Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida

Um homem de 33 anos em situação de rua teve o corpo incendiado enquanto dormia na região da Praça dos Pescadores, em Nova Almeida, Serra. O caso ocorreu no início da madrugada desta terça-feira (21).





Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados para verificar a informação de que um morador em situação de rua teria sofrido uma tentativa de homicídio por queimadura com gasolina.





A equipe foi ao local, e a vítima não soube dizer quem era o autor do crime, pois estava dormindo no momento. O Samu foi acionado e soc orreu o homem, levando-o ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, também na Serra.



