Tartaruga é resgatada de rede de pesca por guarda-vidas em Marataízes

Bicicleta roubada pelo adolescente e arma falsa usada por ele crime aconteceu nesta sexta-feira (27) na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Polícia Militar

Um adolescente de 14 anos foi apreendido após roubar uma bicicleta elétrica no bairro Santos Dumont, em Vitória, na noite de sexta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, equipes do Núcleo de Operações e Transportes Aéreo (Notar) e em terra faziam patrulhamento na região quando avistaram o garoto. Ao perceber a presença dos policiais, ele tentou fugir, mas foi alcançado. O nome dele não será divulgado em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

De acordo com a corporação, o adolescente confessou que havia roubado a bicicleta pouco antes, na região da Praia do Canto, e que utilizou uma arma de fogo falsa durante a ação. Ainda segundo a PM, o objeto foi localizado durante buscas nas proximidades, após o suspeito informar que havia dispensado o simulacro embaixo de um cone.