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Cultura

Expo Gengibre 2026 terá shows, dança holandesa e congo em Santa Leopoldina

Evento será gratuito e vai misturar música, tradições culturais, gastronomia e atrações para toda a família no próximo fim de semana
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 09:00

Expo Gengibre 2026 terá shows, dança holandesa e congo em Santa Leopoldina
Expo Gengibre 2026 terá shows, dança holandesa e congo em Santa Leopoldina Christian Nascimento

A cidade de Santa Leopoldina entra no clima da colheita do gengibre com uma programação recheada de cultura, música e tradição. Entre os dias 15 e 17 de maio, a Expo Gengibre 2026 promete movimentar o município com três dias de evento gratuito reunindo shows, apresentações culturais, gastronomia e experiências ligadas às raízes da região.

A programação cultural é um dos grandes destaques da feira e mistura ritmos e manifestações tradicionais capixabas. Entre as atrações musicais confirmadas estão Banda Aká, Emerson Tesch, Os Caras da Seresta, Engate do Forró, Léia do Acordeon e a dupla Leandro e Tiago.

Além dos shows, o público poderá acompanhar apresentações da Banda de Música de Santa Leopoldina, do Grupo de Danças Holandesas KlomppenDans, do Grupo Brasil Tambores e da tradicional Banda de Congo do Retiro, reforçando a diversidade cultural presente na região serrana do Espírito Santo. 

Outro destaque da edição deste ano é a cozinha experimental com aulas-show gastronômicas e o lançamento de um livro de receitas à base de gengibre, iniciativa que busca aproximar o público do ingrediente que transformou Santa Leopoldina em uma das referências nacionais na produção do rizoma.

Realizada no Ginásio de Esportes do município, a Expo Gengibre também reúne feira de empreendedores, espaços de turismo e atividades voltadas para agricultura familiar, transformando a cidade em um ponto de encontro entre cultura, negócios e lazer.

Programação

15 de maio – sexta-feira

  • 17h – Abertura
  • 18h – Apresentação cultural da Banda de Música de Santa Leopoldina
  • 19h – Abertura oficial com lançamento do livro de receitas de gengibre e chuchu
  • 20h – Show com Banda Aká
  • 22h – Show com Emerson Tesch
  • 00h – Encerramento

16 de maio – sábado

  • 16h – Abertura
  • 17h – Apresentação cultural do Grupo de Danças Holandesas KlomppenDans
  • 18h – Apresentação cultural do Grupo Brasil Tambores
  • 19h – Show com Os Caras da Seresta
  • 21h30 – Show com Engate do Forró
  • 00h – Encerramento

17 de maio – domingo

  • 11h – Abertura
  • 12h – Show com Léia do Acordeon
  • 15h – Apresentação cultural da Banda de Congo do Retiro
  • 15h30 – Premiação do Concurso do Maior Rizoma de Gengibre da Safra
  • 16h – Show com Leandro e Tiago
  • 18h – Encerramento 

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