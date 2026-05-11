Mestrinho, Os Garotin e Grupo Cria são atrações em evento gratuito no ES

A Semana S do Comércio chega em terras capixabas e vai reunir shows nacionais, atrações infantis e apresentações culturais gratuitas no dia 16 de maio, em Vitória. A programação acontece no Ilha Buffet e terá como destaques os shows de Mestrinho, Os Garotin e Grupo Cria, além de contação de histórias, karaokê e atividades para toda a família. A entrada é gratuita mediante inscrição online e doação de 2kg de alimentos não perecíveis.
O evento é realizado pelo Sistema Fecomércio-ES, Sesc e Senac e promete movimentar o Espírito Santo entre os dias 9 e 16 de maio com mais de 270 ações gratuitas. Embora o evento reúna também palestras, serviços e atividades voltadas para inovação e qualificação profissional, a programação cultural será um dos grandes atrativos para o público no encerramento da semana.
No Palco Sesc, o público poderá acompanhar o show de Mestrinho, considerado um dos principais nomes da nova geração da música brasileira e conhecido pela mistura de forró, MPB e música nordestina. Já o trio Os Garotin leva ao evento um repertório marcado por grooves contemporâneos, black music e brasilidades. Para o público infantil, a programação contará ainda com apresentação do Grupo Cria.
A programação cultural terá ainda contação de histórias com Fafá Conta, Marcelino Xibil e Adélia Oliveira, além de karaokê, atividades recreativas e espaços voltados para arte, criatividade e lazer.
Segundo o diretor regional do Sesc-ES, Luiz Toniato, a proposta é criar uma programação acessível e diversa para o público capixaba. “O Sesc-ES preparou atividades pensadas para toda a família, reunindo cultura, lazer, bem-estar e solidariedade”, afirmou.
Além das atrações culturais, o público também poderá participar de experiências gastronômicas, oficinas, espaços de economia criativa, ações de saúde e atividades interativas promovidas pelo Sesc e Senac ao longo do evento. A expectativa da organização é reunir mais de 20 mil pessoas nesta edição da Semana S.
Programação de sábado (16) – Semana S em Vitória
Serviço
Semana S do Comércio
Programação completa e inscrições: cncsemanasbrasil.facedoor.events/es
Dia 15/05: atividades exclusivas para empresários convidados.
Dia 16/05: aberto ao público (mediante inscrição)
Local: Ilha Buffet (área verde do Álvares Cabral), em Vitória
Horário: das 13h às 22h30