Jorge Aragão, Raça Negra e Durval Lelys farão show gratuito em Vila Velha

Prepare o fôlego: Vila Velha vai comemorar seus 491 anos em grande estilo e com música para todos os gostos. A Prainha, um dos cartões-postais mais simbólicos da cidade, recebe uma programação gratuita recheada de shows nacionais e artistas capixabas no fim de semana dos dias 23 e 24 de maio.
Entre os destaques estão nomes que atravessam gerações: Raça Negra, com seus clássicos que todo mundo sabe cantar, Jorge Aragão, referência do samba, e Durval Lelys, que promete fechar a festa com clima de carnaval fora de época.
A programação começa logo após o tradicional desfile cívico-militar, que neste ano será realizado na Orla de Itaparica.
No sábado (23), o palco da Prainha esquenta desde o início da tarde com DJs e atrações locais que passeiam pelo samba rock, axé retrô e roda de samba. À noite, o romantismo do Raça Negra embala o público, seguido pela bateria da MUG e pelo show do capixaba Alemão do Forró, que promete manter a energia lá em cima.
Já no domingo (24), o dia começa com programação voltada para o público infantil e, ao longo da tarde, a música segue com diferentes estilos até chegar aos shows mais aguardados da noite. Jorge Aragão leva o melhor do samba, enquanto a banda Macucos apresenta um especial inspirado em Tim Maia e Bob Marley. Quem encerra a festa é Durval Lelys, com um show que promete colocar todo mundo para dançar.
Além do palco principal, o evento também conta com uma tenda alternativa dedicada a outros ritmos e uma praça de uma alimentação.
Programação