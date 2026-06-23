Quem pode doar sangue? Conheça os requisitos e impedimentos

A doação de sangue é um daqueles gestos simples, mas com um impacto gigantesco: uma única doação pode salvar até quatro vidas. Como o sangue não pode ser fabricado artificialmente, os hospitais e hemocentros dependem exclusivamente da solidariedade humana para manter os estoques abastecidos e garantir o atendimento de urgências, cirurgias e tratamentos complexos.





De acordo com o Ministério da Saúde, podem doar sangue pessoas saudáveis com idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido realizada antes dos 60 anos. Menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis. No dia da doação, é necessário estar bem alimentado, descansado e apresentar documento oficial com foto.





Segundo o Ministério da Saúde, apenas cerca de 1,8% da população brasileira doa sangue regularmente. Embora o percentual esteja dentro dos parâmetros recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), especialistas alertam que a manutenção dos estoques depende da participação contínua da população ao longo de todo o ano.





Para Gabriela de Luca, hematologista e professora de Medicina da Universidade São Judas/Inspirali. a doação de sangue é um dos gestos mais simples e, ao mesmo tempo, mais impactantes que uma pessoa pode realizar.





"A doação de sangue é um ato de solidariedade que tem impacto direto na preservação da vida. Diferentemente de muitos medicamentos ou tratamentos, o sangue não pode ser produzido artificialmente. Dependemos exclusivamente da generosidade dos doadores para atender milhares de pacientes todos os dias. Por isso, cada doação faz diferença e pode representar a chance de recuperação para várias pessoas", explica.





Um ponto importante na ação é que uma única doação pode beneficiar até quatro pessoas, já que o sangue coletado é separado em diferentes componentes, como hemácias, plaquetas e plasma, utilizados em tratamentos diversos. O material é essencial para pacientes submetidos a cirurgias, vítimas de acidentes, pessoas em tratamento contra o câncer, portadores de doenças hematológicas e pacientes que necessitam de transfusões frequentes.





A especialista destaca que existe uma preocupação constante dos serviços de hemoterapia com a reposição dos estoques, principalmente durante períodos de maior demanda.





"Os bancos de sangue trabalham diariamente para manter níveis seguros de abastecimento, mas existem momentos do ano em que essa tarefa se torna mais desafiadora. O inverno, os feriados prolongados e as férias costumam reduzir significativamente o número de doadores. Ao mesmo tempo, a necessidade de transfusões continua existindo. Por isso, campanhas são fundamentais para conscientizar a população e estimular a doação regular", afirma Gabriela de Luca.





Apesar da importância do ato, muitas pessoas ainda deixam de doar por falta de informação ou por receios relacionados ao procedimento. Segundo Gabriela, a doação é segura, rápida e realizada sob rígidos protocolos sanitários.





"Todo o processo é cuidadosamente monitorado. O material utilizado é descartável e de uso único, eliminando qualquer risco de contaminação para o doador. Além disso, antes da coleta, o voluntário passa por uma avaliação clínicaque garante sua segurança e a qualidade do sangue que será destinado aos pacientes", ressalta.





A médica também reforça que a doação não deve ser vista como uma ação pontual, realizada apenas em momentos de emergência ou campanhas específicas.





"O ideal é que a doação se torne um hábito. Os estoques precisam ser abastecidos continuamente porque as transfusões acontecem todos os dias. Quando uma pessoa doa regularmente, ela contribui para que o sistema tenha mais estabilidade e consiga atender com segurança aqueles que dependem desse recurso para sobreviver", completa.