, demonstram a prioridade do governo em combater o déficit habitacional e em oferecer condições mais acessíveis a uma parcela maior da população", afirma Werlla Poleze, gestora comercial da MRV na região.

CBL Lotes completa 17 anos com 11.116 lotes lançados e lança programa para engenheiros e arquitetos

CBL lançou um programa focado em engenheiros e arquitetos. Crédito: Divulgação

A Lotes CBL está completando, este ano, 17 anos, totalizando 26 empreendimentos lançados, 18 entregues e sete em obras. Ao todo, foram 11.116 lotes lançados, numa extensão de 7.038.511,13 milhões de metros quadrados construídos. Junto desses dados estão, ainda, a construção de 127.852 metros de rede de esgoto, 114.749 metros de redes de água, 33 elevatórias, 5 reservatórios e 12 estações de tratamento de esgoto (ETE).

“Os números revelam que os investimentos vão muito além do que prevê a legislação ou as exigências dos órgãos competentes. São melhorias que beneficiam em muito a comunidade local e agregam ainda mais valor aos empreendimentos e à vida de seus moradores”, afirma Marcos Batista, sócio e diretor executivo da CBL.

Recentemente, a empresa lançou um programa focado em engenheiros e arquitetos. O programa começa no Sul do Estado, com o empreendimento Ita Park, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo o gerente comercial da CBL, Renato Nolasco, os profissionais terão a oportunidade de atuar no projeto de 500 casas, com benefícios exclusivos.

“Por meio do programa, esses profissionais podem atuar diretamente com seus projetos nos empreendimentos da CBL e, ao indicarem clientes interessados na compra de lotes, recebem benefícios exclusivos, como recompensas financeiras e condições diferenciadas”.

