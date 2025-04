Hub Imobi Podcast

Nova colunista do Hub Imobi vai tirar dúvidas sobre aluguel de imóveis

Novo episódio do Hub Imobi Podcast discute o potencial do mercado de locações no país. Especialista convidada é a nova colunista da editoria e promete desmistificar o tema quinzenalmente

Tem novidade chegando em Hub Imobi A Gazeta. A editoria que traz as principais notícias do mercado imobiliário, arquitetura e construção civil capixaba, acaba de ganhar uma nova colunista. Raquel Queiroz é especialista em locações imobiliárias e assinará, quinzenalmente, uma coluna sobre o segmento, a partir desta próxima terça-feira (8).

Para falar sobre a novidade, Raquel participou do novo episódio do Hub Imobi Podcast, desta vez apresentado pelas editoras Flávia Martins e Karine Nobre.

“Quero usar esse espaço para trazer as tendências de mercado, atualidades, mas, sobretudo, a informação técnica desmistificada, sem o ‘juridiquês’. Eu acho que é isso que empodera e ajuda”, explica.

Autora do livro “Guia Prático das Locações Imobiliárias” e criadora do treinamento “Locações Blindadas", Raquel também aproveitou o episódio para tirar dúvidas, trazer algumas curiosidades e discutir os potenciais desse mercado.

Principalmente, porque, esse tem sido um segmento de mercado cada vez mais crescente. Segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais recente, de 2022, uma em cada cinco pessoas mora de aluguel no país, sendo a maior proporção desde 1980.

Na visão da especialista, a perspectiva, inclusive, é de que esse percentual aumente cada vez mais. Os motivos variam, mas Raquel acredita que boa parte deles envolve uma mudança de comportamento de pessoas que não veem mais a aquisição da casa própria como uma meta de vida.

“Hoje, elas priorizam outras conquistas, (...) então se não for [um investimento] para moradia, minimamente, será para empreender e isso se soma aos novos hábitos. A geração millenial é muito empreendedora e a tendência é de se atenuar, do ponto de vista do imóvel produtivo ou do imóvel para aluguel”, afirma.

Hub Imobi Podcast

As editoras Flávia Martins e Karine Nobre conversaram com a especialista em locações imobiliárias Raquel Queiroz no novo episódio do Hub Imobi Podcast. (Reprodução)

O Hub Imobi Podcast é produzido pelo time de jornalistas da editoria e publicado quinzenalmente no site A Gazeta e no perfil oficial do Spotify. Quem ficou interessado por conferir o episódio completo acima.

Para conferir os outros episódios, basta clicar aqui ou ouvir na playlist abaixo.

