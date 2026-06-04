Motorista perde a direção e carro bate em poste em Cachoeiro de Itapemirim

Um carro bateu em um poste na madrugada desta quinta-feira (4), na Rodovia Lúcio Meira, trecho inicial da BR-393, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 4h, nas proximidades do bairro Marbrasa, a cerca de 40 metros da sede do Corpo de Bombeiros.
De acordo com informações apuradas pelo repórter Matheus Passos, da Tv Gazeta, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não recebeu acionamento para atender a ocorrência. O Corpo de Bombeiros informou que o motorista conseguiu sair do veículo por meios próprios e deixou o local antes da chegada de qualquer equipe de atendimento. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do condutor nem sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.