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Tentativa de feminicídio

Suspeito de tentar matar ex-mulher é preso em lavoura de café em Ibitirama

A vítima foi encontrada inconsciente, com ferimentos na testa e na nuca, às margens da ES 185, em março deste ano em Ibatiba

Publicado em 12 de Junho de 2026 às 09:43

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

12 jun 2026 às 09:43
Caso foi investigado pela delegacia de Ibatiba
Tentativa de feminicídio é investigada pela delegacia de Ibatiba Polícia Civil

Um homem de 49 anos foi preso na quarta-feira (10) por suspeita de ter tentado matar a ex-mulher no dia 22 de março deste ano no interior de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. No dia do crime, a vítima foi encontrada com ferimentos graves, provocados por um objeto cortante, na testa e na nunca.


De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de feminicídio foi cumprido na zona rural do distrito de São Francisco, em Ibitirama. O homem investigado foi achado enquanto trabalhava em uma lavoura de café. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

O crime

No dia do crime, a vítima foi encontrada inconsciente às margens da ES 185. Perto dela, havia uma moto estacionada, além de uma garrucha calibre 22 e duas munições. Na época do fato, a irmã contou à Polícia Milita que a vítima estava em um relacionamento conturbado com o suspeito e disse que eles já haviam brigado e separado diversas vezes. Além disso, revelou que a mulher vinha recebendo várias ameaças.


Depois do crime, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde permaneceu internada e entubada em razão da gravidade dos ferimentos.

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