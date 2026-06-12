Suspeito de tentar matar ex-mulher é preso em lavoura de café em Ibitirama

Um homem de 49 anos foi preso na
quarta-feira (10) por suspeita de ter tentado matar a ex-mulher no dia 22 de março
deste ano no interior de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. No dia
do crime, a vítima foi encontrada com ferimentos graves, provocados por um objeto cortante, na
testa e na nunca.
De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de feminicídio foi cumprido na zona rural do distrito de São Francisco, em Ibitirama. O homem investigado foi achado enquanto trabalhava em uma lavoura de café. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.
O crime
No dia do crime, a vítima foi encontrada inconsciente às margens da ES 185. Perto dela, havia uma moto estacionada, além de uma garrucha calibre 22 e duas munições. Na época do fato, a irmã contou à Polícia Milita que a vítima estava em um relacionamento conturbado com o suspeito e disse que eles já haviam brigado e separado diversas vezes. Além disso, revelou que a mulher vinha recebendo várias ameaças.
Depois do crime, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde permaneceu internada e entubada em razão da gravidade dos ferimentos.