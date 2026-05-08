Helicóptero de Henrique e Juliano cai no Tocantins

O helicóptero da dupla sertaneja Henrique e Juliano caiu no final da manhã desta sexta-feira (8/5) em Porto Nacional, no Tocantins. Três pessoas estavam na aeronave no momento do acidente, segundo o Corpo de Bombeiros.





Os cantores não estavam no helicóptero, mas Edson Reis, pai dos irmãos, pilotava a aeronave.





A dupla postou um vídeo nas redes sociais tranquilizando os fãs. "Sobre incidente aí com helicóptero, mas tá todo mundo bem, entendeu? Meu pai que tava no comando, é um piloto experiente, entendeu? Não teve nenhum tipo de lesão grave, então assim, foi só dano material, graças a Deus", disse Henrique.



