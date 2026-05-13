Por que a Torre de Pisa — e outras construções pelo mundo — inclinam mas não caem?

Crédito: Sol de Zuasnabar Brebbia via Getty Images

A Torre Inclinada de Pisa é um dos marcos mais emblemáticos da Itália.

Mas não é a única estrutura inclinada para um lado — das casas dançantes na Holanda à Pagoda da Colina do Tigre, na China, existem pontos turísticos instáveis em todo o mundo.

Mas por que eles se inclinam? E por que isso não significa necessariamente que eles vão cair?

Por que alguns prédios se inclinam?

Existem várias razões pelas quais as estruturas se inclinam para um lado, de acordo com Mandy Korff, professora de prática geotécnica na Universidade de Tecnologia de Delft e Deltares, na Holanda.

Em alguns casos, como nas icônicas casas dançantes da Holanda, isso se deve ao tipo de fundação usada.

As casas dançantes de Amsterdã são construídas sobre estacas de madeira, dando a elas uma aparência de inclinadas Crédito: Karl Hendon via Getty Images

“No centro da cidade de Amsterdã, a maioria das casas é construída com estacas de madeira”, diz Korff.

Ela explica que as estacas são instaladas em pares sob as paredes e fachadas dos edifícios.

Eles se estendem por 12 metros no solo, que é composto por argila macia, turfa ou areia.

“Se estiverem assim e as estacas permanecerem em boas condições, nada acontece com as casas”, diz ela.

Mas, segundo ela, se começarem a se degradar ou apodrecer, podem surgir rachaduras — e a deterioração irregular ou a distribuição desigual de peso pode fazer com que os edifícios se inclinem ao longo do tempo.

O caso de Pisa

As condições do solo também podem fazer com que edifícios se inclinem para um lado — como é o caso da icônica torre de Pisa.

Nunziante Squeglia, professor de mecânica do solo e fundações na Universidade de Pisa, faz parte de uma equipe que monitora a inclinação da torre.

“A torre começou a se inclinar desde o início de sua construção devido à extrema maciez do solo. [Ela afundou] entre três e quatro metros”, disse Sgueglia à BBC.

Os edifícios também podem se inclinar devido às mudanças feitas pelo homem no solo — por exemplo, a torre da Oude Kerk (Igreja Velha), em Delft, na Holanda.

"É muito menos conhecida [mas] se inclina de forma semelhante à Torre de Pisa", diz Korff.

“Está inclinado em direção ao canal porque o solo de um lado foi escavado para o canal e é mais macio de um lado. Então, [há] menos pressão para mantê-la na posição vertical e, quando eles a construíram, ela começou a se inclinar.”

A torre Oude Kerk em Delft se inclina para um lado, em parte devido à presença de um canal Crédito: Sergio Amiti via Getty Images

Mudanças nas águas subterrâneas também podem fazer com que um prédio se incline. E às vezes, diz Korff, os edifícios são projetados para serem inclinados.

“Muitas casas em Amsterdã são construídas inclinadas para frente porque era assim que as casas comerciais eram construídas no passado”, disse ela.

“Elas eram construídas frequentemente ao longo dos canais para armazenamento e, para facilitar o transporte para dentro da casa. Então, se elas se inclinam para frente, não significa que haja um problema. Mas quando elas se inclinam para o lado, você sabe com certeza que essa não era a intenção.”

Corrigindo a inclinação

Então, com todas essas estruturas inclinadas, por que não estamos mais preocupados?

Um prédio inclinado não significa necessariamente que não seja estruturalmente sólido, de acordo com Korff.

"Ele precisa se inclinar bastante para se tornar estruturalmente instável", diz.

Mas, às vezes, as inclinações precisam ser corrigidas — como foi o caso da Torre Inclinada de Pisa.

Embora a torre tenha começado a se inclinar muito cedo, as medições mostraram que ela piorou no século 20, com a inclinação da torre aumentando constantemente.

“A situação era muito preocupante”, diz Squeglia.

A Torre Inclinada de Pisa começou a se inclinar cada vez mais, até que finalmente teve que ser endireitada para garantir que fosse segura Crédito: PhotoFires via Getty Images

E então, em 1989, a Torre Cívica na cidade italiana de Pavia desabou. De acordo com Squeglia, esse foi o “gatilho” para a torre de Pisa fechar no ano seguinte.

Havia muitas ideias de como endireitar levemente a Torre Inclinada de Pisa para torná-la segura novamente.

“A técnica escolhida foi a extração do solo”, diz Squeglia.

“Sem tocar na torre, 37 metros cúbicos de solo foram extraídos do lado norte da fundação.”

A torre reabriu 11 anos depois.

Um caso “especial”

Mas esse método de endireitar um prédio não é comum, de acordo com Korff.

“Isso é muito especial para Pisa — você não faria isso em condições normais”, diz ela.

Se um prédio inclinado tem estacas de madeira como as casas em Amsterdã, substituir as fundações pode impedir que a inclinação piore — mas é “invasivo” e envolve a remoção do piso térreo.

Onze anos de trabalhos de estabilização de Pisa foram concluídos em 2001 Crédito: Antonello NUSCA/Gamma-Rapho via Getty Images

Também é possível corrigir a inclinação levantando uma casa da mesma forma que se levanta um carro, disse Korff — mas, às vezes, isso pode causar mais danos do que benefícios.

"Se estiver muito inclinada, também é bastante perigoso colocá-la reta, porque a casa também se adaptou ao fato de estar inclinada", disse.

"É preciso ter muito cuidado para, pelo menos, não piorar a situação."

Embora alguns edifícios possam ser estabilizados, também existem desvantagens.

“Eles podem fazer todo tipo de coisa com edifícios — tudo é possível”, disse Korff.

“Mas custa muito dinheiro [e] é complicado.”

O impacto das mudanças climáticas

Milhares de casas na Holanda correm o risco de serem danificadas porque suas fundações de madeira ficam expostas quando os níveis das águas subterrâneas caem Crédito: Bloomberg / Contributor via Getty Images

A pesquisa de Korff descobriu que existem cerca de 75 mil casas somente na Holanda que são construídas sobre estacas de madeira e correm risco de danos, com quase três vezes mais em risco devido a fundações rasas.

E esses problemas podem estar prestes a piorar.

“Com as mudanças climáticas e as mudanças nas águas subterrâneas, às vezes vemos algumas mudanças mais rápidas”, diz Korff.

Se o nível da água subterrânea cair, as estacas de madeira ficam expostas ao ar, o que pode acelerar os danos. Mudanças na água subterrânea também podem afetar as camadas do solo, o que tem um efeito indireto nas casas com diferentes tipos de fundação.

Mas ela acrescentou que foi um processo lento.

E quanto à Torre Inclinada de Pisa, sua inclinação foi reduzida em mais de 40 cm após 11 anos de trabalho, que foi concluído em 2001. Os engenheiros acreditam que seu futuro está garantido pelo menos nos próximos 200 anos.