Rede imobiliária do ES cresce 76% e fatura mais de R$ 5 milhões no primeiro trimestre

A rede imobiliária Re/Max Espírito Santo registrou um crescimento de 76% no primeiro trimestre de 2025 comparado ao mesmo período do ano passado. Segundo dados divulgados pela rede, nos três primeiros meses deste ano, foram R$ 5.183.870 em comissões, enquanto que em 2024, o valor no mesmo período foi de R$ 2,949 milhões.



Os resultados foram divulgados na abertura do Encontro R3 que aconteceu na quarta-feira, dia 9, em Vitória e contou com uma palestra do master franqueado do Grupo Latina (RJ e interior SP), Rogério Morgado, que falou sobre sua experiência de 30 anos no mercado imobiliário.

O evento foi realizado pelos sócios da master franquia regional no Estado, Aluísio Sarlo, Eduardo Ambrósio, André Rodrigues e Thiago Setubal. Os corretores e as imobiliárias franqueadas que tiveram os melhores desempenhos de janeiro a março de 2025 receberam premiações em reconhecimento por seu trabalho.

“O faturamento de R$ 5.183.870 milhões de reais em comissões nos três primeiros meses de 2025 mostra a evolução da regional capixaba no mercado imobiliário brasileiro. A meta é chegar a R$ 20 milhões de reais ao final deste ano”, afirma Eduardo Ambrósio.

No ranking geral de comissões, os três primeiros lugares foram, respectivamente: Re/Max Rede Foccus Prime I, Re/Max Häuser (Vitória) e Re/Max Imovi. Já com relação aos agentes, o primeiro lugar geral do Espírito Santo com a melhor performance de vendas ficou para Hudnei Calmon da Re/Max Foccus Prime II (Vitória), seguido de Renato Avelar da Re/Max Häuser (Vitória), e em terceiro, Lauro Laperriere da Re/Max Imovi (Vitória).

No ranking nacional, entre mais de 10 mil agentes, Hudnei Calmon ficou na segunda posição. Entre os melhores times do Brasil, a equipe de Juliana Leão marcou presença em 6º lugar no ranking nacional. E no Top 10 multioffices do Brasil, Re/Max Rede Foccus Prime ficou em 4º lugar e no Single Office a Re/Max Häuser ocupa a 9ª posição.

Vaz Desenvolvimento na Feicon 2025 e Bairros Summit

A equipe técnica da Vaz Desenvolvimento Imobiliário participou da Feicon 2025, maior feira da construção da América Latina, que termina nesta sexta (11), no São Paulo Expo (SP). A diretoria da empresa também esteve presente em outro evento na capital paulista, o Bairros Summit, encontro entre os principais empreendedores, gestores e desenvolvedores de bairros planejados do Brasil.

Para o presidente da Vaz Desenvolvimento, Douglas Vaz, os dois eventos são oportunidades para conhecer novas tecnologias, materiais e soluções inteligentes que aparecem no mercado. Oferecem grande potencial de parcerias, de aprendizado e de evolução coletiva. “É uma chance de estarmos mais perto de nossos parceiros, de aprender e compreender as necessidades e as tendências do mercado e de reforçar nosso compromisso com a inovação e a qualidade”, comenta.

Projeto do CAU-ES vai formar arquitetos em habitação social e vistoriar 100 casas

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) vai oferecer, pela primeira vez, um curso gratuito de qualificação profissional em Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (ATHIS). As inscrições, que vão até o dia 14 de abril, selecionarão 20 arquitetos e urbanistas para a formação, com foco na capacitação de profissionais na elaboração de laudos técnicos.

O curso vai iniciar no próximo dia 22 e terá 160 horas divididas entre aulas teóricas em Vitória e atividades práticas em Piúma, em um bairro selecionado para o diagnóstico de moradias. A inscrição deve ser realizada por meio do formulário on-line clicando aqui.

As aulas teóricas abordarão temas como diagnóstico de habitações autoconstruídas, cenário da habitação no Brasil e no Espírito Santo, e georreferenciamento. Já a parte prática envolverá visitas a comunidades de Piúma, com a produção de laudos técnicos.

Segundo a presidente do CAU/ES, Priscila Ceolin, o curso é uma oportunidade para arquitetos e urbanistas aprimorarem seus conhecimentos. “Este curso é mais um recurso para que os profissionais da arquitetura e urbanismo possam se especializar em uma área fundamental para o desenvolvimento social e urbano, promovendo melhorias concretas para as comunidades mais carentes”, diz.

