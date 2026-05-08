Renda média no Brasil cresce mais que a da população do ES

A renda média dos trabalhadores brasileiros cresceu mais do que a dos moradores do Espírito Santo em 2025. O rendimento médio habitual de todas as atividades dos capixabas foi de R$ 3.320, um aumento de 1,4% em relação ao período anterior.





Já o resultado considerando a população de todo o Brasil ficou em R$ 3.367 no ano passado, 5,4% acima do registrado em 2024 e o maior valor da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), iniciada em 2012.





Dessa forma, a média nacional de rendimento é superior à do Espírito Santo. No levantamento anterior, o rendimento dos capixabas foi superior à média do Brasil. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (8).





O Estado tem o 11° maior rendimento médio per capita do país, com R$ 2.209, tendo queda de duas posições em relação ao ano passado. A primeira colocação é do Distrito Federal (R$ 4.401), seguida por São Paulo (R$ 2.862).





Já o rendimento médio mensal real habitualmente recebido de todos os trabalhos (calculado para as pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência) chegou a R$ 3.497, alta de 4% em relação ao ano anterior.





Considerando o rendimento médio proveniente de outras fontes, o resultado no Estado foi de R$ 2.082. Dentre todas as categorias que compõem o rendimento proveniente de outras fontes, o item aposentadoria e pensão foi o que apresentou o maior valor médio (R$ 2.455).



