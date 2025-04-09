Residencial de luxo na Enseada do Suá entrega 1ª fase com 95% das unidades vendidas

A Rodada de Negócios promovida pelo projeto It’s Natural – Brazilian Natural Stone durante a Marmomac Brazil 2025, realizada entre os dias 18 e 20 de fevereiro em São Paulo, encerrou sua edição com resultados expressivos para o setor de rochas naturais. Durante a dinâmica foram realizadas 264 reuniões de negócios entre 22 empresas brasileiras e 14 compradores internacionais, provenientes de países como Canadá, Índia, México, Países Baixos, Polônia, Romênia, Taiwan e Estados Unidos.

Essas conexões resultaram em uma estimativa imediata de US$ 1,83 milhão em negócios, com expectativa de movimentar mais de US$ 18 milhões nos próximos 12 meses. A ação, promovida pela Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), reforça o posicionamento do Brasil como um dos principais players do mercado internacional.

"A Rodada de Negócios faz parte de uma estratégia sólida de inserção global, criando oportunidades para que as empresas brasileiras de rochas naturais se mantenham conectadas com os mercados-alvo, fortaleçam parcerias internacionais e consolidem o Brasil como referência em qualidade, diversidade de materiais e inovação setorial", afirmou presidente do Centrorochas, Tales Machado.

As empresas participantes da Rodada de Negócios – todas com sede no Espírito Santo, maior estado exportador de rochas naturais do Brasil – foram: Amagran, Atlas Mármores, Bramagran, Brasigran, Brothers in Granite, Brumagran, Comil Cotaxé, CS3, Decolores, Granitos Assunção, Granitos Colodetti, Lime Stone, Magban, Marbrasa, Margramar, MGA, Milanezi, Pedra do Frade, Pemagran, Potencial Pedras, Qualitá e Santo Antonio Stones.

Com o sucesso da primeira edição, a Marmomac Brazil já tem data marcada para 2026: o evento acontecerá novamente em São Paulo, entre os dias 24 e 26 de março, prometendo ampliar ainda mais sua representatividade e impacto no setor de rochas naturais das Américas.