Lotes no ES valorizam até 23,24% por ano, diz estudo

O Columbia Park teve mais compradores de fora da cidade com foco em investimento Crédito: CBL/Divulgação

Um estudo realizado pela Lotes CBL com todos os empreendimentos lançados pela empresa no Espírito Santo mostrou uma média anual de valorização de 13,71%, com alguns casos chegando a 23,24%, que é o caso do Alta Ville, em Aracruz. O empreendimento ainda atingiu uma valorização, em cinco anos, desde o seu lançamento, de 159,72% em cinco anos.

Outros loteamentos que ficaram em destaque são o Villa Santi, um dos mais antigos lançados pela empresa, que em 14 anos teve uma valorização total de 463,64% e o Solar Biti, em Aracruz, que em 15 anos chegou a 460% de valorização. Os números fazem parte da pesquisa “Mercado Imobiliário no Espírito Santo: Investimento em Lotes como Estratégia de Rentabilidade”.

Segundo o gerente de Marketing e Inovação da Lotes CBL, Leandro Vicentini, a pesquisa foi elaborada como uma continuidade da campanha “Invista em Lote” da empresa, que tem foco em clientes que compram imóvel pensando na rentabilidade futura.

A pesquisa fez ainda uma comparação de rentabilidade imobiliária do Espírito Santo em um período de dez anos (149,51%) e comparou a outros ativos financeiros como CDI (123,18%), Ibovespa (85,83%) e IPCA (84,08%). “Ao longo do tempo, o investimento em lotes tem mostrado que resiste melhor do que outras aplicações financeiras e pode ser uma parcela da aposentadoria”, explica.

Compradores de fora do país e da Grande Vitória têm sido os mais interessados nesse tipo de ativo, afirma Vicentini. “Quando lançamos um loteamento no interior do Estado, a maioria dessas vendas são feitas para moradores da própria cidade. Mas de alguns lançamentos para cá, como foi o caso do Columbia Park, em Ibiraçu, menos de 40% dos compradores eram da cidade. A maioria era da Grande Vitória”, conta.

Ele conta que tudo começou com capixabas que eram expatriados, morando em outros países, como Estados Unidos e Inglaterra. “Eles compram esses lotes para garantir o seu futuro. Mas moradores da Grande Vitória também têm investido nesse segmento, com foco no que aconteceu com bairros como Jardim da Penha, que se desenvolveu e valorizou, e olham para bairros de cidades do interior que estão em fase de desenvolvimento, mas que um dia, o seu mercado imobiliário pode evoluir”, diz.

Novo empreendimento da Javé na Praia da Costa terá selo global de bem-estar O Apogeo, próximo empreendimento da Javé, que vai ser construído na Praia da Costa (Praia da Sereia), em Vila Velha, vai passar pelo processo de certificação Fitwel. Presente em mais de 180 países, o selo reconhece projetos imobiliários que colocam a saúde e o bem-estar dos moradores como prioridade. De frente para o mar, o empreendimento terá 30 unidades e lançamento previsto ainda para este semestre. Com uma proposta de aliar luxo e qualidade de vida, o residencial foi pensado para incentivar uma rotina equilibrada, com foco em práticas como alimentação saudável, vida ativa e conexão com a natureza, segundo adianta o presidente da Javé, José Luiz Nunes. “O Apogeo traz um novo conceito de moradia, e cada escolha, desde a localização até os sistemas sustentáveis, foi feita para atender às necessidades do morador moderno, com funcionalidade e responsabilidade social e ambiental”, complementa.

Rede Imobiliária do ES tem maior percentual de crescimento no Brasil

Máster franqueados da Re/Max Espírito Santo: André Rodrigues, Eduardo Embrósio, Thiago Setúbal e Aluísio Sarlo Crédito: Cloves Louzada/Divulgação

A Re/Max Espírito Santo alcançou o 1º lugar como a região com maior percentual de crescimento no Brasil (78,77%), ficando à frente do Distrito Federal (68,51%) e do Paraná (40,12%). A rede imobiliária foi também a 4º região no país com maior valor bruto de comissões.

No pódio das três melhores franquias na categoria Pleno de todo o país estão a Re/Max Rede Foccus Prime I (Vitória), em 1º lugar, seguido pela Re/Max Häuser (Vitória), em 2º lugar, e pela Re/Max Imovi (Vitória) em 3º lugar.

No universo de mais de 10 mil agentes no Brasil, Hudnei Calmon, da Re/Max Rede Foccus Prime I se destacou entre os melhores corretores da rede nacional, ocupando o 2º lugar. Além dele, Renato Avelar, Re/Max Häuser, em 11º lugar, Lauro Laperriere e Luiz Eugênio Paixão, da Re/Max Imovi, ficaram na 84º e 92ª posição, respectivamente. Entre os melhores times do Brasil, a equipe de Juliana Leão marcou presença em 6º lugar no ranking nacional.