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Veja a programação

Jorge Aragão, Raça Negra e Durval Lelys farão show gratuito em Vila Velha

Parque da Prainha vira palco de festa com samba, axé, reggae e atrações para toda a família no aniversário da cidade
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 10:37

Jorge Aragão e Raça Negra farão show no aniversário de Vila Velha
Jorge Aragão e Raça Negra farão show no aniversário de Vila Velha Futura Press/Folhapress ; Globo/Divulgação

Prepare o fôlego: Vila Velha vai comemorar seus 491 anos em grande estilo e com música para todos os gostos. A Prainha, um dos cartões-postais mais simbólicos da cidade, recebe uma programação gratuita recheada de shows nacionais e artistas capixabas no fim de semana dos dias 23 e 24 de maio.

Entre os destaques estão nomes que atravessam gerações: Raça Negra, com seus clássicos que todo mundo sabe cantar, Jorge Aragão, referência do samba, e Durval Lelys, que promete fechar a festa com clima de carnaval fora de época.

A programação começa logo após o tradicional desfile cívico-militar, que neste ano será realizado na Orla de Itaparica.


No sábado (23), o palco da Prainha esquenta desde o início da tarde com DJs e atrações locais que passeiam pelo samba rock, axé retrô e roda de samba. À noite, o romantismo do Raça Negra embala o público, seguido pela bateria da MUG e pelo show do capixaba Alemão do Forró, que promete manter a energia lá em cima.

Alemão do Forró e Durval Lelys farão show na Prainha
Alemão do Forró e Durval Lelys farão show na Prainha Reprodução/Instagram/@alemaodoforrooficial; Globo/Reinaldo Marques

Já no domingo (24), o dia começa com programação voltada para o público infantil e, ao longo da tarde, a música segue com diferentes estilos até chegar aos shows mais aguardados da noite. Jorge Aragão leva o melhor do samba, enquanto a banda Macucos apresenta um especial inspirado em Tim Maia e Bob Marley. Quem encerra a festa é Durval Lelys, com um show que promete colocar todo mundo para dançar.


Além do palco principal, o evento também conta com uma tenda alternativa dedicada a outros ritmos e uma praça de uma alimentação.

Programação

Sábado (23)

  • 12h – DJ Luciano Pankada
  • 13h30 – Derengos (Samba Rock)
  • 15h30 – Xá da Índia (Especial Axé Retrô)
  • 17h30 – Samba Jr. (Roda de Samba)
  • 19h30 – Raça Negra
  • 21h – Bateria da MUG
  • 22h – Alemão do Forró

Tenda Alternativa

  • 18h às 00h – PIKE V.V

Domingo (24)

  • 09h às 12h – Estripolia (Infantil)
  • 12h – DJ Zappie
  • 15h – Andrea Nery
  • 17h – Jorge Aragão
  • 18h30 – Macucos (Especial Timbamarley)
  • 20h – Durval Lelys

Tenda Alternativa

  • 16h às 22h – Forró da Vila com Felipe Peó, Barbara Greco, Bem te Vi e DJ Fabricio Bravim

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