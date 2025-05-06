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Modelos de contratação

Saiba a diferença entre concurso e processo seletivo

No concurso público, o candidato aprovado se torna servidor público, ou seja, tem estabilidade após o estágio probatório; já no processo seletivo,  os contratos são temporários
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 mai 2025 às 08:54

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 08:54

Provas de concurso público
Provas de concurso público Crédito: jannoon028/ Freepik
Concurso público e processo seletivo são duas modalidades utilizadas pelo poder público para a contratação de pessoal. Apesar da finalidade ser parecida, existem algumas diferenças como direitos e regime de trabalho.
Em resumo, no concurso público o candidato aprovado se torna servidor público, ou seja, tem estabilidade após o estágio probatório. O objetivo desse modelo é garantir transparência, imparcialidade e igualdade de oportunidades.
O especialista em certames Rodrigo Lélis destaca que o critério está previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que garante que para tomar posse em um cargo público, é necessário ser aprovado em concurso de provas ou provas e títulos, conforme a natureza do cargo.
Já nos processos seletivos, os contratos são temporários e não costumam durar mais de dois anos. Este modelo é mais flexível e aberto, utilizado quando há necessidade de pessoal urgente.

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