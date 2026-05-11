Armas de guerra e drogas são encontrados enterrados em Cachoeiro

Um cão farejador encontrou armas de guerra e drogas dentro de um tonel enterrado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (11). A ação da Polícia Militar aconteceu após dois suspeitos armados serem vistos entrando em uma área de mata no bairro Elpídio Volpini, conhecido como Valão. A dupla fugiu ao ver os policiais, mas depois foi localizada e detida.





Foram apreendidos um fuzil de calibre 5mm, uma metralhadora 9mm, mais de 130 munições, três carregadores para as armas e duas bandoleiras, além de R$ 720 e cerca de 10 quilos de cocaína e crack. Os suspeitos foram levados para a delegacia e a Polícia Civil foi procurada para mais detalhes sobre seu encaminhamento.