Banhista é resgatado após se afastar 1 km da areia na Praia da Costa

Um homem de 32 anos foi resgatado por guarda-vidas após entrar no mar e nadar mar adentro, afastando-se aproximadamente 1 km da faixa de areia. O caso aconteceu na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã deste sábado (13).





De acordo com os profissionais do Posto 12 que o atenderam, o estado em que ele se encontrava era compatível com um possível episódio de surto psicótico.