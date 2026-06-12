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Rejeição amorosa

Mulher é presa após esfaquear homem que recusou namoro em Vila Velha

Testemunhas relataram à PM que os dois mantinham um relacionamento casual, mas a vítima teria dito à mulher que não pretendia assumir um compromisso mais sério

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2026 às 12:21
Marilza Gomes, de 48 anos, foi contida por amigos da vítima até a chegada da polícia
Marilza Gomes foi contida por amigos da vítima até a chegada da polícia Leitor | A Gazeta

Uma mulher de 48 anos foi presa após esfaquear um servente de 26 anos no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na madrugada desta sexta-feira (12). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que os dois mantinham um relacionamento casual, mas a vítima teria dito à mulher que não pretendia assumir um compromisso mais sério.


O servente trabalha em uma obra no bairro. Após o expediente, ele estava sentado na calçada com amigos quando a mulher, identificada como Marilza Gomes, chegou e o chamou para conversar em uma esquina próxima.


“Ela chegou mandando ele se levantar e botou a mão na cintura. Eu falei: ‘Mano, ela está com faca, não vai’, mas ele saiu andando com ela. Logo em seguida, ela deu a facada nele e saiu correndo. Eu e outro amigo seguramos ela até a chegada da polícia”, relatou um pedreiro, amigo da vítima, que preferiu não se identificar.


O servente foi socorrido e levado para atendimento médico, mas o estado de saúde dele não foi informado. “Ele é gente finíssima, um menino trabalhador, que não tem maldade com nada. Ela não quis aceitar e foi maldosa”, afirmou o amigo ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta


Segundo a Polícia Civil, Marilza foi levada para a Delegacia Regional de Vila Velha, autuada em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.


A reportagem tenta localizar a defesa da presa. O espaço segue aberto para manifestação.

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