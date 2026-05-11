Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Financiamento

Rodada de crédito na Findes amplia acesso de empresas a recursos do Bandes

Evento que será realizado no próximo dia 20 vai oferecer orientação e soluções financeiras para impulsionar negócios

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 16:24

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 mai 2026 às 16:24
Sede da Findes na Reta da Penha
Sede da Findes na Reta da Penha, em Vitória. Divulgação

Empresas que estão em busca de crédito têm a chance de receber atendimento gratuito e orientação personalizada para entender como acessar linhas de financiamento para seus negócios na Rodada de Crédito do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). O encontro será realizado na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória.


O evento será realizado no dia 20 de maio, das 8h às 12h, no 3º andar da sede da Findes, e contará com atendimento gratuito e personalizado por correspondentes bancários.  


A ação conta com a parceria do Sebrae e o apoio do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) da Findes, que atua na orientação aos empresários sobre as opções disponíveis e no suporte ao acesso às linhas de financiamento, como capital de giro automático e o Fundo Geral de Turismo (Fungetur).  


Desde 2024, a Findes também atua como correspondente bancário do Bandes, ampliando o acesso das indústrias capixabas a soluções financeiras de forma mais ágil e orientada. 


Para o presidente da Findes, Paulo Baraona, iniciativas como essa colaboram para o bom ambiente de negócios do Estado e a competitividade das empresas. 


"A Findes tem o compromisso de apoiar o crescimento da indústria capixaba. A atuação como correspondente do Bandes fortalece esse papel, ao facilitar o acesso ao crédito e garantir uma orientação mais próxima e alinhada às necessidades das empresas”, ressalta. 


Empresários interessados em participar do evento poderão garantir vaga e acessar orientações práticas sobre financiamento e desenvolvimento dos seus negócios. As inscrições estão disponíveis nesse link.


Leia mais

Rodada de crédito na Findes amplia acesso de empresas a recursos do Bandes

Renda média no Brasil cresce mais que a da população do ES

ES é Estado que mais avança em economia e lidera em gestão fiscal, aponta CLP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dinheiro empresas Bandes Findes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Kassio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
Nunes Marques vai relatar ação de Bolsonaro para anular pena
Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com dois carros na Serra
Viaturas da Polícia Militar, PM
Casal é preso em Santa Teresa após morte de criança em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados