Mulher é presa após esfaquear homem que recusou namoro em Vila Velha

Uma mulher de 48 anos foi presa após esfaquear um servente de 26 anos no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na madrugada desta sexta-feira (12). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que os dois mantinham um relacionamento casual, mas a vítima teria dito à mulher que não pretendia assumir um compromisso mais sério.





O servente trabalha em uma obra no bairro. Após o expediente, ele estava sentado na calçada com amigos quando a mulher, identificada como Marilza Gomes, chegou e o chamou para conversar em uma esquina próxima.





“Ela chegou mandando ele se levantar e botou a mão na cintura. Eu falei: ‘Mano, ela está com faca, não vai’, mas ele saiu andando com ela. Logo em seguida, ela deu a facada nele e saiu correndo. Eu e outro amigo seguramos ela até a chegada da polícia”, relatou um pedreiro, amigo da vítima, que preferiu não se identificar.





O servente foi socorrido e levado para atendimento médico, mas o estado de saúde dele não foi informado. “Ele é gente finíssima, um menino trabalhador, que não tem maldade com nada. Ela não quis aceitar e foi maldosa”, afirmou o amigo ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta.





Segundo a Polícia Civil, Marilza foi levada para a Delegacia Regional de Vila Velha, autuada em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.





A reportagem tenta localizar a defesa da presa. O espaço segue aberto para manifestação.