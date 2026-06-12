Suspeito de tentar matar ex-mulher é preso em lavoura de café em Ibitirama

Um homem de 49 anos foi preso na quarta-feira (10) por suspeita de ter tentado matar a ex-mulher no dia 22 de março deste ano no interior de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. No dia do crime, a vítima foi encontrada com ferimentos graves, provocados por um objeto cortante, na testa e na nunca.





De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de feminicídio foi cumprido na zona rural do distrito de São Francisco, em Ibitirama. O homem investigado foi achado enquanto trabalhava em uma lavoura de café. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.