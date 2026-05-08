Câmara de Montanha abre concurso com salário de até R$ 6,5 mil

A Câmara de Montanha, na Região Norte do Espírito Santo, vai abrir um novo concurso para prenchimento do quadro de servidores do Legislativo municipal. São 13 vagas efetivas e outras 40 para cadastro de reserva. As inscrições serão abertas no dia 18 de maio.





O certame será realizado pelo Instituto Consulplan e contempla oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários básicos variam entre R$ 1,8 mil e R$ 6,5 mil, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 538,94 e auxílio-saúde.





Entre os cargos em disputa estão auxiliar de serviços gerais, recepcionista, auxiliar administrativo, analista legislativo e procurador legislativo.





As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.or.br), das 16h do dia 18 de maio às 16h de 18 de junho.