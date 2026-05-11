Fazenda de R$ 8,9 milhões e apartamentos de luxo vão a leilão no ES

Os interessados podem consultar informações por telefone ou e-mail e agendar visitas aos locais a serem leiloados. Para agendar, os números e endereços de contato são: (27) 98146-1234; (27) 4141-4321 e os e-mails [email protected] e [email protected].





Para os interessados em adquirir terrenos, na área urbana ou rural, há opções em diferentes municípios, com valores que vão de R$ 103 mil a R$ 8,9 milhões. A mais cara é uma fazenda de 195 mil metros quadrados localizada em Anchieta.





Em Cariacica, uma área ainda não loteada, de 16 mil metros quadrados, recebe ofertas com valor mínimo de R$ 674 mil. E em Muniz Freire, no Sul do Estado, com lance inicial de R$ 1,17 milhão é possível tentar arrematar uma área agrícola com mais de 400 mil metros quadrados.





Outras oportunidades são de salas comerciais, que variam de 25 a 36 metros quadrados, em Guarapari, Linhares e Vila Velha. Para essas propriedades, os lances chegam a R$ 193 mil.





E para quem busca apartamentos, o leilão oferece opções em diversos bairros da Grande Vitória com lances a partir de R$ 103 mil. Há também apartamentos de alto padrão em Vitória. O maior deles, localizado na Mata da Praia, possui 268,53 metros quadrados e parte do valor de R$ 3,2 milhões. Outro, com lance inicial de R$ 3,28 milhões, fica na Praia do Canto, com 250 metros quadrados.





Já em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, estão em oferta no leilão três apartamentos de 83 metros quadrados, localizados no mesmo edifício. Os valores iniciais estão entre R$ 532 mil e R$ 571 mil. Ainda no Rio, também está disponível um lote comercial em Itaperuna, com mais de 3 mil metros quadrados e lance inicial de R$ 4 milhões.