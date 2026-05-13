Lei antigênero no ES inconstitucional: o que acontece agora

O primeiro ponto é que, embora a votação já tenha terminado e as informações possam ser acompanhadas no site do STF, ainda é necessário aguardar a proclamação do resultado do julgamento, que teve 8 votos pela inconstitucionalidade da lei. Apenas dois ministros — André Mendonça e Nunes Marques — votaram pela manutenção da legislação.





Com a proclamação, o STF comunica o resultado às partes interessadas, como a Assembleia Legislativa, que apresentou o projeto de lei, e o governo do Espírito Santo, que deveria aplicá-la, caso a decisão do Supremo fosse pela defesa da chamada "lei antigênero".





Apesar dessas tramitações, a norma já foi classificada como inconstitucional e não pode ser adotada nas escolas, tampouco precisa ser revogada. A Lei 12.479 já não tem validade.