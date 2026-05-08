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Acidente

Helicóptero de Henrique e Juliano cai no Tocantins

Os cantores não estavam no helicóptero, mas Edson Reis, pai dos irmãos, pilotava a aeronave
Por Redação

Por Redação

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 15:31

Henrique e Juliano Flaney Gonzallez

O helicóptero da dupla sertaneja Henrique e Juliano caiu no final da manhã desta sexta-feira (8/5) em Porto Nacional, no Tocantins. Três pessoas estavam na aeronave no momento do acidente, segundo o Corpo de Bombeiros.


Os cantores não estavam no helicóptero, mas Edson Reis, pai dos irmãos, pilotava a aeronave. 


A dupla postou um vídeo nas redes sociais tranquilizando os fãs. "Sobre incidente aí com helicóptero, mas tá todo mundo bem, entendeu? Meu pai que tava no comando, é um piloto experiente, entendeu? Não teve nenhum tipo de lesão grave, então assim, foi só dano material, graças a Deus", disse Henrique.


A propriedade da dupla, nomeada "Fazenda Terra Prometida", é localizada na cidade de Porto Nacional, próximo à cidade de Palmas. Focada na criação de gado Nelore de elite, os artistas realizam leilões anuais que batem recordes de faturamento no país.

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