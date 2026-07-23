Incêndio atinge área de pasto às margens da ES 060 em Anchieta; vídeo

Um incêndio atingiu uma área de pasto às margens da ES-060, no bairro Novo Horizonte, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (22).
De acordo com o morador da região Jonas Nogueira, as chamas começaram por volta das 22 horas e continuaram durante a madrugada desta quinta-feira (23). Segundo a Defesa Civil Municipal, o incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e não houve necessidade de interditar a rodovia.
O Corpo de Bombeiros foi procurado pela reportagem para informar as possíveis causas do incêndio e detalhes da ocorrência, mas não havia respondido até a publicação desta matéria.