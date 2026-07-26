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Parque Residencial Tubarão

Jovem de 26 anos é morto a tiros ao separar briga em arraial na Serra

Segundo a Polícia Militar, a vítima teria tentado separar uma briga; nenhum suspeito foi detido

Publicado em 26 de Julho de 2026 às 11:17

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

26 jul 2026 às 11:17
A festa em que os tiros foram efetuados acontecia em um campo de futebol
A festa em que os tiros foram efetuados ocorria em um campo de futebol Alberto Borém

Um homem de 26 anos, identificado como Francesco Rocha Santos, morreu e um trabalhador de 22 anos ficou ferido após serem atingidos por disparos durante um arraial no bairro Parque Residencial Tubarão, na Serra, na madrugada deste domingo (26). A festa acontecia em um campo de futebol paralelo à Rua Varsóvia.


Segundo a Polícia Militar, Francesco foi encontrado caído no local, já sem vida. Testemunhas contaram aos militares que ele teria tentado separar uma briga quando uma pessoa ainda não identificada efetuou os disparos.

A vítima apresentava seis perfurações no corpo, sendo uma na cabeça, uma na clavícula, uma nas costas, uma na coxa direita e duas na coxa esquerda.


O jovem de 22 anos foi atingido no abdômen enquanto trabalhava no evento. O nome dele não foi divulgado. Ele foi socorrido por pessoas que estavam na festa e encaminhado ao Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves.

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Moradores relataram a reportagem da TV Gazeta que a festa julina foi organizado pela própria comunidade e teve programação na sexta-feira (24) e no sábado (25).


O corpo foi retirado do local às 4h25 pela viatura de recolhimento de cadáver, três horas depois da ocorrência, registrada às 1h30 da madrugada.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outros detalhes da apuração não serão divulgados.


O corpo de Francesco foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para necropsia e posterior liberação aos familiares. Informações que possam ajudar na investigação podem ser repassadas anonimamente pelo Disque-Denúncia 181.


*Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta 

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