Homem morre afogado ao nadar até ilha em Itapuã, Vila Velha

Um homem de 30 anos morreu afogado na praia de Itapuã, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (13). De acordo com os guarda-vidas que atenderam à ocorrência, Leonardo Souza estava nadando em direção à ilha Pituã com outra pessoa quando começou a gritar por socorro. A equipe percebeu a situação e entrou no mar para prestar ajuda, mas ele submergiu e foi encontrado após cerca de 10 minutos de buscas.