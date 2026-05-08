Câmara de Montanha abre concurso com salário de até R$ 6,5 mil

A Câmara de Montanha, na Região Norte do Espírito Santo, vai abrir um novo concurso para prenchimento do quadro de servidores do Legislativo municipal. São 13 vagas efetivas e outras 40 para cadastro de reserva. As inscrições serão abertas no dia 18 de maio.
O certame será realizado pelo Instituto Consulplan e contempla oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários básicos variam entre R$ 1,8 mil e R$ 6,5 mil, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 538,94 e auxílio-saúde.
Entre os cargos em disputa estão auxiliar de serviços gerais, recepcionista, auxiliar administrativo, analista legislativo e procurador legislativo.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.or.br), das 16h do dia 18 de maio às 16h de 18 de junho.
Os valores das taxas de inscrição são de:
- R$ 45,00 para cargos de nível fundamental
- R$ 62,50 para cargos de nível médio
- R$ 112,50 para cargos de nível superior
- R$ 162,50 para o cargo de Procurador Legislativo
Provas
A seleção será feita por meio de prova objetiva de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos. Para o cargo de procurador legislativo, o concurso prevê ainda uma prova discursiva, também classificatória e eliminatória.
As provas estão previstas para o dia 26 de julho de 2026, em Montanha, podendo também ocorrer em municípios vizinhos, conforme necessidade operacional do certame.
O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e candidatos negros, conforme legislação vigente, garantindo a promoção da inclusão e da igualdade de oportunidades no serviço público.
O edital completo, cronograma, conteúdo programático e demais informações já estão disponíveis no portal do Instituto Consulplan.