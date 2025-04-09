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Mercado aquecido

Residencial de luxo na Enseada do Suá entrega 1ª fase com 95% das unidades vendidas

Com apartamentos a partir de R$ 3,94 milhões, Reserva Vitória atrai compradores do interior do ES e até da Bahia. Chaves já começaram a ser entregues aos moradores

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 18:42

Públicado em 

09 abr 2025 às 18:42
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

reserva vitória
A primeira fase do Reserva Vitória, torre Ilha Vitória, foi entregue em fevereiro Crédito: Divulgação/Nazca
O mercado de luxo está a todo vapor, tanto nos lançamentos quanto nas vendas. O Reserva Vitória, complexo residencial na Enseada do Suá, da Nazca e Construtora Abaurre, é mais uma prova do bom momento vivido pelo segmento. A torre Ilha Vitória, que está na fase de entrega das chaves e deve receber em breve os primeiros moradores, tem apenas três unidades disponíveis para venda pela construtora.
Isso significa que a torre já teve 95% de suas 62 unidades vendidas. Ao total, somando as fases um e dois (que está prevista para o segundo semestre), 85% das 124 unidades foram adquiridas.
Empreendimento conta com piscinas e espaços verdes
Empreendimento conta com piscinas e espaços verdes Crédito: Vitor Nogueira
Um fato interessante sobre as vendas é que os compradores, que são em sua maioria empresários e pessoas que vão usar o imóvel como residência fixa, vieram de vários lugares, mas, principalmente, do interior do Estado.
"Temos pessoas de fora do país, do interior da Bahia, e também daqui do interior do Estado, como dos municípios de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina,  que têm no Reserva Vitória um imóvel para moradia ou um ponto de apoio na cidade", conta a gerente comercial da Nazca, Simone Mozine. 
Empreendimento conta até com spa e hidromassagem
Spa do Reserva Vitória Crédito: Vitor Nogueira
A gerente também destaca que essa procura é motivada, principalmente, pelo interesse dos compradores e investidores em buscar na cidade de Vitória uma qualidade de vida diferente, proporcionada pela proximidade da praia, de serviços, como o Shopping Vitória; e também de um Parque Cultural de uso público.
"É uma oportunidade de desenvolvimento e de um legado que o empreendimento deixa para a região, de uma valorização urbana e, acima de tudo, de uma valorização de ambiente dessa região que ainda não tinha sido descoberta para que os indivíduos consigam sociabilizar, perceber a cultura e se locomover com mais facilidade", ressalta Simone. 
Salão de festas do Reserva Vitória conta com telão
Salão de festas do Reserva Vitória conta com telão Crédito: Vitor Nogueira
E, para esses compradores, o preço não é problema. Atualmente, todas as 12 coberturas, que custam mais de R$ 10 milhões,  já estão vendidas. Estão disponíveis os apartamentos de até 224 metros quadrados, com quatro suítes, e os apartamentos garden duplex, de até 403 metros quadrados, que contam com um piso na tipologia de apartamento e outro com espaço de lazer. Nessas unidades, os preços vão de R$ 3,945 milhões até R$ 6,7 milhões.
Por esses valores, o morador pode usufruir de uma área de lazer que compreende espaço fitness, spa, sauna seca, sauna com vapor, hidromassagem, salão de jogos, coworking e sala de Reuniões, salão de festas, bar, lounge, brinquedoteca, playground, quadra recreativa, deck molhado, piscinas, pet place, espaço gourmet, jardins, espaço de compartilhamento e espaço delivery.  

Rodada de Negócios Marmomac Brazil
Rodada de Negócios Marmomac Brazil Crédito: Karina Porto Firme/ Divulgação

Setor de rochas projeta mais de US$ 18 milhões em negócios após rodada na Marmomac Brazil

A Rodada de Negócios promovida pelo projeto It’s Natural – Brazilian Natural Stone durante a Marmomac Brazil 2025, realizada entre os dias 18 e 20 de fevereiro em São Paulo, encerrou sua edição com resultados expressivos para o setor de rochas naturais.  Durante a dinâmica foram realizadas 264 reuniões de negócios entre 22 empresas brasileiras e 14 compradores internacionais, provenientes de países como Canadá, Índia, México, Países Baixos, Polônia, Romênia, Taiwan e Estados Unidos. 

Essas conexões resultaram em uma estimativa imediata de US$ 1,83 milhão em negócios, com expectativa de movimentar mais de US$ 18 milhões nos próximos 12 meses. A ação, promovida pela Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), reforça o posicionamento do Brasil como um dos principais players do mercado internacional.

"A Rodada de Negócios faz parte de uma estratégia sólida de inserção global, criando oportunidades para que as empresas brasileiras de rochas naturais se mantenham conectadas com os mercados-alvo, fortaleçam parcerias internacionais e consolidem o Brasil como referência em qualidade, diversidade de materiais e inovação setorial", afirmou presidente do Centrorochas, Tales Machado. 

As empresas participantes da Rodada de Negócios – todas com sede no Espírito Santo, maior estado exportador de rochas naturais do Brasil – foram: Amagran, Atlas Mármores, Bramagran, Brasigran, Brothers in Granite, Brumagran, Comil Cotaxé, CS3, Decolores, Granitos Assunção, Granitos Colodetti, Lime Stone, Magban, Marbrasa, Margramar, MGA, Milanezi, Pedra do Frade, Pemagran, Potencial Pedras, Qualitá e Santo Antonio Stones. 

Com o sucesso da primeira edição, a Marmomac Brazil já tem data marcada para 2026: o evento acontecerá novamente em São Paulo, entre os dias 24 e 26 de março, prometendo ampliar ainda mais sua representatividade e impacto no setor de rochas naturais das Américas. 

Maior feira de construção da América Latina projeta mais de 100 mil visitantes

A Feicon 2025, maior feira da construção civil da América Latina, que começou nesta terça-feira (8) e vai até sexta (11), em São Paulo (SP), reúne mais de mil marcas expositoras e conta com uma programação com mais de 200 horas de conteúdo técnico e de gestão voltado para inovação, sustentabilidade e negócios. Com esses atrativos, os organizadores projetam que mais de 100 mil visitantes de 70 países irão passar pelos corredores da São Paulo Expo.
A 29ª edição do evento, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura, traz entre as novidades a estreia da Feiconference, a primeira Conferência Internacional de Construção e Arquitetura, que reúne especialistas, empresas e profissionais do setor para discutir tanto as tendências quanto o futuro da construção civil no Brasil e no mundo.

Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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