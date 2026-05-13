Expo Gengibre 2026 terá shows, dança holandesa e congo em Santa Leopoldina

A cidade de Santa Leopoldina entra no clima da colheita do gengibre com uma programação recheada de cultura, música e tradição. Entre os dias 15 e 17 de maio, a Expo Gengibre 2026 promete movimentar o município com três dias de evento gratuito reunindo shows, apresentações culturais, gastronomia e experiências ligadas às raízes da região.





A programação cultural é um dos grandes destaques da feira e mistura ritmos e manifestações tradicionais capixabas. Entre as atrações musicais confirmadas estão Banda Aká, Emerson Tesch, Os Caras da Seresta, Engate do Forró, Léia do Acordeon e a dupla Leandro e Tiago.





Além dos shows, o público poderá acompanhar apresentações da Banda de Música de Santa Leopoldina, do Grupo de Danças Holandesas KlomppenDans, do Grupo Brasil Tambores e da tradicional Banda de Congo do Retiro, reforçando a diversidade cultural presente na região serrana do Espírito Santo.