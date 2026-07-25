Fumaça escura atrapalha motoristas no contorno do Mestre Álvaro

Motoristas que passavam pelo contorno no Mestre Álvaro, na Serra, tiveram que lidar com muita fumaça na tarde deste sábado (25). Isso porque um incêndio na vegetação atingiu uma área próxima ao quilômetro 18.





A fumaça escura chegava a atrapalhar a visão de quem atravessava a rodovia. De acordo com informações da TV Gazeta, a Ecovias, concessionária responsável pelo trecho, estava no local para alertar os motoristas.





Não houve atuação do Corpo de Bombeiros nesta ocorrência.





A quantidade de incêndios em vegetação aumentou mais 300% no Espírito Santo em junho deste ano, conforme dados da corporação, divulgados pela TV Gazeta. Foram registrados 252 atendimentos relacionados a esse tipo de ocorrência, contra 58 no mesmo mês de 2025.





O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo 193.