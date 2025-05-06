Saiba a diferença entre concurso e processo seletivo

Provas de concurso público Crédito: jannoon028/ Freepik

Concurso público e processo seletivo são duas modalidades utilizadas pelo poder público para a contratação de pessoal. Apesar da finalidade ser parecida, existem algumas diferenças como direitos e regime de trabalho.

Em resumo, no concurso público o candidato aprovado se torna servidor público, ou seja, tem estabilidade após o estágio probatório. O objetivo desse modelo é garantir transparência, imparcialidade e igualdade de oportunidades.

O especialista em certames Rodrigo Lélis destaca que o critério está previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que garante que para tomar posse em um cargo público, é necessário ser aprovado em concurso de provas ou provas e títulos, conforme a natureza do cargo.