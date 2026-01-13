Homem morre afogado ao nadar até ilha em Itapuã, Vila Velha
Um homem de 30 anos morreu afogado na praia de Itapuã, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (13). De acordo com os guarda-vidas que atenderam à ocorrência, Leonardo Souza estava nadando em direção à ilha Pituã com outra pessoa quando começou a gritar por socorro. A equipe percebeu a situação e entrou no mar para prestar ajuda, mas ele submergiu e foi encontrado após cerca de 10 minutos de buscas.
Os guarda-vidas realizaram manobras de reanimação em Leonardo, e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas o homem não resistiu. A Polícia Científica informou que o corpo foi encaminhado pelo próprio Samu ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.