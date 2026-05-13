Jorge Aragão, Raça Negra e Durval Lelys farão show gratuito em Vila Velha

Prepare o fôlego: Vila Velha vai comemorar seus 491 anos em grande estilo e com música para todos os gostos. A Prainha, um dos cartões-postais mais simbólicos da cidade, recebe uma programação gratuita recheada de shows nacionais e artistas capixabas no fim de semana dos dias 23 e 24 de maio.





Entre os destaques estão nomes que atravessam gerações: Raça Negra, com seus clássicos que todo mundo sabe cantar, Jorge Aragão, referência do samba, e Durval Lelys, que promete fechar a festa com clima de carnaval fora de época.

A programação começa logo após o tradicional desfile cívico-militar, que neste ano será realizado na Orla de Itaparica.





No sábado (23), o palco da Prainha esquenta desde o início da tarde com DJs e atrações locais que passeiam pelo samba rock, axé retrô e roda de samba. À noite, o romantismo do Raça Negra embala o público, seguido pela bateria da MUG e pelo show do capixaba Alemão do Forró, que promete manter a energia lá em cima.