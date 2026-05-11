Rodada de crédito na Findes amplia acesso de empresas a recursos do Bandes

Empresas que estão em busca de crédito têm a chance de receber atendimento gratuito e orientação personalizada para entender como acessar linhas de financiamento para seus negócios na Rodada de Crédito do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). O encontro será realizado na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória.





O evento será realizado no dia 20 de maio, das 8h às 12h, no 3º andar da sede da Findes, e contará com atendimento gratuito e personalizado por correspondentes bancários.





A ação conta com a parceria do Sebrae e o apoio do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) da Findes, que atua na orientação aos empresários sobre as opções disponíveis e no suporte ao acesso às linhas de financiamento, como capital de giro automático e o Fundo Geral de Turismo (Fungetur).





Desde 2024, a Findes também atua como correspondente bancário do Bandes, ampliando o acesso das indústrias capixabas a soluções financeiras de forma mais ágil e orientada.





Para o presidente da Findes, Paulo Baraona, iniciativas como essa colaboram para o bom ambiente de negócios do Estado e a competitividade das empresas.





"A Findes tem o compromisso de apoiar o crescimento da indústria capixaba. A atuação como correspondente do Bandes fortalece esse papel, ao facilitar o acesso ao crédito e garantir uma orientação mais próxima e alinhada às necessidades das empresas”, ressalta.





Empresários interessados em participar do evento poderão garantir vaga e acessar orientações práticas sobre financiamento e desenvolvimento dos seus negócios. As inscrições estão disponíveis nesse link.



