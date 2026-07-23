6 dicas essenciais para não errar na leitura do edital de concurso

O edital é o principal documento de um concurso público. É com ele que o candidato confere o período de inscrição, quais serão as etapas do certame, requisitos para o cargo, os conteúdos cobrados, entre outros pontos.





O especialista em concursos públicos do Estratégia Concursos, Victor Tanaka, ressalta que é necessário ler atentamente o documento para entender os tópicos principais e mais relevantes para a preparação.