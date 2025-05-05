Construtora de Aracruz planeja expansão para mercado imobiliário de Vila Velha

A especialista em aluguel imobiliário e colunista de Imóveis A Gazeta, Raquel Queiroz Braga, participa, nesta quinta-feira (8), do lançamento da primeira assistente virtual focada no atendimento de ocorrências de locações. O evento acontecerá nesta quinta-feira, dia 8, das 16h às 21h, na Eureka Coworking, em São Paulo.

Desenvolvida pela Plaza, a assistente é uma inteligência artificial que interage de maneira humanizada com imobiliárias, respondendo dúvidas e sugerindo soluções. Segundo Raquel Queiroz, a assistente virtual será treinada pelo método desenvolvido por ela, chamado de locações blindadas.

A ferramenta foi desenvolvida com conexão via APIs para facilitar sua compatibilidade com os sistemas já utilizados pelas imobiliárias, bem como com as principais fontes de leads do setor de imóveis, incluindo sites das próprias imobiliárias, plataformas da Meta (Instagram e Facebook), Google Ads e portais Zap Imóveis, VivaReal, entre outros.