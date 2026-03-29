Tartaruga é resgatada de rede de pesca por guarda-vidas em Marataízes
Uma tartaruga marinha foi resgatada por guarda-vidas locais após ficar presa em uma rede de pesca. O caso aconteceu na manhã deste domingo (29), na Praia da Barra, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com os guarda-vidas que estavam no local, eles estavam realizando uma varredura na faixa da areia e da água, como parte da rotina, procedimento feito para identificar possíveis riscos, como pregos ou cacos de vidro, que possam causar acidentes.
Durante essa inspeção, um deles avistou o animal boiando próximo à margem, preso em uma rede. Diante da situação, chamou um colega de trabalho para ajudar no resgate. Juntos, conseguiram retirar o animal, enquanto algumas pessoas se aproximavam para observar e registrar o momento.
De acordo com eles, o mar estava um pouco agitado, o que dificultou a operação, mas a soltura foi realizada com sucesso. Eles informaram que a tartaruga estava bem e foi devolvida ao mar cerca de 150 metros de onde ela estava, para não correr o risco de voltar a ficar presa na rede.