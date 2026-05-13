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22 concursos e seleções abrem mais de 1.000 vagas e salários de até R$ 10 mil

Há postos para professor, engenheiro, agente comunitário de saúde, auxiliar de enfermagem, médico, pedreiro, entre outras chances

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 14:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 mai 2026 às 14:21
Estudo para concurso público
O Encceja verifica competências, habilidades e saberes de jovens e adultos Pixabay

Pelo menos 22 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 1.000 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em diversos órgãos do estado. Os salários podem chegar a R$ 10 mil.


A Câmara e a Prefeitura de Água Doce do Norte, que fica na região noroeste do Espírito Santo, vão abrir concursos públicos para contratar novos servidores efetivos. Ao todo, são 318 vagas, com remuneração que pode chegar a R$ 5 mil mensais. As inscrições poderão ser feitas de 26 de maio a 26 de junho.


A Câmara de Montanha, cidade que fica na região norte do Estado, lançou edital de concurso com 13 postos para cargos de vários níveis de escolaridade. Os ganhos chegam a R$ 6.500. O atendimento aos candidatos ocorre de 18 de maio a 18 de junho. 

A Câmara de Santa Maria de Jetibá prorrogou o prazo de inscrição do certame que oferece seis vagas. O salário é de até R$ 8.384. O novo prazo segue até 8 de junho. 


A Prefeitura de Ibiraçu, município que fica no Norte do Espírito Santo, anunciou a abertura de um concurso público com o objetivo de preencher 200 vagas e formar cadastro reserva em funções de nível fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.628,24 a R$ 10.805,88. Os interessados podem se inscrever até 28 de maio de 2026.

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Espírito Santo (CRT - ES), em Vitória, publicou um edital de processo seletivo público para o preenchimento de quatro vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva em funções de nível médio, nível técnico e nível superior. A remuneração chega a R$ 4.956,54. O atendimento aos candidatos ocorre até 8 de junho. 

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