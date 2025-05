Lançamento de studio em Itaparica reflete alta demanda no segmento

Vila Velha está entre as cidades com o maior índice de retorno sobre investimento . Crédito: Fernando Madeira

O mercado de unidades do tipo studio, caracterizado por imóveis com metragem mais compacta, sem muitas paredes internas e localização estratégica está, nos últimos cinco anos, em expansão no país. Vila Velha e Vitória estão entre as melhores cidades para se investir em imóveis no país, segundo pesquisa realizada pela MySite, publicada pela coluna em janeiro.

Esse cenário tem gerado novas oportunidades tanto para investidores quanto para incorporadoras, que têm buscado desenvolver mais projetos no segmento de short stay ou curtíssima temporada. Um dos lançamentos mais recentes, é o da Kemp Empreendimentos, localizado em Itaparica, Vila Velha, que será apresentado ao mercado na próxima semana.

Com o nome de Ilha de Hokkaido, o lançamento terá unidades studio, com unidades funcionais, alto potencial de locação e baixa manutenção, segundo a diretora da Kemp, Rubia Zanelatto.

“Os apartamentos tipo studio têm se consolidado como ativo estratégico para investidores, já que a busca por imóveis como um meio de renda se intensificou. Esse conceito de moradia combina três fatores crescentemente valorizados: liquidez (são vendidos com mais facilidade e rapidez), retorno estável e uma demanda sempre contínua”, avalia.

Outra empresa que tem investido nesse segmento, a Sipolatti.Inc., tem dois empreendimentos nesse perfil, já lançados, ambos em Vila Velha. O primeiro, na Praia da Costa, vendeu 100% das unidades em 60 dias, segundo o sócio e diretor Comercial da Sipolatti.Inc., Flávio Gianordoli. A previsão de entrega é 2026. Já o segundo, o Itaparica Living Suits, foi lançado em abril.

“Há uma grande tendência por apartamentos integrados, modernos e versáteis, que ofereçam uma série de comodidades aos seus residentes, como uma residência de curta permanência, chamados de home stay. Esse tipo de imóvel está valorizado por atender à crescente demanda por unidades para locação de curta temporada para o mercado corporativo e para o turismo. Ele também chega para atender a forte procura dos capixabas por empreendimentos residenciais mais rentáveis, com locações por diárias”, afirma.

Fim dos incentivos fiscais e mercado imobiliário

Por outro lado, isso também vai ao encontro do novo perfil imobiliário do Espírito Santo, que começa a se desenhar com o fim dos incentivos fiscais, segundo afirma o corretor Renato Avelar. “Em vez de disputar com isenções, o Estado passou a investir em qualidade de vida. A reforma tributária muda o foco da arrecadação - da produção para o consumo - e coloca o urbanismo no centro do debate fiscal e imobiliário”, afirma.

Para ele, parques, saneamento, mobilidade e moradia bem planejada se tornam motores de atração. “Quanto mais pessoas escolhem viver aqui, mais o mercado imobiliário se aquece - e maior é a arrecadação. Valorização imobiliária não nasce só do metro quadrado: nasce de pertencimento, infraestrutura e bem-estar. O Espírito Santo compreendeu que arrecadar bem começa por fazer as pessoas desejarem morar aqui. E quando morar bem vira prioridade, todo o mercado - do incorporador ao corretor - colhe os frutos”, avalia.

Sinduscon-ES organiza grupo de trabalho para tratar de gargalos no setor

O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES) vai organizar um grupo de trabalho para tratar dos gargalos do setor no Estado. A proposta foi lançada durante o Diálogos Regionais CBIC-Caixa – Infraestrutura, que aconteceu nesta terça-feira, 27.

O evento reuniu autoridades representando o governo estadual, o prefeito de Vila Velha, além de representantes da Caixa e o vice-presidente de Infraestrutura e presidente da Comissão de Infraestrutura da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Coinfra/CBIC), Carlos Eduardo Lima Jorge.

Ele destacou a importância da representatividade e do diálogo entre empresários, gestores públicos, a Caixa e municípios do Espírito Santo para superar os desafios enfrentados, sugerindo, em seguida, a criação do grupo de trabalho. “Pudemos perceber a realidade de algumas dificuldades enfrentadas pelos municípios na relação com a Caixa, mas que deverão ser superadas com a criação de um grupo de trabalho específico, a ser capitaneado pelo Sinduscon-ES”, diz.

Encontro com conhecimento

Os associados da Ademi-ES, Renato Nolasco, gerente comercial da CBL Lotes; Ramiro Helmer, diretor da Ademi-ES Regional Norte; e Pepê Marques, diretor-executivo da Rede Lopes, compartilharam os aprendizados e as experiências vivenciadas no Cupola Summit que aconteceu em Curitiba na última semana. O evento aconteceu nesta quarta-feira, 28, no Base 27, em Vitória.

