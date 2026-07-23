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Preparação

6 dicas essenciais para não errar na leitura do edital de concurso

Além do conteúdo programático, ele reúne informações sobre requisitos para o cargo, documentação necessária, cronograma, etapas do processo seletivo e critérios de participação

Publicado em 23 de Julho de 2026 às 12:17

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 jul 2026 às 12:17
Leitura atenta do edital do concurso ajuda na preparação
Leitura atenta do edital do concurso ajuda na preparação Magnific

O edital é o principal documento de um concurso público. É com ele que o candidato confere o período de inscrição, quais serão as etapas do certame, requisitos para o cargo, os conteúdos cobrados, entre outros pontos. 


O especialista em concursos públicos do Estratégia Concursos, Victor Tanaka, ressalta que é necessário ler atentamente o documento para entender os tópicos principais e mais relevantes para a preparação.

“Na parte dos conteúdos programáticos, por exemplo, o candidato vai saber o que a banca vai cobrar dentro daquelas matérias que cairão na prova, qual disciplina tem mais peso e exige maior atenção. Vale sempre ficar de olho nesses conteúdos, focando nos estudos com um material de qualidade”, observa. 


Ele complementa que o edital também serve como um ponto de partida para revisar a rotina de preparação. 

Edital CONCURSOS AG de (Núcleo de Reportagem de A Gazeta)

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