O que o caso Marcos Vinicius revela sobre a violência contra pessoas em situação de rua

Ao longo dos últimos anos, a Pastoral do Povo de Rua realizou inúmeras denúncias de ações higienistas promovidas por prefeituras da Grande Vitória, como a apreensão forçada e a retirada de pertences de pessoas em situação de rua, frequentemente tratadas como lixo a ser recolhido nas madrugadas frias, em práticas marcadas pela crueldade e pela degradação da dignidade humana.





As redes sociais estão repletas de vídeos de candidatos que utilizam discursos violentos contra essa população como plataforma política, sem que providências efetivas sejam tomadas pelos órgãos públicos responsáveis pela fiscalização e garantia dos direitos fundamentais.





Nos últimos anos, foram realizadas inúmeras reuniões com associações de moradores e audiências públicas, amplamente divulgadas e organizadas por vereadores da Grande Vitória, com a participação de agentes das forças de segurança estaduais e municipais, em iniciativas com o objetivo de criminalizar e “retirar” essas pessoas da rua.





Não era só retórica, como demonstra o caso de Marcos Vinicius! Muitas pessoas que viviam nas ruas da Grande Vitória já não são mais encontradas nos locais onde costumavam estar. Na maioria dos casos, não há informações sobre acolhimento institucional, acesso a políticas públicas ou reinserção social.





A extrema vulnerabilidade, a ausência de vínculos familiares, a falta de documentação e a precariedade das políticas de acompanhamento e o descaso institucional tornam essas pessoas invisíveis e dificultam qualquer rastreamento ou busca efetiva quando desaparecem.