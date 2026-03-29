A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Tartaruga é resgatada de rede de pesca por guarda-vidas em Marataízes

Publicado em 29/03/2026 às 16h31
Tartaruga é salva de rede no mar

Uma tartaruga marinha foi resgatada por guarda-vidas locais após ficar presa em uma rede de pesca. O caso aconteceu na manhã deste domingo (29), na Praia da Barra, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com os guarda-vidas que estavam no local, eles estavam realizando uma varredura na faixa da areia e da água, como parte da rotina, procedimento feito para identificar possíveis riscos, como pregos ou cacos de vidro, que possam causar acidentes.

Durante essa inspeção, um deles avistou o animal boiando próximo à margem, preso em uma rede. Diante da situação, chamou um colega de trabalho para ajudar no resgate. Juntos, conseguiram retirar o animal, enquanto algumas pessoas se aproximavam para observar e registrar o momento.

De acordo com eles, o mar estava um pouco agitado, o que dificultou a operação, mas a soltura foi realizada com sucesso. Eles informaram que a tartaruga estava bem e foi devolvida ao mar cerca de 150 metros de onde ela estava, para não correr o risco de voltar a ficar presa na rede.

Publicidade

Adolescente é baleado dentro de bar em Linhares

Publicado em 29/03/2026 às 15h10

Um adolescente de 17 anos foi atingido por um tiro no ombro, na madrugada deste domingo (29), no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. 

De acordo com a Polícia Militar, ao chegar ao local, os militares encontraram uma equipe do Samu/192 prestando atendimento à vítima. De acordo com relatos de testemunhas, o adolescente foi baleado dentro de um bar por um indivíduo com uma submetralhadora. Nenhum suspeito foi localizado.

A Polícia Civil (PC) informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações. 

Publicidade

Sequestrado e encapuzado, taxista tem o carro roubado em Colatina

Publicado em 29/03/2026 às 14h48

Um taxista viveu momentos de tensão enquanto trabalhava na noite de sábado (28), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que, durante uma corrida, foi rendida por indivíduos armados com faca, obrigada a dirigir por um tempo e, depois, colocada no banco de trás, permanecendo encapuzada e sem poder sair do carro, enquanto os suspeitos circulavam pela cidade.

Ainda segundo a PM, após cerca de uma hora, o taxista foi deixado em uma rua, e seu veículo, dinheiro e documentos foram roubados. Foram realizadas buscas na região, porém nenhum suspeito foi localizado.

A Polícia Civil (PC) informou que em situações onde não há detidos em flagrante, como este caso, é essencial que a vítima registre o ocorrido com a Polícia Civil. Isso possibilita que as autoridades tomem conhecimento do caso e iniciem as investigações necessárias. A vítima não foi identificada até o momento.

Publicidade

Carro cai de barranco, deixa feridos e motorista é detido em Alto Rio Novo

Publicado em 29/03/2026 às 11h58
Acidente ocorreu na ES 164, na madrugada de domingo (29)

Um carro caiu de um barranco e deixou ocupantes feridos na ES 164, nas proximidades da localidade de Beija-Flor, em Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na madrugada de domingo (29), segundo a Polícia Militar (PM).  As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Atendimento do município. O número de pessoas que estavam no veículo não foi informado.

Ainda de acordo com a PM, o motorista, de 30 anos, se recusou a realizar o teste do etilômetro. No entanto, os policiais aplicaram o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora, que indicou ingestão de álcool. Ele foi detido e conduzido à delegacia.

Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão da Delegacia de Colatina. Mais detalhes devem ser divulgados após a conclusão dos procedimentos.

Publicidade

Homem morre atingido por galho enquanto podava árvore em Colatina

Publicado em 29/03/2026 às 11h26

Um homem de 27 anos morreu após ser atingido na cabeça por um galho enquanto podava uma árvore em seu próprio terreno, na tarde de sábado (28). O acidente aconteceu na localidade de Córrego Catuá, na zona rural de Colatina, Noroeste do Espírito Santo.

Equipes da Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

Polícia Civil informou que a perícia foi chamada, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal.

Publicidade

Vigilante reage a tentativa de assalto e atira em jovem no Ifes de Colatina

Publicado em 29/03/2026 às 11h12

Um vigilante reagiu a uma tentativa de roubo no campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Itapina, distrito de Colatina, no Noroeste do Estado. O caso ocorreu no início da manhã de domingo (29). Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito, de 19 anos, utilizou um simulacro de fuzil para anunciar o assalto e tentou tomar a arma do vigilante. Durante a ação, houve luta corporal, e o funcionário atirou na mão do jovem, conseguindo imobilizá-lo até a chegada dos militares.

O suspeito foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos, sob escolta policial. A motocicleta utilizada por ele foi localizada nas proximidades do campus e removida para um pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES). Ainda de acordo com a PM, a arma do vigilante estava devidamente regularizada.

A Polícia Civil informou que a ocorrência segue em andamento na Delegacia de Colatina. Outros detalhes devem ser divulgados após a conclusão do plantão.

O Ifes foi procurado pela reportagem de A Gazeta para comentar o caso, mas, até o momento, não houve retorno.

Publicidade

Influenciador fica ferido em acidente após carro atropelar vaca em Iúna

Publicado em 29/03/2026 às 10h46
Lázaro “Du Grau” foi socorrido por um vizinho e levado ao hospital

Um influenciador digital ficou ferido após o carro que dirigia atropelar uma vaca na localidade de Perdição, zona rural de Iúna, Na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Lázaro Christian foi socorrido por um vizinho e levado ao hospital na madrugada deste domingo (29), segundo o Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar esteve no local para dar apoio ao trânsito.

Conhecido como Lázaro “Du Grau”, ele acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e viralizou com vídeos realizando manobras com carros de luxo e motocicletas. Segundo o próprio perfil, as ações são “100% legalizadas”.

Influenciador Lázaro
Influenciador Lázaro "Du Grau" ficou ferido após carro bater em vaca em Iúna, no Caparaó do ES Crédito: Montagem A Gazeta | Redes sociais

Uma publicação feita após o acidente informou que ele passaria por uma cirurgia de urgência. A reportagem de A Gazeta tenta contato para obter mais detalhes sobre o estado de saúde do influenciador.

Publicidade

Cidades do ES recebem alerta de acumulado de chuva; veja quais são

Publicado em 29/03/2026 às 10h31

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de acumulado de chuva para 27 cidades do Espírito Santo neste domingo (29). O aviso, que já está em vigor, é válido até as 23h59 e prevê precipitação de até 50 milímetros por dia. De acordo com o órgão, o risco de alagamentos e de pequenos deslizamentos é considerado baixo. Confira a lista de municípios:

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Barra de São Francisco
  5. Boa Esperança
  6. Colatina
  7. Conceição da Barra
  8. Ecoporanga
  9. Governador Lindenberg
  10. Jaguaré
  11. Linhares
  12. Mantenópolis
  13. Marilândia
  14. Montanha
  15. Mucurici
  16. Nova Venécia
  17. Pancas
  18. Pedro Canário
  19. Pinheiros
  20. Ponto Belo
  21. Rio Bananal
  22. São Domingos do Norte
  23. São Gabriel da Palha
  24. São Mateus
  25. Sooretama
  26. Vila Pavão
  27. Vila Valério

Leia também:

Saiba onde deve chover neste domingo (29) no Espírito Santo

Publicidade

Acidente entre dois carros deixa três feridos na BR 262 em Venda Nova

Publicado em 29/03/2026 às 08h16
Batida entre carros deixou três pessoas feridas na BR 262, em Venda Nova do Imigrante
Batida entre carros deixou três pessoas feridas na BR 262, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/Bombeiros

Dois carros bateram de frente nas proximidades de uma ponte na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, no início da noite de sábado (28). Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que um Fiat Mobi realizava uma ultrapassagem na contramão quando um Toyota Corolla Cross tentou desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão.

No Corolla Cross estava um casal de idosos, que sofreu ferimentos leves. Eles foram encaminhados ao Hospital Padre Máximo, no município. O motorista do Fiat Mobi ficou gravemente ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), sendo levado para um hospital na Grande Vitória.

Ainda de acordo com os Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência e orientou o trânsito no local. 

Publicidade

Aposta única leva quase R$ 38 milhões da Mega-Sena em Marataízes

Publicado em 29/03/2026 às 07h50

Uma aposta simples, com seis números, levou sozinha o prêmio de R$ 37.983.331,58 em Marataízes, no Sul do Espírito Santo. O concurso 2.990 da Mega-Sena foi sorteado na noite de sábado (28).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, outras 45 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 48.264,27 cada. Mais de 3 mil apostas tiveram quatro acertos e foram premiadas com R$ 938,65 cada.

As dezenas sorteadas foram: 06, 14, 18, 29, 30 e 44. O próximo sorteio será realizado na terça-feira (31).

Publicidade

Homem morre atropelado enquanto pegava sacola em rodovia de Colatina

Publicado em 28/03/2026 às 18h13
Homem morre atropelado enquanto pegava sacola na ES 446, em Colatina
Bicicleta e sacolas da vítima ficaram caídas ao lado da ES 446, em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

Um ciclista de 46 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na ES 446, na altura do bairro Luiz Iglesias, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (27). Testemunhas contaram à Polícia Militar que a vítima seguia de bicicleta quando parou para pegar uma sacola de compras que havia caído na pista. Nesse momento, o homem foi atingido pela moto. O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do atropelamento serão apuradas pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Publicidade

Motociclista morre após bater em árvore em Mimoso do Sul

Publicado em 28/03/2026 às 17h36

Um motociclista, que não teve o nome e a idade informados, morreu após bater em uma árvore na ES 177, a rodovia Sebastião Tâmara, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, neste sábado (28). Segundo a Polícia Militar, o condutor perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra uma árvore às margens da via. Devido à força do impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. 

A Polícia Científica foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

  • Link copiado
Publicidade

Homem é baleado na perna após discussão em bar de São Mateus

Publicado em 28/03/2026 às 17h24

Um homem de 31 anos foi baleado na perna após uma discussão em um bar no bairro Vila Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, neste sábado (28). A vítima, que não teve o nome divulgado, contou à Polícia Militar que, após o desentendimento com duas pessoas, foi ameaçada e saiu do local caminhando. Segundo o relato, logo em seguida, dois suspeitos passaram em uma motocicleta e atiraram contra ele. 

O homem foi socorrido e levado para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Publicidade

PM acha drogas e armas em casa alugada em cima de igreja no Sul do ES

Publicado em 28/03/2026 às 13h32
Traficantes alugam casa acima de igreja para esconder drogas e armas em Cachoeiro
Traficantes alugam casa acima de igreja para esconder drogas e armas em Cachoeiro Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Uma casa em cima de uma igreja era usada como depósito para drogas no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, segundo a Polícia Militar. O ponto foi descoberto, na última sexta-feira (27), após denúncias de que o local havia sido alugado por traficantes para esconder entorpecentes e armas.

Durante uma campana, os PMs observaram um suspeito entrando na residência e saindo, logo em seguida, com um embrulho. Apesar da tentativa de abordagem, ele não foi localizado.

Após cercar o imóvel, os policiais conseguiram ver por um buraco no portão que havia entorpecentes. Na casa, foram apreendidos: uma pistola calibre 9mm (TLP13000) com carregador; um revólver calibre .38 com numeração raspada; 62 munições de 9mm e seis munições de .38; 456 papelotes de cocaína; uma capa de colete balístico, além de outros materiais.

Ninguém foi preso durante a operação. O nome da instituição religiosa também não foi divulgado pelas autoridades.

A Polícia Civil informou que a arma, as munições e o carregador apreendidos serão encaminhados para o Departamento de Balística Forense. Já as drogas serão enviadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica, para serem analisadas e, depois, incineradas.

Publicidade

Idoso de 81 morre após ser lançado de carro em acidente na BR 262, no ES

Publicado em 28/03/2026 às 12h20
Idoso de 81 anos morre após carro capotar na BR-262, em Iúna
Acidente foi na região de Iúna, próximo ao trevo de Pequiá Crédito: Divulgação - Corpo de Bombeiros

Um grave acidente entre dois carros matou um idoso de 81 anos e deixou outras quatro pessoas feridas, na tarde de sexta-feira (27),  na BR 262, na altura do trevo de Pequiá, em Iúna, Região do Caparaó, no Espírito Santo.

A vítima, que não teve o nome divulgado, conduzia um Toyota Hilux quando foi lançada do veículo, morrendo na hora. O outro ocupante teve apenas ferimentos leves.

Eles seguiam na rodovia, no sentido Manhuaçu (MG), assim como o Fiat Strada envolvido na batida. O automóvel transportava pai e duas filhas, que lesões sem gravidade. 

Segundo a Polícia Rodovia Federal, houve uma colisão traseira, o Fiat Strada entrou na via, sem observar o fluxo, acabou atingindo a Hilux.  Após a batida, o Fiat Strada ficou atravessado em uma das pistas. Já a Hilux desceu um barranco, capotou e parou em uma área de brejo.

A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo a Polícia Científica, a perícia foi acionada por volta das 17h45. O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Publicidade

Emissão de carteira de identidade tem novo endereço em Guaçuí

Publicado em 28/03/2026 às 11h20
Polícia Científica informa mudança de endereço do Posto de Identificação Civil de Guaçuí
Polícia Científica informa mudança de endereço do Posto de Identificação Civil de Guaçuí Crédito: Divulgação - Polícia Civil

O Posto de Identificação Civil (PIC) de Guaçuí, na região do Caparaó no Espírito Santo, passará a atender em um novo endereço a partir da próxima segunda-feira (30). A unidade será transferida para o Espaço do Cidadão, ao lado da prefeitura. O agendamento para emissão do documento de Identidade permanece sendo on-line.

A Polícia Científica explicou que agora serviços serão feitos em um local mais acessível.O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

De acordo com o órgão, a unidade conta com coleta biométrica, o que dispensa a necessidade de levar foto 3x4. No entanto, crianças de até 5 anos devem apresentar fotografia. Para solicitar o documento, é necessário apresentar CPF e certidão original ou cópia autenticada, conforme o estado civil: certidão de nascimento (solteiros), certidão de casamento (casados), certidão de casamento com averbação de divórcio (divorciados) ou certidão de casamento com averbação de viuvez (viúvos). Também é exigido comprovante de residência.

Serviço:

  • Novo endereço: Espaço do Cidadão, na Rua Rio Grande do Sul, nº 266, Centro, Guaçuí (ao lado da Prefeitura)
  • Horário: 8h às 11h e 13h às 17h (segunda a sexta)
  • Agendamento: agenda.es.gov.br
Publicidade

Preço da passagem de ônibus sobe em Cachoeiro; saiba quem paga nova tarifa

Publicado em 28/03/2026 às 10h47
Passagem de ônibus em Cachoeiro aumenta em R$ 0,10 para quem paga em dinheiro
Passagem de ônibus em Cachoeiro aumenta em R$ 0,15 para quem paga em dinheiro e Vale-Transporte Crédito: Reprodução

A tarifa do transporte coletivo em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, terá reajuste a partir deste domingo (29), passando de R$ 5,10 para R$ 5,25, um aumento de 2,94%.

A mudança não vai atingir usuários que utilizam o Cartão Cidadão e o Cartão Escolar. Esses continuarão pagando R$ 4 e R$ 2, respectivamente, enquanto que passageiros que utilizam vale-transporte ou pagam em dinheiro serão impactados pelo novo preço, segundo o Consórcio Novo Trans.

"A medida busca equilibrar os custos operacionais do sistema, que vêm sendo impactados, principalmente, pela instabilidade no preço do óleo diesel. "O percentual aplicado não é suficiente para cobrir integralmente os gastos”, justificou a concessionária, por meio de nota. O último reajuste na tarifa havia sido aplicado em fevereiro de 2025.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que a correção está prevista no contrato de concessão e passou por análise e aprovação do conselho tarifário. Para definir o novo preço, foram levados em consideração os custos operacionais com funcionários, manutenções e preço dos combustíveis, detalhou.

Publicidade

Homem é encontrado morto com ferimentos na cabeça em Cariacica

Publicado em 28/03/2026 às 10h23
Caso aconteceu no bairro Flexal I, em Cariacica, na manhã deste sábado (28)
Caso aconteceu no bairro Flexal I, em Cariacica, na manhã deste sábado (28) Crédito: João Brito

Um homem foi encontrado morto com ferimentos no rosto e na cabeça na Rua Amélia Siqueira, no bairro Flexal I, em Cariacica, na manhã deste sábado (28). Segundo apuração do repórter João Brito, da TV Gazeta, a vítima foi identificada como Carlos Silvio da Cruz, de 58 anos, e o corpo foi localizado por volta das 7h.

A causa da morte ainda é desconhecida. A princípio, a suspeita era de mal súbito, já que o homem tinha a saúde fragilizada. No entanto, as lesões levantaram dúvidas sobre o que teria acontecido. Familiares que estiveram no local informaram que Carlos morava no bairro Nova Canaã e não tinha o costume de passar pela região onde foi encontrado. Como ele estava sem celular, a suspeita é de que possa ter sido vítima de agressão durante um assalto, caído e batido a cabeça.

Policiais militares estiveram no local até a chegada da Polícia Civil e peritos da Polícia Científica realizaram os primeiros levantamentos sobre as circustâncias da morte.

*Com informações do repórter João Brito, da TV Gazeta

Publicidade

Adolescente é apreendido com arma falsa e bike elétrica roubada em Vitória

Publicado em 28/03/2026 às 09h08
Bicicleta roubada pelo adolescente e arma falsa usada por ele; crime aconteceu nesta sexta-feira (27) na Praia do Canto, em Vitória
Bicicleta roubada pelo adolescente e arma falsa usada por ele crime aconteceu nesta sexta-feira (27) na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Polícia Militar

Um adolescente de 14 anos foi apreendido após roubar uma bicicleta elétrica no bairro Santos Dumont, em Vitória, na noite de sexta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, equipes do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notar) e em terra faziam patrulhamento na região quando avistaram o garoto. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir, mas foi alcançado. O nome dele não será divulgado em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

De acordo com a corporação, o adolescente confessou que havia roubado a bicicleta pouco antes, na região da Praia do Canto, e que utilizou uma arma de fogo falsa durante a ação. Ainda segundo a PM, o objeto foi localizado durante buscas nas proximidades, após o suspeito informar que havia dispensado o simulacro embaixo de um cone.

A vítima entrou em contato com a polícia durante a ocorrência, e o cruzamento das informações confirmou que o menino era o autor do roubo. Ele, a bicicleta recuperada e o simulacro foram encaminhados para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para mais informações sobre os procedimentos adotados. Quando houver retorno, o texto será atualizado. 

Publicidade

Norte do ES tem previsão de chuvas intensas para este sábado (28)

Publicado em 28/03/2026 às 08h42
Alerta de perigo potencial para chuvas intensas para o Norte do Espírito Santo é válido da 0h01 até as 23h59 deste sábado (28)
Alerta de perigo potencial para chuvas intensas para o Norte do Espírito Santo é válido da 0h01 até as 23h59 deste sábado (28) Crédito: Reprodução | Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para chuvas intensas (nível amarelo) em cidades do Norte do Espírito Santo, válido da 0h01 até as 23h59 deste sábado (28). A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. 

Cidades incluídas no alerta: 

  • Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Colatina, Conceição da Barra, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marilândia, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, Sooretama, Vila Pavão e Vila Valério.

Recomendações do Inmet:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores.
  • Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Para mais informações ou em caso de emergência, acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Veja de forma descomplicada como funciona a medição e o que se deve levar em conta para avaliar os impactos na rotina