Jovem de 26 anos é morto a tiros ao separar briga em arraial na Serra

Um homem de 26 anos, identificado como Francesco Rocha Santos, morreu e um trabalhador de 22 anos ficou ferido após serem atingidos por disparos durante um arraial no bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra, na madrugada deste domingo (26). A festa acontecia em um campo de futebol paralelo à Rua Varsóvia.





Segundo a Polícia Militar, Francesco foi encontrado caído no local, já sem vida. Testemunhas contaram aos militares que ele teria tentado separar uma briga quando uma pessoa ainda não identificada efetuou os disparos.



A vítima apresentava seis perfurações no corpo, sendo uma na cabeça, uma na clavícula, uma nas costas, uma na coxa direita e duas na coxa esquerda.





O jovem de 22 anos foi atingido no abdômen enquanto trabalhava no evento. O nome dele não foi divulgado. Ele foi socorrido por pessoas que estavam na festa e encaminhado ao Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves.