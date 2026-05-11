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Mestrinho, Os Garotin e Grupo Cria são atrações em evento gratuito no ES

Semana S do Comércio terá shows nacionais, contação de histórias e programação cultural para toda a família neste fim de semana
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 15:12

Mestrinho e Os Garotin são atrações da Semana S do Comércio
Mestrinho e Os Garotin são atrações da Semana S do Comércio Globo/ Manoella Mello; Léo Martins/Agência O Globo

A Semana S do Comércio chega em terras capixabas e vai reunir shows nacionais, atrações infantis e apresentações culturais gratuitas no dia 16 de maio, em Vitória. A programação acontece no Ilha Buffet e terá como destaques os shows de Mestrinho, Os Garotin e Grupo Cria, além de contação de histórias, karaokê e atividades para toda a família. A entrada é gratuita mediante inscrição online e doação de 2kg de alimentos não perecíveis.


O evento é realizado pelo Sistema Fecomércio-ES, Sesc e Senac e promete movimentar o Espírito Santo entre os dias 9 e 16 de maio com mais de 270 ações gratuitas. Embora o evento reúna também palestras, serviços e atividades voltadas para inovação e qualificação profissional, a programação cultural será um dos grandes atrativos para o público no encerramento da semana.


No Palco Sesc, o público poderá acompanhar o show de Mestrinho, considerado um dos principais nomes da nova geração da música brasileira e conhecido pela mistura de forró, MPB e música nordestina. Já o trio Os Garotin leva ao evento um repertório marcado por grooves contemporâneos, black music e brasilidades. Para o público infantil, a programação contará ainda com apresentação do Grupo Cria

Grupo Cria fará parte da Semana S do Comércio
Grupo Cria fará parte da Semana S do Comércio Reprodução Instagram @grupocria / @brunosmbraz

A programação cultural terá ainda contação de histórias com Fafá Conta, Marcelino Xibil e Adélia Oliveira, além de karaokê, atividades recreativas e espaços voltados para arte, criatividade e lazer.

Segundo o diretor regional do Sesc-ES, Luiz Toniato, a proposta é criar uma programação acessível e diversa para o público capixaba. “O Sesc-ES preparou atividades pensadas para toda a família, reunindo cultura, lazer, bem-estar e solidariedade”, afirmou.

Além das atrações culturais, o público também poderá participar de experiências gastronômicas, oficinas, espaços de economia criativa, ações de saúde e atividades interativas promovidas pelo Sesc e Senac ao longo do evento. A expectativa da organização é reunir mais de 20 mil pessoas nesta edição da Semana S.

Programação de sábado (16) – Semana S em Vitória

  • 13h às 21h — Atendimentos nos estandes
  • 13h às 21h — Caravana Sesc + Unidades Móveis
  • 14h às 15h — Comunidade Gourmet: cappuccino de peixe e caldo de peixe cremoso com espuma de inhame
  • 14h às 14h45 — Contação de histórias com Adélia Oliveira
  • 15h às 16h — Show do Grupo Cria
  • 16h às 17h — Sesc Mesa Brasil
  • 16h às 17h15 — Palestra “O Bastidor do ‘de repente’: a verdade sobre a mente criativa”, com Lara Santana
  • 16h30 às 17h15 — Contação de histórias com Fafá Conta
  • 18h às 19h20 — Show de Os Garotin
  • 19h30 às 20h15 — Contação de histórias com Marcelino Xibil
  • 21h às 22h30 — Show de Mestrinho

    • Serviço

    Semana S do Comércio

    Programação completa e inscrições: cncsemanasbrasil.facedoor.events/es

    Dia 15/05: atividades exclusivas para empresários convidados.

    Dia 16/05: aberto ao público (mediante inscrição)

    Local: Ilha Buffet (área verde do Álvares Cabral), em Vitória

    Horário: das 13h às 22h30

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