Construtora de Aracruz planeja expansão para mercado imobiliário de Vila Velha

Obras do Praia da Costa Living em ritmo acelerado
A obra do empreendimento Praia da Costa Living da construtora Sipolatti.INC já chegou à décima laje. Lançando em maio de 2024, o projeto terá ao todo, 12 pavimentos e tem previsão de ser entregue em 2026. Segundo Flávio Gianordoli, sócio e diretor Comercial da Sipolatti.Inc, a expectativa é de que o empreendimento, que teve 100% de suas unidades comercializadas, seja entregue antes do prazo previsto. “O objetivo de acelerar o ritmo da obra é rentabilizar o quanto antes o investidor com a locação de curta temporada, chamado de short stay”.
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Especialista capixaba em aluguel lança plataforma para locação
A especialista em aluguel imobiliário e colunista de Imóveis A Gazeta, Raquel Queiroz Braga, participa, nesta quinta-feira (8), do lançamento da primeira assistente virtual focada no atendimento de ocorrências de locações. O evento acontecerá nesta quinta-feira, dia 8, das 16h às 21h, na Eureka Coworking, em São Paulo.
Desenvolvida pela Plaza, a assistente é uma inteligência artificial que interage de maneira humanizada com imobiliárias, respondendo dúvidas e sugerindo soluções. Segundo Raquel Queiroz, a assistente virtual será treinada pelo método desenvolvido por ela, chamado de locações blindadas.
A ferramenta foi desenvolvida com conexão via APIs para facilitar sua compatibilidade com os sistemas já utilizados pelas imobiliárias, bem como com as principais fontes de leads do setor de imóveis, incluindo sites das próprias imobiliárias, plataformas da Meta (Instagram e Facebook), Google Ads e portais Zap Imóveis, VivaReal, entre outros.
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Locação por aplicativo no novo Código Civil
A proposta de reforma do Código Civil, o PL 04/2025, que tramita no Senado, propõe exigir autorização da convenção ou da assembleia para que imóveis residenciais sejam usados como hospedagem atípica. Isso inclui locação por meio de aplicativos, também conhecida por short stay ou aluguel de curtíssima temporada. Para o advogado Marco Tulio Ribeiro Fialho, que atua com Direito Imobiliário, esse projeto é uma forma de atualizar o conjunto de leis. “O Código Civil, feito para uma época analógica, agora enfrenta o desafio de regular fenômenos como contratos digitais, conteúdos virtuais e o aluguel de imóveis por plataformas como o Airbnb. E esse é um passo importante para equilibrar o direito de propriedade com a convivência em condomínio”, acrescenta.