Banhista é resgatado após se afastar 1 km da areia na Praia da Costa

Um homem de 32 anos foi resgatado por guarda-vidas após entrar no mar e nadar mar adentro, afastando-se aproximadamente 1 km da faixa de areia. O caso aconteceu na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã deste sábado (13).
De acordo com os profissionais do Posto 12 que o atenderam, o estado em que ele se encontrava era compatível com um possível episódio de surto psicótico.
A operação de resgate contou com o apoio de um bote de salvamento, do efetivo do Posto 13, da Guarda Civil Municipal (GCM) e de uma aeronave de apoio (helicóptero).
Após acompanhamento e abordagem, a vítima foi localizada e resgatada com segurança. Ele estava consciente, sem lesões aparentes no momento do resgate, porém apresentava sinais de alteração comportamental.
A Prefeitura de Vila Velha informou que foram realizados os procedimentos iniciais de atendimento e, posteriormente, o homem foi entregue às equipes competentes para avaliação e encaminhamento médico.