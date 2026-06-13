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Guarda-Vidas

Banhista é resgatado após se afastar 1 km da areia na Praia da Costa

Operação de resgate contou com o apoio do bote de salvamento, efetivo do Posto 13, Guarda Civil Municipal (GCM) e aeronave de apoio (helicóptero)

Publicado em 13 de Junho de 2026 às 19:36

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

13 jun 2026 às 19:36

Um homem de 32 anos foi resgatado por guarda-vidas após entrar no mar e nadar mar adentro, afastando-se aproximadamente 1 km da faixa de areia. O caso aconteceu na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã deste sábado (13).


De acordo com os profissionais do Posto 12 que o atenderam, o estado em que ele se encontrava era compatível com um possível episódio de surto psicótico. 

A operação de resgate contou com o apoio de um bote de salvamento, do efetivo do Posto 13, da Guarda Civil Municipal (GCM) e de uma aeronave de apoio (helicóptero).


Após acompanhamento e abordagem, a vítima foi localizada e resgatada com segurança. Ele estava consciente, sem lesões aparentes no momento do resgate, porém apresentava sinais de alteração comportamental.

Homem de 32 anos foi salvo pelos guarda-vidas de Vila Velha
Homem de 32 anos foi salvo pelos guarda-vidas de Vila Velha Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha informou que foram realizados os procedimentos iniciais de atendimento e, posteriormente, o homem foi entregue às equipes competentes para avaliação e encaminhamento médico.

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