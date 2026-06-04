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Motorista perde a direção e carro bate em poste em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em

04 jun 2026 às 13:26

Um carro bateu em um poste na madrugada desta quinta-feira (4), na Rodovia Lúcio Meira, trecho inicial da BR-393, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 4h, nas proximidades do bairro Marbrasa, a cerca de 40 metros da sede do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações apuradas pelo repórter Matheus Passos, da Tv Gazeta, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não recebeu acionamento para atender a ocorrência. O Corpo de Bombeiros informou que o motorista conseguiu sair do veículo por meios próprios e deixou o local antes da chegada de qualquer equipe de atendimento. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do condutor nem sobre as circunstâncias que provocaram a colisão.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Km 164

Acidente entre carros e carreta deixa dois mortos na BR 101, em Linhares

Publicado em 04/06/2026 às 20:02
Segundo a PRF, o trânsito na região foi afetado por cause flui pelas laterais da pista
As vítimas estavam no carro; dinâmica do acidente ainda não foi informada pela PRF Reprodução | Leitor A Gazeta

Um acidente envolvendo dois carros e uma carreta deixou duas pessoas mortas no km 164 da BR 101, em Bebedouro, Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (4). 


Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 18h30. Informações preliminares indicam que um Fiat Strada, onde estavam as vítimas, seguia no sentido Linhares quando foi atingido na traseira por um Chevrolet Cruze.


Após a batida, o Fiat Strada invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta. Após o acidente, o motorista do Cruze não foi encontrado no local.

Vítimas estavam em um Fiat Strada, que ficou completamente destruído
 Reprodução

Vítimas

As vítimas eram dois trabalhadores rurais, que não tiveram as identidades divulgadas. Eles trabalhavam em uma fazenda na região e voltavam para o Centro de Linhares no momento do acidente.


Um deles ficou preso às ferragens, e equipes de resgate do Corpo de Bombeiros atuaram no desencarceramento.


A rodovia foi parcialmente interditada para o trabalho de socorristas e das polícias. O acidente provocou congestionamento nos dois sentidos da via, com formação de filas de veículos.


Com informações de Ana Elisa Bassi, do g1ES

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Prejuízo

Carro fica destruído após pegar fogo às margens da BR 101, em Linhares

Publicado em 04/06/2026 às 19:26
Incêndio aconteceu na tarde desta quinta-feira (4)
Fogo foi combatido pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido Viviane Maciel

Um Jeep Renegade pegou fogo às margens da BR 101, próximo ao bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (4). De acordo com informações apuradas pela repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, no veículo estavam o motorista e a esposa dele. Nenhum dos dois ficou ferido.


O homem contou que os dois seguiam em direção ao Patrimônio da Lagoa quando percebeu que o motor do carro começou a pegar fogo. Ao notar as chamas, o motorista encostou o carro às margens da rodovia. Em seguida, ele e a esposa saíram do veículo. O homem ainda tentou controlar o incêndio com um extintor, mas, segundo ele, o fogo se alastrou rapidamente.


As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Norte do ES

Incêndio atinge área de vegetação em Aracruz

Publicado em 04/06/2026 às 18:11
Apesar do susto, ninguém ficou ferido
Incidente aconteceu no bairro Guaxindiba; ninguém ficou ferido Montagem | A Gazeta

Um incêndio atingiu uma área de vegetação rasteira no bairro Guaxindiba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (3). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 22h. O fogo foi combatido e extinto sem atingir casas ou outras edificações. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Tiro no pé

Jovem é baleado durante tentativa de assalto em praia de Vila Velha

Publicado em 04/06/2026 às 18:08
Tentativa de assalto aconteceu nas areias da Praia de Itaparica, em Vila Velha Laila Magesk/Arquivo GZ

Um jovem de 21 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (4). Ele estava sentado na areia, acompanhado da tia, de 25 anos, quando foram abordados por dois suspeitos que não aparentavam estar armados.


O rapaz se recusou a entregar seus pertences e, por não identificar nenhuma arma, entrou em luta corporal com os indivíduos. Durante a confusão, um dos criminosos sacou uma arma e efetuou um disparo que atingiu o pé esquerdo da vítima, conforme informou a Polícia Militar.


Após o disparo, os autores fugiram. Em seguida, a tia do rapaz prestou socorro ao sobrinho, conduzindo-o ao Pronto Atendimento da Glória, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Nenhum bem foi levado, segundo a PM.


Ainda de acordo com a PM, as vítimas informaram não terem condições de fornecer características físicas dos suspeitos em razão do estado de nervosismo decorrente dos fatos. 


O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e, de acordo com a Polícia Civil, até o momento, nenhum suspeito foi detido. 


“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.”

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Incrível

Granizo permanece acumulado pelo terceiro dia após tempestade em Muniz Freire

Publicado em 04/06/2026 às 13:31

Mesmo três dias após a forte tempestade que atingiu o município de Muniz Freire, no Caparaó do Espírito Santo, moradores ainda encontram vestígios do granizo que caiu durante o temporal. Nesta quinta-feira (4), um produtor rural registrou imagens mostrando uma grande quantidade de gelo ainda acumulada em uma propriedade na localidade de Itaici.

No vídeo, o produtor rural Rodrigo Paulúcio se surpreende com o tamanho das pedras de granizo. "Quinta-feira está igual a ontem ainda… Isso foi segunda-feira, olha o tamanho da pedra ainda", comenta.  


O temporal com queda de granizo foi registrado na última segunda-feira (1º) e provocou impactos em áreas rurais do município, que deve divulgar um balanço sobre os prejuízos na próxima semana.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Dentro de casa

Neta é presa após agredir a avó de 88 anos com socos em Vila Velha

Publicado em 04/06/2026 às 13:21
Cíntia dos Santos Silva de Jesus
Cíntia dos Santos Silva de Jesus foi presa após agredir a avó Reprodução/TV Gazeta

Após passar a noite fora e chegar em casa alterada, Cíntia dos Santos Silva de Jesus, 39 anos, agrediu a avó, uma mulher de 88 anos, com socos no rosto, em Santa Mônica, Vila VelhaEla teria feito uso de entorpecentes e ficou violenta porque não conseguiu dinheiro para comprar mais drogas. O caso aconteceu nesta quarta-feira (3) e, conforme informações da Polícia Militar, Cíntia foi presa em flagrante.

 

Durante o atendimento da ocorrência, familiares relataram que a mulher é dependente química há cerca de 20 anos. Nesta última confusão, o filho mais novo de Cíntia, de apenas 12 anos, tentou defender a bisavó das agressões.

 

Com informações de g1ES

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Acidente entre carros e carreta deixa dois mortos na BR 101, em Linhares

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Granizo permanece acumulado pelo terceiro dia após tempestade em Muniz Freire

Granizo permanece acumulado pelo terceiro dia após tempestade em Muniz Freire

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Neta é presa após agredir a avó de 88 anos com socos em Vila Velha

Motociclista morreu ao invadir a contramão e bater de frente com a carreta em Domingos Martins

Motociclista morre em acidente na BR 262 em Domingos Martins

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Por Redação

/
Por Redação
Colisão fatal

Motociclista morre em acidente na BR 262 em Domingos Martins

Publicado em 04/06/2026 às 12:18
Motociclista morreu ao invadir a contramão e bater de frente com a carreta em Domingos Martins
Motociclista morreu ao invadir a contramão e bater de frente com a carreta em Domingos Martins Divulgação/PRF

O motociclista identificado como David Vieira morreu em um acidente na BR 262, em Domingos Martins, na manhã desta quinta-feira (4). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele trafegava em uma motocicleta de placa PPP7F97, no sentido Viana x Domingos Martins, quando, ao transpor uma curva, perdeu o controle da direção, invadiu a faixa de circulação contrária e colidiu frontalmente com o veículo Mercedes Benz/Axor (cavalo-trator).


Em decorrência do impacto, o condutor da motocicleta foi a óbito, constatado no local pela médica do SAMU/192. A passageira da motocicleta sofreu ferimentos graves, sendo socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar.

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Murilo Cuzzuol

Repórter / [email protected]
Murilo Cuzzuol
Estrada do Pontal

Motorista morre em grave acidente envolvendo três veículos em Linhares

Publicado em 04/06/2026 às 10:22
Motorista morre em grave acidente envolvendo três veículos na estrada de Pontal do Ipiranga
Motorista morre em grave acidente envolvendo três veículos na estrada de Pontal do Ipiranga Reprodução - Redes Sociais

Um motorista de 60 anos morreu em um grave acidente de trânsito registrado na noite de quarta-feira (3), na rodovia que liga Linhares ao balneário de Pontal do Ipiranga, região Norte do Espírito Santo. A colisão aconteceu por volta das 20h30, em uma curva, e envolveu uma Ford Ranger, uma caminhonete Chevrolet S10 e um caminhão.  A vítima foi identificada como Heraldo Antonio de Angeli.

De acordo com a Polícia Militar, a Ford Ranger e a S10 seguiam no sentido Linhares x Pontal do Ipiranga, enquanto o caminhão trafegava na direção contrária. A apuração feita no local apontou que o motorista da Ranger realizou uma ultrapassagem, mas não conseguiu retornar à faixa de origem. O veículo permaneceu na contramão e colidiu frontalmente com o caminhão. O condutor da S10 ainda tentou desviar, mas acabou tendo a parte dianteira do veículo atingida.

Com o impacto da batida, Heraldo, que dirigia a Ranger, morreu no local. O óbito foi confirmado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O motorista da S10 não se feriu e realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. Após os procedimentos, os veículos foram removidos e o motorista do caminhão foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares para prestar esclarecimentos. 


O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares. Já o motorista do caminhão foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares. 

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
No Caparaó

Bombeiros resgatam três cães presos em penhasco na divisa entre ES e MG

Publicado em 04/06/2026 às 10:16
Bombeiros resgatam três cães presos em penhasco na divisa entre ES e MG
Bombeiros resgatam três cães presos em penhasco na divisa entre ES e MG Divulgação - Corpo de Bombeiros

Três cães da raça beagle foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros após ficarem cerca de três dias presos em um penhasco no município de Lajinha, em Minas Gerais, próximo à divisa com Iúna, no Caparaó no Espírito Santo. A ocorrência foi registrada nos dias 2 e 3 de junho e mobilizou equipes do 4º Batalhão de Bombeiros Militar e do Centro Especializado de Resposta a Desastres (CERD). 

Devido à dificuldade de acesso ao local, os militares utilizaram drone com câmera térmica para localizar os animais e montaram sistemas de salvamento em altura para chegar até eles. A operação exigiu técnicas de rapel e equipamentos especializados. Em um dos momentos mais desafiadores, os cães se deslocaram pelo paredão rochoso, obrigando a equipe a remontar todo o sistema de ancoragem em outro ponto da encosta.

Apesar dos dias de isolamento, os três cães foram encontrados em boas condições de saúde e sem ferimentos. Após cerca de quatro horas de resgate, os animais foram retirados do penhasco e devolvidos ao tutor.  Ao todo, dez bombeiros participaram da ocorrência ao longo dos dois dias de atendimento.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
Impressionante

Granizo permanece intacto mesmo dois dias após tempestade em Muniz Freire

Publicado em 03/06/2026 às 19:22
Um acumulado de gelo permaneceu intacto dias após um temporal com queda de granizo atingir cidades do Caparaó do Espírito Santo. O resultado da tempestade em Muniz Freire foi registrado por Rodrigo Paulúcio nesta quarta-feira (3), após quase 48h da queda de granizo. 

"Olha o tanto de gelo que ainda tem", diz o produtor rural no registro (veja vídeo acima). Ele relatou que apenas uma parte da propriedade ainda está com gelo acumulado, mas que é a primeira vez em que algo do tipo acontece na localidade de Itaici. O caso foi confirmado pela prefeitura, que apura os danos causados às plantações atingidas na última segunda-feira (1°).
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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
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