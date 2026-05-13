  • Mãe de Gracyanne alfineta Viviane Araújo após fala sobre Belo: “Deixa de palhaçada”
Polêmica

Mãe de Gracyanne alfineta Viviane Araújo após fala sobre Belo: “Deixa de palhaçada”

As declarações de Viviane aconteceram durante entrevista ao jornalista Leo Dias, na qual ela afirmou que se sentiu incomodada ao gravar cenas de beijo técnico com o cantor

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 13:17

Belo e Viviane protagonizaram beijo nesta semana
Mãe de Gracyanne alfineta Viviane Araújo após fala sobre Belo: "Deixa de palhaçada".

A mãe de Gracyanne Barbosa, Ledir Jacobina, criticou Viviane Araújo nas redes sociais após a atriz comentar sobre o desconforto em contracenar com o ex-marido, o cantor Belo, na novela “Três Graças”.


A declaração de Viviane aconteceu durante entrevista ao jornalista Leo Dias, na qual ela afirmou que se sentiu incomodada ao gravar cenas de beijo técnico com o cantor. Segundo a atriz, apesar de não considerar as cenas difíceis, a situação foi “incômoda” por envolver um ex-relacionamento. 


Após a repercussão da entrevista, Ledir comentou uma publicação sobre o assunto no Instagram e disparou: “Se aceitou o papel já sabia. Então, deixa de palhaçada”. A fala rapidamente repercutiu entre fãs e páginas de entretenimento. 


Viviane Araújo e Belo foram casados entre 1998 e 2007. Pouco depois da separação, o cantor iniciou o relacionamento com Gracyanne Barbosa, com quem permaneceu até 2024.

