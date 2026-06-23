Caso Alex Escobar: sintomas de pico de pressão podem parecer AVC

O episódio levantou dúvidas sobre as diferenças entre um pico de pressão arterial e um Acidente Vascular Cerebral (AVC), já que os sintomas podem ser muito semelhantes.





Os picos de pressão são elevações repentinas da pressão arterial, que podem ocorrer por minutos ou horas. O cardiologista Tiago Coelho diz quenem sempre significam que a pessoa tem hipertensão arterial sistêmica, mas merecem atenção, principalmente quando são frequentes ou muito elevados.





"Na maioria das vezes não há sintomas. Geralmente o contrário ocorre, quando o paciente está ansioso ou com algum tipo de dor, seja dor de cabeça ou outro desconforto, a pressão pode aumentar. Mas a pressão alta geralmente é silenciosa e esse é o perigo", diz.





O médico explica que a voz trêmula não é causada diretamente pela pressão alta, mas pela ativação do sistema nervoso em situações de estresse, ansiedade ou descarga de adrenalina, que frequentemente podem acompanhar os picos de pressão. "Não é a pressão que deixa a voz trêmula, mas a situação emocional do momento", diz Tiago Coelho.





O pico de pressão pode ser perigoso. "Quando a pressão sobe muito, aumenta o risco de lesão em órgãos importantes, como o cérebro, o coração, os rins e os olhos. O risco é maior quando os valores são muito elevados, maior ou igual a 180/110 mmhg (famoso 18/11 mmhg), configurando uma urgência ou emergência hipertensiva".





A médica Carla Frechiani, da Bluzz Saúde, diz que os sintomas de pico de pressão e AVC podem ser confundidos. "Um pico hipertensivo pode causar sintomas como cefaleia, tontura, náuseas, ansiedade e mal-estar geral, que podem inicialmente levantar a suspeita de AVC. Além disso, a pressão arterial costuma estar elevada em muitos pacientes com AVC agudo. Entretanto, a presença de déficits neurológicos focais de início súbito é o principal elemento que diferencia o AVC de um pico hipertensivo isolado".

No pico hipertensivo isolado, os sintomas costumam surgir de forma gradual, são inespecíficos e não há déficit neurológico focal ao exame". A médica conta que frequentemente é possível diferenciar um pico de pressão de um AVC . "





Já no AVC, os sintomas geralmente têm início súbito (segundos a minutos) e incluem sinais neurológicos localizados, como f raqueza ou dormência em um lado do corpo, alteração da fala, perda visual súbita, alteração da coordenação ou equilíbrio e rebaixamento do nível de consciência.



