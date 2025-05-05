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Novas áreas

Construtora de Aracruz planeja expansão para mercado imobiliário de Vila Velha

Empresa completa 10 anos em 2025 com dois novos projetos para a Capital este ano e analisa expansão para outros mercados

Públicado em 

05 mai 2025 às 16:47
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Coqueiral de Itaparica, Vila Velha
Mercado imobiliário de Vila Velha é um dos focos de expansão de construtora Crédito: Ricardo Medeiros
A Mivita está analisando outras áreas para expandir seus negócios. A construtora, que saiu de Aracruz e começou a investir em Jardim da Penha, Vitória, tem mapeado outras regiões com o mercado imobiliário em alta, como o de Vila Velha, para o seu próximo passo além da capital capixaba.
“Temos um trabalho de mapeamento de áreas, realizado com apoio de inteligência artificial (IA), que nos mantém sempre em prospecção. Hoje, temos 97 áreas em estudo. Com o apoio de IA e profissionais especializados, vamos afunilando e selecionando projetos viáveis e que fazem sentido dentro do nosso propósito, do nosso perfil e dos nossos objetivos”, afirma o CEO da Mivita, André Pretti.
Para este ano, Vitória ainda é o foco da empresa, que deve lançar mais dois empreendimentos. Um deles terá unidades de três quartos em Jardim Camburi, onde já estão dois outros projetos, o Lago e o Serena. O outro será Jardim da Penha, onde a empresa começou na Capital. Os dois empreendimentos juntos somam um valor geral de vendas (VGV) de R$ 300 milhões.
Já para o próximo ano, um dos principais lançamentos será o projeto onde hoje está localizado o Hotel Canto do Sol, além de outras iniciativas que, segundo Pretti, podem elevar o VGV da construtora para cerca de R$ 1,5 bilhão.
Na última semana, a empresa realizou um evento de lançamento da nova marca e identidade visual, que contou com uma palestra com o técnico de vôlei Bernardinho, aberta a profissionais do mercado imobiliário.

Obras do Praia da Costa Living em ritmo acelerado

A obra do empreendimento Praia da Costa Living da construtora Sipolatti.INC já chegou à décima laje. Lançando em maio de 2024, o projeto terá ao todo, 12 pavimentos e tem previsão de ser entregue em 2026. Segundo Flávio Gianordoli, sócio e diretor Comercial da Sipolatti.Inc, a expectativa é de que o empreendimento, que teve 100% de suas unidades comercializadas, seja entregue antes do prazo previsto. “O objetivo de acelerar o ritmo da obra é rentabilizar o quanto antes o investidor com a locação de curta temporada, chamado de short stay”.

Kemp antecipa entrega de empreendimento em um ano

Ilhas de Kiribati da Kemp
Ilhas de Kiribati da Kemp está localizado na Praia de Itaparica Crédito: Divulgação
A Kemp Empreendimentos realizou a entrega de mais um residencial, sendo esta com um ano de antecedência. O Ilhas de Kiribati, localizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, foi lançado em janeiro de 2022, com previsão de entrega para 2026, sendo que as obras foram concluídas este ano. Os moradores receberam as chaves do empreendimento no final de abril, em um evento organizado pela construtora.
“Sempre entregamos nossos empreendimentos no prazo programado e nos últimos anos conseguimos concluir as obras de vários prédios antes do previsto, antecipando as entregas, fortalecendo ainda mais esse laço de credibilidade que construímos ao longo dos anos no mercado imobiliário capixaba”, conta a diretora da Kemp, Rubia Zanelato.
O Ilhas de Kiribati foi projetado com o diferencial de cinco variações de plantas, com unidades de 1 quarto; 2 quartos com suíte; unidade garden; duplex com dois ou três quartos com até duas suítes, piscina e churrasqueira e 3 quartos com até três suítes e terraço com spa.

Especialista capixaba em aluguel lança plataforma para locação

A especialista em aluguel imobiliário e colunista de Imóveis A Gazeta, Raquel Queiroz Braga, participa, nesta quinta-feira (8), do lançamento da primeira assistente virtual focada no atendimento de ocorrências de locações. O evento acontecerá nesta quinta-feira, dia 8, das 16h às 21h, na Eureka Coworking, em São Paulo.

Desenvolvida pela Plaza, a assistente é uma inteligência artificial que interage de maneira humanizada com imobiliárias, respondendo dúvidas e sugerindo soluções. Segundo Raquel Queiroz, a assistente virtual será treinada pelo método desenvolvido por ela, chamado de locações blindadas. 

 A ferramenta foi desenvolvida com conexão via APIs para facilitar sua compatibilidade com os sistemas já utilizados pelas imobiliárias, bem como com as principais fontes de leads do setor de imóveis, incluindo sites das próprias imobiliárias, plataformas da Meta (Instagram e Facebook), Google Ads e portais Zap Imóveis, VivaReal, entre outros.

Lançamentos de imóveis cresce, 23,4% no país

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O mercado imobiliário brasileiro manteve sua trajetória de crescimento nos últimos 12 meses Crédito: Shutterstock
De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o mercado imobiliário brasileiro manteve sua trajetória de crescimento nos últimos 12 meses. O destaque foi o forte desempenho dos lançamentos, que registraram alta de 23,4% nesse período.
O avanço foi impulsionado especialmente pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV), que cresceu 29,7% nos lançamentos em unidades e 29,6% em valor. Já o segmento de Médio e Alto Padrão (MAP) teve alta de 5,5% nas unidades lançadas e 20,0% no valor dos empreendimentos. No total, o valor real dos lançamentos cresceu 22,2%.
“A consistência do crescimento nos lançamentos e no valor das vendas mostra que o setor de incorporação imobiliária segue forte e resiliente. O programa Minha Casa, Minha Vida segue sendo um pilar essencial para o acesso à moradia no Brasil, enquanto o segmento de médio e alto padrão reforça sua atratividade e valorização constante, afirma Luiz França, presidente da Abrainc.
Outro desempenho positivo foi o das vendas de imóveis, que cresceram 13,3% em valor no acumulado de fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, em comparação com o período anterior. O MCMV também colaborou com essa alta, pois cresceu 10,6% em volume e 7,0% em valor. Já o segmento MAP teve aumento de 16,6% no valor real das vendas.

Locação por aplicativo no novo Código Civil

A proposta de reforma do Código Civil, o PL 04/2025, que tramita no Senado, propõe exigir autorização da convenção ou da assembleia para que imóveis residenciais sejam usados como hospedagem atípica. Isso inclui locação por meio de aplicativos, também conhecida por short stay ou aluguel de curtíssima temporada. Para o advogado Marco Tulio Ribeiro Fialho, que atua com Direito Imobiliário, esse projeto é uma forma de atualizar o conjunto de leis. “O Código Civil, feito para uma época analógica, agora enfrenta o desafio de regular fenômenos como contratos digitais, conteúdos virtuais e o aluguel de imóveis por plataformas como o Airbnb. E esse é um passo importante para equilibrar o direito de propriedade com a convivência em condomínio”, acrescenta.

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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